Не дождались «Бэтмена» — встречайте не менее мрачного итальянского «Дьяволика».
Дьяволик — супервор в обтягивающем черном костюме из популярных итальянских комиксов. Первое кинопоявление этого явно сексуализированного героя из ночных переулков снял в 1968 году мастер фильмов в жанре джалло Марио Бава.
В новой версии под маской неуловимого жулика скрывается итальянский актер Лука Маринелли из фильмов «Мартин Иден» и «Бессмертная гвардия». Его сопровождает Мириам Леоне в роли его неизменной сообщницы Леди Кант — владелицы знаменитого розового бриллианта.
Криминальный триллер в стилистике бондианы и бэтменианы выходит в России 14 апреля. Всероссийская премьера «Дьяволика» состоится 13 апреля в избранных кинотеатрах Объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино».
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