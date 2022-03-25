Премьера русского трейлера фильма «Закат» — свежей картины провокационного режиссера Мишеля Франко. В центре истории состоятельный мужчина, который пытается расстаться со своей женой во время отпуска в Акапулько.

Мишель Франко — мексиканский кинорежиссер, известный своими шокирующими картинами «После Люсии» и «Новый порядок». «Закат» был представлен на Венецианском кинофестивале 2021 года и, как часто бывает с фильмами Франко, возмутил публику. Фильм можно только любить или ненавидеть — незамеченным он не пройдет.

Тим Рот и Шарлотта Генсбур играют британскую пару Нила и Алису Беннетт, которые приехали на отдых в Акапулько вместе со своими детьми. Их покой нарушает авария неподалеку. В то же самое время Нил собирается бросить семью. По словам Франко, сюжет не случайно разворачивается в Акапулько. Режиссера шокирует то, что город, в котором он проводил детские каникулы, превратился в эпицентр насилия.