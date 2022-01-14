Вышел новый «Крик» — пятая часть прославленной кинофраншизы, рожденной в 1990-х мастером ужаса Уэсом Крейвеном. Помимо молодых актеров, в фильме снялись и старожилы истории — Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и Нив Кэмпбелл. «Афиша Daily» обсудила с последними двумя их культовый статус и, конечно, любимые ужастики.

— Простите, но не могу не начать с поклонов. Я вас двоих увидел на экране, когда мне было пять лет. «Крик» — одно из самых ярких детских потрясений. Кэмбелл: Круто как! Спасибо! — Собственно, из этого вытекает мой первый вопрос. Вы сегодня не просто актеры, а поп-культурные, если позволите, памятники. Например, в России среди ваших фанатов несколько поколений. Быть Нив Кэмпбелл и Дэвидом Аркеттом — это крест или привилегия? (Аркетт смеется.) Кэмпбелл: Конечно, привилегия. Это большой подарок быть частью чего‑то, настолько укоренившегося в популярной культуре. Уже больше двадцати пяти лет быть частью проекта, который безумно классно создавать и смотреть. Безусловно, «Крик» сделал нам карьеру. Аркетт: Да, я сам фанат «Крика». Сцены, в которых Сидни поворачивается или сражается с маньяком, до сих пор вызывают мурашки. И особую гордость вызывают такие замечания, какие вы сейчас сделали по поводу фан-базы в России. Абсолютно согласен, что быть на моем месте — привилегия.

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— Буквально неделю назад The Weeknd выпустил новый альбом, в котором есть совместный трек с Tyler, the Creator. Позвольте процитировать строчки оттуда? Кэмпбелл: Интересно, давайте! — «My new girl, she’s a movie star. I loved her right, make her scream like Neve Campbell…» (В переводе с английского «Моя новая девушка, она кинозвезда. Я люблю ее, люблю заставлять ее кричать как Нив Кэмбелл». — Прим. ред.) Кэмпбелл: А-а-а-а! Как круто! (Оба смеются.)

Нив Кэмпбелл в пятом «Крике» © Paramount Pictures

— Насколько вам двоим интересно следить за своими появлениями в книгах, сериалах и других объектах поп-культуры? И какое упоминание было самым клевым? Кэмпбелл: Вы сейчас очень крутую цитату дали! Это как раз клевое упоминание. (Оба смеются.) Если подумать, то, когда я, например, вижу людей с тату-портретами Сидни на ногах или руках, то слегка схожу с ума. Это же полный восторг! Аркетт: О! Когда люди показывают танец Дьюи. (Изображает танец, и оба смеются.) Есть такой американский сатирический журнал, который называется Mad. Я восхищаюсь выпуском, который был посвящен «Крику-2». И там были мультяшные мы — невозможно было не улыбнуться! — Как быстро вы согласились вернуться во франшизу? Не боялись ли, что без Уэса Крейвена все развалится? Кэмпбелл: У меня принятие решения заняло примерно минуту. Это было большим счастьем — делать «Крик» с Уэсом. Мы и сегодня его продолжаем сильно любить. Действительно, было немножко нервно возвращаться к Сидни без него. Но как только я получила письмо от режиссеров Тайлера Джиллетта и Мэттью Беттинелли-Олпина, в котором они говорили, что именно Уэс Кревейн вдохновил их заняться кино, что они придумали свой предыдущий фильм «Я иду искать» с оглядкой на «Крик», у меня возникла твердая уверенность в правильности нового «Крика». С такими энергией и любовью невозможно сделать плохое кино. Фанаты никогда не сделают плохого кино! А Тайлер и Мэттью — фанаты!

— Вы видели «Я иду искать»? Кэмпбелл: Обожаю его! Стоит только посмотреть этот фильм, сразу становится понятно, что «Крик» в нужных руках. Режиссеры четко чувствуют интонацию Уэса — с ее иронией, ужасом, умом, и, конечно, метасюжетом.

Новый «Крик» — это достойное продолжение и настоящее мета.

Аркетт: Для меня «Я иду искать» был показательным с точки зрения режиссерских умений и чувствительности. Мне они [режиссеры] были достаточно близки. И когда мы начали уже предметно обсуждать мою роль с ребятами, я понял, что мы на одной волне с ними. Мое дело маленькое — помочь реализоваться их видению истории и персонажей. Так вышло, что оно во многом совпало с моим.

Дэвид Аркетт в пятом «Крике» © Paramount Pictures

— Как зумер не могу не спросить про молодых актеров. Каково с ними работалось? Была ли у вас на площадке своего рода дедовщина? Кэмпбелл: Нет, конечно! Ваше поколение замечательное. Вы очень собранные, энергичные и яркие. Новички каста очень сильно любят кино. Каждый фанатеет от «Крика». Сказка же! Аркетт: Мне было жутко занятно поработать с молодыми. Все-таки мы уже больше двадцати пяти лет внутри этой франшизы, уже стали частью истории мирового хоррора, а тут в ней же встречаешь ребят, которые, бывает, даже родились позже премьеры первой части! — Я, к примеру, тоже в 1998-м только родился! Аркетт: Фантастика! И вот вы здесь. Безмерно уважаете наш труд и готовы делать тоже что‑то классное. На площадке молодые актеры отдавались делу не меньше нашего с Нив и Кортни [Кокс]. Какая уж тут может быть дедовщина! — Конечно, в финале не может не прозвучать тот самый вопрос, с которого все и началось. У меня самого от него мурашки даже пошли: какой ваш самый любимый ужастик? Кэмпбелл: Будете смеяться, но я не так уж много видела ужастиков! Они реально меня пугают. Первым хоррором, который я посмотрела, был «Перебежчик» с Джорджем К.Скоттом в главной роли. В юности он произвел на меня колоссальное впечатление. Аркетт: «Сияние» Стэнли Кубрика, естественно! Фильм, который реально сводит с ума. И перформанс Джека Николсона в нем бесподобен.