Оказывается, геофагия, то есть землеедение, — достаточно распространенное явление. Люди по всему миру едят землю: кто‑то лакомится мелом и глиной из‑за нехватки микроэлементов, кому‑то просто по душе хрустящий песок на зубах. Рассказываем, откуда появился культ поедания земли и насколько вообще это безопасно.

Дисклеймер : материал носит ознакомительный характер. Употребление в пищу различных земляных добавок может быть опасным для здоровья. «Это как собирать грибы и ягоды» Сегодня поедание земли — и табу, и тренд в здоровом питании. В науке у этого явления есть даже официальный термин «геофагия» — употребление в пищу землеподобных пород. В некотором роде употребление соли — это тоже общепринятая геофагия.

«Бабушка рассказывала, что с раннего детства меня было крайне сложно отговорить есть землю. Помню мучительное желание взять и съесть мел во время получения ученой степени и мысли, что нужно делать это тайно, потому что, если узнают, не поймут».

«Но потом мне удалось найти больше информации. Когда в одиночестве занимаешься чем‑то маргинальным, а затем узнаешь, что есть целое сообщество людей с похожими желаниями и ощущениями, это интересное чувство. Так и появилась идея сделать выставку, вынести в общественное пространство то, что я делаю секретно», — рассказывает Машару. Родом Машару из России, но последние годы живет в Нидерландах, где и развивает проект «Музей съедобной земли». Начиналось все c выставки съедобной керамики в 2013 году, а уже через три года пришла идея сделать полноценную выставку образцов съедобной земли: посетители могли попробовать около 30 образцов. Сегодня в коллекции уже почти 500 экспонатов с разных концов земли. В Германии, например, уже целый век продают Luvos Healing Earth, так называемую целебную землю. На сайте компании написано, что «Адольф Жюст, основатель „Общества исцеляющей Земли“, заново открыл лекарственную целительную землю для использования в современной натуропатии. Luvos Healing Earth состоит исключительно из лесса времен ледникового периода, который обладает особым, идеальным сочетанием минералов и микроэлементов». Если загуглить, что такое лесс, то мы узнаем, что это суглинисто-супесчаная осадочная горная порода, которая обычно залегает в виде покрова на глубине от нескольких метров до 50–100 метров — на водоразделах, склонах и древних террасах долин. Это материнская порода черноземных и сероземных почв, используемая для изготовления самана (кирпича) и цемента, для отсыпки тела дамб и плотин. По словам немецких производителей лекарств из лесса, это «естественное средство от изжоги, желудочных расстройств, связанных с кислотой, раздражения толстой кишки и желудка». Обещают также «связать холестерин», помочь вылечить акне и поврежденную кожу.

Французская компания Argiletz до недавних пор продавала свою знаменитую зеленую глину именно как пищевую добавку, но несколько лет назад из‑за изменения законодательных норм, касающихся продажи пищевой продукции, они стали упирать на ее косметические свойства. Однако, по словам Машару, многие люди так и продолжают покупать ее, чтобы есть. Таких официальных пищевых добавок довольно мало, все остальное люди продают, покупают и употребляют на свой страх и риск. «Исследования себе может позволить только крупномасштабное производство, а чаще всего люди сами собирают и продают, исследовать это невозможно. Это как собирать грибы и ягоды и продавать на дороге, никто же их не исследует на содержание токсинов, тяжелых металлов », — объясняет Машару.

«Самый вкусный мел — школьный» Чаще всего под съедобной землей подразумевают глину, мел, известняк, но каких‑то общих правил нет. Прославившаяся Станислава из Литвы просто копает землю в лесу у дома. В своих многочисленных интервью она рассказывает, что ее потянуло в лес, когда ей поставили диагноз рак, и вот уже больше десяти лет она живет и чувствует себя отлично. Однажды Машару попросили попробовать московскую землю: «Это было довольно страшно, но удалось найти несколько интересных образцов, попробовали даже землю с Воробьевых гор и Арбата, но обычно я все-таки заказываю землю из специализированных магазинов или стран, где есть такая традиция». Исследователи в Индонезии пытались выяснить, чем отличается земля с горы, которую едят люди, от той, которую люди не употребляют, — особых отличий найти им не удалось.

«Есть глину можно только ту, что с глубины, она не должна находиться у кладбища или помойки. Например, бывает, гору разрывают экскаватором для каких‑нибудь нужд, там могут быть пригодные слои глины, ее можно просто поскрести и высушить на солнце», — рассказывает Ольга из Иркутска. Несмотря на то что, по словам Ольги, она знает, где лучше выкапывать породы, но все-таки заказывает мел и глину онлайн: из Казахстана, Киргизии, разных регионов России. Она стала есть это во время беременности, до этого только пробовала школьный мел, у него был привкус ореха и молока. Ольга говорит, что до сих пор такого вкуса найти не может. «Обычно те, кто хочет есть землю, просто заказывают ее онлайн. В интернете есть сообщества, в которых люди делятся, где можно найти хороший мел. На одном таком форуме многие рассказывали, что просят своих детей воровать школьный мел, потому что он оказался самым вкусным », — рассказывает Машару. Если в русскоязычные поисковики вбить «глина для еды» или «съедобный мел», то можно найти тысячи предложений как в ведущих онлайн-маркетах, так и на площадках, где люди перепродают что‑то друг другу. Каждый продавец рекламирует свой товар: «мел твердый и хрустящий», сорта песчанка и снежок. В комментариях сотни людей оставляют отзывы: «Я мелоед со стажем. Но никогда раньше не пробовала сорт жемчужный. Он полностью идентичен сорту белая гора: мягкий, сухой, напудренный, откусывается глухо, разжевывается до каши в мелкую крупинку». «На вкус отвратительный, привкус сырого подвала и плесени. Липнет к зубам, как глина. Жена разочарована, естественно, мел в помойку». В инстаграме по хештегу «мелоежка» и «глиноежка» можно найти аккаунты, где люди жуют мел. Кому‑то нравится просто жевать, а кому‑то не хватает каких‑то микроэлементов, содержащихся в земле. Часть людей делает АСРМ-видео, поэтому в описании их аккаунтов приписки «не глотаю».

Земля может быть очень разной на вкус, землееды рассказывают, что бывает соленая, кислая, с привкусом серы, молока, шоколада, фруктов.

Многих скорее интересует не вкус, а структура: залипающая на зубах или хрустящая, с песком или без. Глину даже готовят: обжаривают, сушат на солнце, иногда добавляют специи, вялят на костре, тогда она получается с привкусом дымка.

«Первична вера, а не землеедение» В 2011 году вышла книга профессора кафедры диетологии Корнельского университета Серы Янг «Жажда земли». Писательница изучила, где, почему и какую землю ели люди, и пришла к выводу, что практикам употребления в пищу мела, глины и других нетипичных субстанций уже больше 2000 лет, и они встречаются почти во всех человеческих культурах и животном царстве. В книге опубликована карта мира, и почти в каждой современной стране можно найти те или иные сведения об обрядах или случаях употребления земли в пищу . В некоторых странах до сих пор существуют обычаи, связанные с поеданием земли. Так, в Перу глину разводят с водой и поливают этим соусом картошку, считая это соединением с матерью-землей. В Индонезии готовят блюдо «ампо», которое полностью состоит из почвы, собранной на рисовых полях: твердую массу бьют палками, после чего срезают тонкие полоски продукта и закручивают их в спирали. Полученные земляные роллы запекают в глиняных горшках в течение 30—90 минут. «Я покупаю образцы не только онлайн, но и езжу за ними иногда специально, например, были поездки в Зимбабве, Гану, Нигерию, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Индонезию, Кубу, Гватемалу. Часто земля просто хранится у людей дома для религиозных нужд или продается на рынке, как, например, в Узбекистане», — рассказывает Машару. В Гватемале и сегодня можно купить «хлеб божий» (pan de dios) — таблетки со святыми фигурами для употребления в пищу, которые производит и продает церковь. Это белая глина, смешанная с известняком, в таком «хлебе» могут даже попадаться камни. В Вифлееме есть так называемый Молочный грот. Согласно христианскому преданию, в этой пещере Богоматерь и святой Иосиф укрывались во время избиения младенцев. Когда Дева Мария кормила младенца Иисуса, произошло чудо: капля молока, упавшая на землю, превратила грот из красного в белоснежный. Там раньше соскребали известняковый порошок со стен, чтобы забеременеть, а теперь его продают в церковной лавке. «Такие традиции существовали и в России, мы обсуждали это как‑то с монахом на Соловках, на что он мне сказал: „Первична вера, а не землеедение“», — вспоминает Машару.

В чем вред и польза от поедания земли? Антропологиня Сера Йонг в своей книге описывает различные причины потребления земляных пород в пищу: они могут быть и медицинскими, например, при недостатке каких‑то элементов в организме. В земле, в частности в глине, очень много минералов — магнезий, цинк, кальций, железо. Все то, что можно купить там, где вам не понадобится помощь экскаватора, — в аптеке. Исследования, проведенные в Уганде, показали, что употребление земли в этой стране — для многих источник получения железа и других недостающих в организме веществ, поскольку в стране есть проблемы с поставками лекарств. Помимо этого глина обладает очищающими свойствами, действуя как активированный уголь и выводя из организма токсины. Поэтому ее часто едят для очищения в медицинских целях. На Гаити есть традиция пирожков с глиной — это уже последствия голода и нехватки продовольствия. Арам Тадевосян Врач, который двадцать лет лечит людей глиной в Армении «Глину применяют и в гинекологии, и в урологии, и в физиотерапевтических целях. Глина употребляется в пастах, ваннах, клизмах. Я пользуюсь специальной глиной, добываемой с высоты не менее 1800 метров. Схемы лечения и дозы меняются в зависимости от заболевания. Если у человека железодефицитная анемия, то ему нужно потреблять в месяц по 10–12 грамм специальной глины, чтобы она прошла. Во время диареи нет лекарства эффективнее глины, хватит взрослому 30–40 грамм, и в течение 18 часов она закончится. Я предлагал гастроэнтерологам, но они не пользуются. Почему? Это слишком дешево. Медицина стала бизнесом. У меня есть зубная паста с 30%-ным содержанием глины. Это лечебная отбеливающая и дезодорирующая паста, за неделю она прекращает воспалительные процессы, за месяц растворяет зубные камни, за четыре месяца восстанавливает трещины». Ольга Смирнова Гастроэнтеролог «Чаще всего желание есть землю имеет временный характер и наблюдается в основном у беременных женщин и детей младшего возраста. Сама по себе геофагия более характерна для животных. Возможная польза от поедания глины и мела — это восполнение дефицита кальция, фосфора, железа и дезинтоксикационное действие по типу сорбентов, но прямых научных работ на данную тему до сих пор не проводилось.

Глина или мел считаются тяжелыми веществами и могут вызвать обострение хронического гастрита, дуоденита, панкреатита, язвенной болезни.

За счет сорбирующего эффекта, то есть поглощения вредных веществ, токсинов, могут выводиться микроэлементы, особенно калий и витамины. Кальций, который содержится в глине и меле, очень хорошо впитывает в себя воду — отсюда запоры и риск образования каловых камней. Однако не стоит опровергать роль глины как составляющего вещества во многих препаратах от диареи».