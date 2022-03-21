Знакомство, боль и кусь: отрывок из фильма «Худший человек на свете»

Йоаким Триер — норвежский режиссер, подаривший зрителям тревожный телекинетический триллер «Тельма» и сложную драму о наркозависимости «Осло, 31 августа». На этот раз режиссер соединил романтическую историю с романом взросления, чтобы получить на выходе нежнейший ромком .

Студентка-медик Джули (Рената Рейнсве) — «худший человек на свете». Она бросает двоих мужчин, изменяет и лжет, но вот парадокс: она также вызывает сочувствие, потому что выглядит невероятно уязвимой и человечной. Как и любой человек в возрасте двадцати лет, она боится необратимости своего жизненного выбора.

Фильм был в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2021 года, где актриса Рената Реинсве удостоилась приза за «Лучшую женскую роль».