— Буквально неделю назад The Weeknd выпустил новый альбом, в котором есть совместный трек с Tyler, the Creator. Позвольте процитировать строчки оттуда?

Кэмпбелл: Интересно, давайте!

— «My new girl, she’s a movie star. I loved her right, make her scream like Neve Campbell…» (В переводе с английского «Моя новая девушка, она кинозвезда. Я люблю ее, люблю заставлять ее кричать как Нив Кэмбелл». — Прим. ред.)

Кэмпбелл: А-а-а-а! Как круто!

(Оба смеются.)