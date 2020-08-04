В России снимут драму «Продукты 24». Она расскажет о рабах из Гольяново, освобожденных в 2012 году

В России стартовали съемки социальной драмы о рабстве «Продукты 24», которая станет дебютным полнометражным фильмом режиссера Михаила Бородина. Премьера запланирована на 2021 год.

Драма основана на реальных событиях — в 2012 году в московском районе Гольяново освободили мигрантов из Казахстана и Узбекистана, долгое время работавших в местном продуктовом магазине в рабских условиях.

«Я с удивлением и грустью обнаружил, что единственный фильм, который серьезно поднимает проблему мигрантов из бывших советских республик, — это «Айка» Сергея Дворцевого. Это единственный серьезный разговор о мигрантах, судьбе женщин, феминизме и постколониальной России. Хотелось бы вести этот разговор дальше и глубже. Одни люди находятся в абсолютно бесправном положении, другие этим пользуются. Такие вопросы меня волнуют, а разговор о них не ведется», — объяснил режиссер Михаил Бородин.

Роли в фильме исполнили в основном непрофессиональные актеры, уроженцы стран Центральной Азии, подобранные в соответствии с фотографиями настоящих «гольяновских рабов». Цель драмы — показать общую картину жизни мигрантов из Средней Азии.