13 и 14 ноября на кинофестивале «Новое британское кино» состоится показ дилогии «Сувенир» Джоанны Хогг. Это автобиографическая драма с Тильдой Суинтон и ее дочерью Хонор в главных ролях. «Афиша Daily» представляет отрывок из второй части, в которой главная героиня снимает свой первый фильм.

По сюжету второй части, действие которой разворачивается в 1980-х, начинающая режиссерка Джули Харт (Хонор Суинтон Берн) решает поставить в качестве дипломного проекта автобиографическую мелодраму под названием «Сувенир». Профессоры-мужчины с кафедры сомневаются в способностях выпускницы из‑за размытого сценария. Но с помощью этого фильма она старается бесстрастно пересказать собственную сложноустроенную жизнь. Ей удается по-настоящему глубоко прожить свои чувства, руководя бесконечными инсценировками самых травматичных воспоминаний в фанерных павильонах. Нетрудно догадаться, что вымышленная Джули Харт — аватар и альтер эго самой Джоанны Хогг, поставщицы дилогии «Сувенир».

Первая часть «Сувенира» вышла в 2019 году и собрала множество наград в фестивальном турне от «Сандэнса» до премии «Независимый дух». Актриса Хонор Суинтон Берн (наследница Тильды Суинтон, в фильме они тоже играют мать и дочь) признавалась кинокритиками самой многообещающей дебютанткой в британском кино. «Сувенир: Часть 2» был представлен в Каннах в 2021 году.