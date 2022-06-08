Премьера большого русского трейлера испанской метакомедии про киношников, где Пенелопа Крус и Антонио Бандерас снова вместе — такого давно не было (и не скоро повторится на киноэкранах).
Пенелопа Крус в образе эксцентричной режиссерки Лолы Куэвас собирается снимать кино на деньги миллионера с дурной славой. Феликс Риверо (Антонио Бандерас) и Иван Торрес (Оскар Мартинес) выбраны на главные роли, но не могут ужиться вместе на съемочной площадке и постоянно втыкают друг другу палки в колеса. Ситуацию должна спасти сама Лола.
Две главные звезды испаноязычного кинематографа — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас — впервые полноценно играют вместе. До этого их дуэт можно было увидеть лишь в двух фильмах Педро Альмодовара. Но в одном случае (картина «Я очень возбужден») это был короткий эпизод, а в другом (драма «Боль и слава») их персонажи существовали в разных временных пластах и не пересекались в кадре.
Авторы «Главной роли» Мариано Кон и Гастон Дюпра — аргентинские режиссеры, которые уже больше 20 лет работают вместе и снимают сатирические фильмы. Их предыдущий фильм «Шедевр» ранее выходил в российский прокат.
Мировая премьера «Главной роли» прошла на Венецианском кинофестивале в 2021 году.