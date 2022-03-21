Фильм «Исповедь» предлагает поразмыслить над тем, как люди пытаются справиться с горем, разделившим жизнь на до и после, и как найти силы жить дальше. Две семьи, оправившись от кровавой трагедии своих сыновей, наконец-то решаются выйти на диалог. Лента планируется к выходу в российский прокат 28 июля. Премьера русского трейлера — на «Афише Daily».
Две семьи, оправившись от кровавой трагедии своих сыновей, наконец-то решаются выйти на диалог. Встреча происходит в церкви. Камерную диалоговую драму поставил Фрэн Кранц — звезда сериала «Кукольный дом» и хоррора «Хижина в лесу», овладевший профессией режиссера. В свой первый фильм Кранц пригласил Джейсона Айзекса («Звездный путь: Дискавери»), Энн Дауд («Рассказ служанки»), Кэмпбеллу Спур, Каген Олбрайт и Бриду Вул. Мировая премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс-2021».
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