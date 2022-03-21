Фильм «Исповедь» предлагает поразмыслить над тем, как люди пытаются справиться с горем, разделившим жизнь на до и после, и как найти силы жить дальше. Две семьи, оправившись от кровавой трагедии своих сыновей, наконец-то решаются выйти на диалог. Лента планируется к выходу в российский прокат 28 июля. Премьера русского трейлера — на «Афише Daily».