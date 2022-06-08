Две главные звезды испаноязычного кинематографа — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас — впервые полноценно играют вместе . До этого их дуэт можно было увидеть лишь в двух фильмах Педро Альмодовара. Но в одном случае (картина «Я очень возбужден») это был короткий эпизод, а в другом (драма «Боль и слава») их персонажи существовали в разных временных пластах и не пересекались в кадре.