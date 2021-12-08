Нечто среднее между «Американским психопатом» и «Мухой»: финансовый аналитик с Уолл-стрит медленно сходит с ума у себя в пентхаусе с москитами. «Империя комаров» легально выходит в российских онлайн-кинотеатрах 23 декабря. Премьера русского трейлера на «Афише Daily».

На дворе 2007 год. Замкнутый финансовый аналитик Ричард Бока (Бо Кнапп) после корпоратива приглашает девушку Лину (Шарлотта Вега) в свой роскошный пентхаус. С собой он также приносит самку комара, запрятавшуюся в воротнике его рубашки. Комар кусает Ричарда, и молодой человек начинает необратимо меняться, постепенно впадая в нервный срыв. Помимо «Мухи» Дэвида Кроненберга и «Американского психопата» главный герой вызывает ассоциации с Грегором Замзой из «Превращения» Франца Кафки.

Боди-хоррор поляка Филипа Яна Рымши об экономическом кризисе и Уолл-стрит принимал участие во внеконкурсной программе прошлогоднего Венецианского фестиваля. В Венеции Эрик Корец удостоился приза за операторскую работу.