Не дождались «Бэтмена» — встречайте не менее мрачного итальянского «Дьяволика».

Дьяволик — супервор в обтягивающем черном костюме из популярных итальянских комиксов. Первое кинопоявление этого явно сексуализированного героя из ночных переулков снял в 1968 году мастер фильмов в жанре джалло Марио Бава.

В новой версии под маской неуловимого жулика скрывается итальянский актер Лука Маринелли из фильмов «Мартин Иден» и «Бессмертная гвардия». Его сопровождает Мириам Леоне в роли его неизменной сообщницы Леди Кант — владелицы знаменитого розового бриллианта.