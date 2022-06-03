Выбрали для вас, как для себя, главные сериалы, которые помогут пережить летний сезон. Среди них новые проекты по «Игре престолов», вселенной «Марвел» и «Звездным войнам», а также авторские сериалы Оливье Ассайяса, Роуэна Аткинсона и Наталии Мещаниновой. В конце — список-напоминание с датами ожидаемых возвращений («Очень странные дела»!).

«Ирма Веп» («Irma Vep») 6 июня, HBO

«Самое актуальное кино — это сериалы» — как бы сообщает зрителям французский режиссер-постмодернист Оливье Ассайяс решением переснять свой самый известный фильм в виде многосерийного проекта для телевидения. «Ирма Веп» снова расскажет об изотерической изнанке киноиндустрии и снова попытается безупречно захватить дух времени. Главное, что изменилось за четверть века, — приземленное обаяние Алисии Викандер (более менее в роли самой себя) вместо инопланетного магнетизма Мэгги Чун. Зато гений неловкой комедии Венсан Макень, играющий режиссера-скандалиста после Жан-Пьера Лео, выглядит вполне адекватной заменой. После недавней каннской премьеры критики захвалили сериал , так что и мы очень ждем просмотра на экране лэптопа, как того задумывал режиссер.

«Все, что я знаю о любви» («Everything I Know About Love») 7 июня, BBC

Кажется, корпорация BBC всерьез нацелилась на доминацию в жанре мелодрамы для (и про) миллениалов: после пары сериалов по Салли Руни («Нормальные люди» и «Разговоры с друзьями») готовится премьера «Все, что я знаю о любви» — это экранизация мемуаров другой популярной писательницы Долли Олдертон. Завязка предельно проста: показана история четырех подружек, живущих вместе в Лондоне (среди них Бел Паули из «Утреннего шоу» и Эмма Эпплтон из «Ведьмака»), эдакие «Девочки» с минимальным островным шармом . Трейлер, прежде чем остановиться на слове «любовь» в названии, разноцветным галопом пролетает через «дружбу», «соседство», «секс», «тусовки», «свидания» и «работу» — к этому описанию добавить нечего, разве что сцен из офисной жизни, кажется, можно не ждать.

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«Мисс Марвел» («Ms. Marvel») 8 июня, Disney+

Главную роль в сериале «Мисс Марвел» сыграет максимально свежая актриса — для 18-летней канадки-пакистанки Иман Веллани это будет дебютная актерская работа. Ее героиня — это подросток-мусульманка из Нью-Джерси, которая настолько обожает Капитана Марвел, что пишет о ней фанфики . В какой‑то момент ей самой достается суперспособность менять облик, и она превращается в супергероиню. Для стендап-комедиантки Биши К.Али «Мисс Марвел» станет первой работой в качестве шоураннера — и ожидаемо, это скорее не боевик, а драмеди про (не)примечательную школьную жизнь. Пожалуй, еще никогда путь к самореализации на экране и в жизни не был настолько стремительным для обаятельных молодых девушек.

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«Близкие друзья» («Queer as Folk») 9 июня, Peacock

Второй ремейк вехи квир-культуры — британского сериала «Близкие друзья» из конца 90-х. Пять сезонов одноименного сериала уже выходили на американском канале Showtime в нулевые, и вот настало время неминуемого перезапуска. Новейшая версия выглядит в какой‑то степени шагом назад по сравнению с великим первоисточником: один из лучших драматических сценаристов всех времен Расселл Т.Дэвис тогда наделял своих героев моральной неоднозначностью и бытовой приземленностью; новое шоу, созданное молодым режиссером «Монстра в шкафу» Стивеном Данном, слишком похоже на бесконечный карнавал, драматический импульс которому придают исключительно трагические обстоятельства (надоевшее всем ЛГБТ-оптимистам клише). Как бы то ни было, каждая культурная эпоха заслуживает своих «Близкий друзей», и эра грайндер-свиданий и гендерфлюидности — не исключение.

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«Старик» («The Old Man») 16 июня, FX

Недавно победивший рак Джефф Бриджес играет шпиона-пенсионера, который после покушения на его жизнь ворчливо берется за старое. Палп-фикшен Томаса Перри экранизирует команда А-класса : режиссер первых двух серий — Джон Уоттс (последняя трилогия про «Человека-паука»), шоураннеры — создатели «Черных парусов» Роберт Ливайн и Джонатан Е.Стайнберг. Тот случай, когда обыденный первоисточник делают событием именно исполнители адаптации (в данном случае это в первую очередь легенда экрана Бриджес и его экранный партнер Джон Литгоу).

«Спригган» («Spriggan») 18 июня, Netflix

Бумеры помнят аниме-боевик из 90-х под названием «Спригган», где спецагенты искали по миру древние скрижали инопланетян, вооружившись автоматами и ножами. Новая экранизация той же манги никак не меняет эту завязку и вообще никак не выдает тот факт, что она принадлежит новому времени победившего кавая. Для ностальгирующих по 90-м зрителей это только плюс: аналогов такого кровавого, динамичного и по-хорошему бессмысленного зрелища нынче днем с огнем не сыщешь, а тот факт, что теперь это не короткий фильм, а целый сериал, делает новую версию по умолчанию конкурентоспособной, пускай режиссер Хироси Кобаяси и снимал до этого лишь про пилотов-каваек.

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«Человек против пчелы» («Man vs. Bee») 24 июня, Netflix

Все гениальное просто. Великий клоун нашего времени Роуэн Аткинсон вступает в ожесточенную слэпстик-войну против одной пчелы на территории роскошного поместья, которое ему по какой‑то туманной логике поручили сторожить. Главного героя «Человека против пчелы» не зовут мистер Бин, но по сути, во всех деталях и манерах, это мистер Бин. Кажется, такая универсально понятная завязка — прекрасная возможность для «Нетфликса» запустить новую поп-культурную сенсацию, однако их прошлая попытка сыграть в жанре бессловесной комедии (недооцененный «Помпиду» с Мэттом Лукасом) с треском провалилась. Что ж, на Аткинсона все-таки надежд поболее, чем на Лукаса, — по ощущениям, зрители по его клоунаде успели соскучиться.

«Ублюдок! Темный бог разрушения» («Bastard‼ Heavy Metal, Dark Fantasy») 30 июня, Netflix

Еще одно ретроаниме для тех, кто современное аниме презирает, не понимает и игнорирует. «Ублюдок» — темное фэнтези про сражение четырех всадников апокалипсиса и злого ведьмака, перешедшего на светлую сторону. Ждите нездоровую дозу истошных криков заклинаний, ослепляющих пентаграмм, насилующей женщин слизи и хеви-метала , который в англоязычный версии вынесен прямо в название. В общем, это идеальный сборник приманок для детей 90-х, ищущих развлечение себе по размеру. Режиссер Такахару Одзаки с ними (то есть с нами) явно на одной волне: своими кумирами он называет Дарио Ардженто, Ринтаро и Есиаки Кавадзири (с последним он даже работал вместе над аниме-версией «Горца»).

«Список смертников» («The Terminal List») 1 июля, Amazon Prime

Все-таки есть разница между тем, чтобы снимать боевик для большого экрана и для малого. Мэтр жанра Антуан Фукуа («Тренировочный день») недавно релоцировался на стриминги, где показывает пока что переменный успех: «Бесконечность» с треском провалилась, а герметичный «Виновный» прошел неплохо. Грядущий «Список смертников», где Крис Пратт играет «морского котика», чей отряд пал жертвой облавы, выглядит как совершенно неподходящий для «платформы» контент: изображение банально слишком темное, требующее кинозала, а не бликующего дисплея . Больше логики было бы в том, чтобы очередных мультяшных «Стражей Галактики» с Праттом пустить на стримингах, а освободившиеся сеансы заполнить этим мрачным боевиком, но, увы, коммерческая иерархия жанров в мире сегодня иная.

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«Черная птица» («Black Bird») 8 июля, Apple TV+

© Apple TV+

Самая мрачная криминальная драма сезона про отцов и детей, преступление и наказание и все остальные знаменитые фразы из программы русской психологической литературы. Сценарист сериала «Черная птица», снятого по мотивам нон-фикшен-мемуаров, — писатель Деннис Лихэйн («Таинственная река», «Остров проклятых»), режиссер — Михаэл Р.Роскам («Быкоголовый», «Общак» по сценарию все того же Лихэйна). Актерский состав абсолютно звездный: Тэрон Эджертон играет бывшего спортсмена, приговоренного к десяти годам тюрьмы, Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла») — его сокамерник, маньяк с невероятным числом жертв, чистосердечного признания которого прокурор (Грег Киннир) хочет добиться всеми правдами и неправдами. Наконец, отца главного героя играет Рей Лиотта, для которого это одна из последних ролей .

«Обитель зла» («Resident Evil») 14 июля, Netflix

В прокате едва успел пройти ребут «Обитель зла: Раккун-Сити», а «Нетфликс» уже готовит новую экранизацию классического сурвайвл-хоррора с зомби и мутантами. Последний фильм ругали за небрежное отношение к игровой мифологии и общую трешовость, но на самом деле в своем жанре это была вполне толковая работа: режиссер Йоханнес Робертс собаку съел на атмосферных, извращенных хоррорах категории «Б» и здесь не подкачал. В грядущем сериале будет больше супергеройского экшена и осмысления постапокалипсиса (действие происходит спустя четырнадцать лет после первой зомби-атаки), но не будет таких ярких постановщиков. В титрах сплошь телевизионные ремесленники — режиссеры отдельных эпизодов сериалов «Во все тяжкие», «Бортпроводница», «Ривердейл» и «Американские боги». Как жаль, что нам приходится выбирать между авторскими проектами категории «Б» и безликими продуктами А-класса .

«Без пары» («Uncoupled») 29 июля, Netflix

Убежденный холостяк Барни из «Как я встретил вашу маму» все-таки остепенился и провел 17 лет в браке — правда, в другом сериале и не женившись, а выйдя замуж . После внезапного ухода мужа герою Нила Патрика Харриса придется с нуля учиться пользоваться тиндером и узнавать клубную жизнь — это отчасти тревожный кошмар, отчасти сладкая греза. Шоураннер Даррен Стар ранее создал «Секс в большом городе» и «Эмили в Париже», то есть стал однозначным гарантом хитовости для жанра городской романтики. «Без пары», обладающий яркой звездой, тоже не должен подвести: легко представить, что этот сериал вырвется за пределы гей-гетто и окажется идеальной попсой для самого широкого круга мечтательных зрителей.

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«Юрэй Деко» («Yurei Deco») Июль, Crunchyroll

Студия аниме-экспрессиониста Масааки Юасы Science Saru остается верной видению своего основателя и занимается созданием самого причудливого и красочного аниме, не имеющего конкурентов . «Юрэй Деко», рассказывающее про цифровой мир будущего, где правят бал устройства дополненной реальности, — не исключение. Визуально этот мультсериал похож одновременно и на суперфлет-искусство Такаси Мураками, и на минималистичные рисунки Геннди Тартаковского. Главный must watch сезона для всех искушенных ценителей мировой анимации.

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«Женщина-Халк» («She-Hulk: Attorney at Law») 17 августа, Disney+

После переливания крови от своего кузена Брюса Беннера успешная юристка (Татьяна «Темное дитя» Маслани) превращается в зеленую пластилиновую гигантессу. Никакой супергероиней она, впрочем, становиться не желает и продолжает как ни в чем не бывало ходить на работу и тиндер-свидания. Шоураннерка Джессика Гао ранее написала знаменитую серию «Рика и Морти» про Огурчика Рика , так что и от «Женщины-Халк: Практикующей адвокатессы» можно ожидать не просто женской эксплуатации, как в супергеройских комиксах 80-х, а одного из самых оригинальных сериалов «Марвел», остроумно деконструирующего жанр.

«Дом дракона» («House of the Dragon») 21 августа, HBO

Первый заказанный каналом HBO приквел (но не первый снятый — см. забракованный пилот «Кровавая луна»), призванный удовлетворить спрос на новую «Игру престолов». «Дом дракона» — сага о крахе дома Таргариенов , бюджетом и размахом не уступающая финальным сериям оригинала. В актерском составе в меру знакомые лица: в роли короля Визериса I Таргариена — Падди Консидайн, в роли королевы — Оливия Кук, в роли Десницы — Рис Иванс, в роли брата короля, наездника драконов, — Мэтт Смит. Учитывая фамилии действующих лиц, легко догадаться, что династический кризис, показанный в сериале, будет брутальным и безумным. В отличие от «Игры престолов» создателем в титрах числится сам Джордж Мартин , а кресло шоураннера занимает постановщик ключевых эпизодов предыдущего сериала Мигель Сапочник. Больше всего сомнений вызывает ведущий сценарист Райан Кондал («Геркулес» со Скалой, сериал «Колония»), а ведь именно ему придется практически на пустом месте создавать драматургию действия.

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«Добро пожаловать в Рексем» («Welcome to Wrexham») 24 августа, FX

Документальный сериал, продолжающий линию тех случайных видео, которыми Райан Рейнолдс время от времени троллит интернет, — то есть практически лучшее, что этот артист может подарить миру. «Добро пожаловать в Рексем» расскажет о том, как Рейнолдс и его товарищ-актер Роб МакЭлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») на пару купили старейший валлийский футбольный клуб и приехали в рабочий городок, чтобы, не имея должного опыта, привести команду к новым победам. Кажется, этот тот самый коктейль из постироничного троллинга и новой искренности, за который мы Рейнолдса и любим.

«Маленький демон» («Little Demon») 25 августа, FXX

© fxnetworks

Потенциальный анимационный суперхит в жанре ситкома для взрослых: Демон (Дэнни ДеВито), его жена (Обри Плаза) и дочка-антихрист (Люси ДеВито) пытаются ужиться в обычном доме в американском пригороде. Важнейший индикатор потенциального успеха — создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон в качестве исполнительного продюсера . Сценаристы-комики, впрочем, хитов еще в своих карьерах не создавали, а у грядущего «Маленького демона» нет никакого опубликованного визуала, но нельзя закрывать глаза на тот факт, что все эти громкие имена чем‑то в проект они завлекли. Так что и мы заинтригованы.

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«Андор» («Andor») 31 августа, Disney+

Приквел приквела «Звездных войн», который подробнее расскажет о приключениях заглавного капитана повстанцев (Диего Луна) из «Изгоя-один». Надо сказать, что всевозможных спин-оффов по этой франшизе нынче выходит так много, что возбуждаться из‑за очередного сериала не приходится — особенно учитывая недавнюю премьеру «Оби-Вана Кеноби» с куда более любимыми героями. Однако есть пара факторов, заставляющих взять «Андора» на заметку: если точнее, это братья Гилрой (тетралогия про Борна, «Стрингер»), выступающие сценаристами. Режиссером первых трех серий будет телевизионный постановщик Тоби Хейнс («Доктор Кто», «Шерлок»), и здесь уже снова сложно понять, как ему удастся конкурировать даже не с Джорджем Лукасом, а хотя бы с автором «Изгоя-один» Гаретом Эдвардсом. «Андор» вполне может стать тем моментом, когда сериальный пузырь «Звездных войн» лопнет.

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«Газетчицы» («Paper Girls») Лето, Amazon Prime

Экранизация культового комикса Брайана К.Вона про обычных американских школьниц, оказавшихся втянутыми в противостояние нескольких фракций путешественников во времени . Предыдущую экранизацию Вона «Y. Последний мужчина», несмотря на такой же культовый статус первоисточника, бесславно закрыли после первого сезона. Будем надеяться, что на этот раз в проект будет вложено больше таланта и страсти, ведь шоураннерка Стефани Фолсом («История игрушек-4») параллельно работала над сериалом по «Властелину Колец», а там драматургического провала никто бы не допустил, правда ведь?

«Алиса не может ждать» Лето, Start

Недавно отечественный стриминг Start заявил что собирается покорять зумерскую аудиторию «линейкой молодежных сериалов» и даже введет особую подписку для просмотра контента в дни школьных каникул (отсюда мы сделали вывод, что и новые сериалы стоит ждать летом, хотя это неточно). Самый многообещающий проект лайнапа — «Алиса не может ждать», история 15-летней девушки, которая узнает, что скоро ослепнет, и решает до того момента жить на полную катушку (например, покрасить волосы и сбежать из дома). Это новая режиссерская работа Наталии Мещаниновой, в прошлом году показавшей стендапера-школьника в «Пингвинах моей мамы»: любой ее новый проект по умолчанию заслуживает внимания, только не совсем понятно, точно ли он заинтересует юных зрителей, залипающих в тиктоке. Дело в том, что стиль беспощадной реалистки Мещаниновой предельно сдержанный и тонкий, она не исполняет инфантильные фантазии зрителей, а разбивает их мечты о трудности в повседневной коммуникации . Как бы то ни было, вопросы маркетинга оставим компетентным лицам, а сами будем потреблять первоклассный контент, даже если не входим в обозначенную аудиторию.

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