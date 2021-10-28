С кем провести апокалипсис? Таким вопросом задавались многие киногерои, но теперь фильм про последний день планеты сняли в Москве — прямо в эпоху первого локдауна. В период новых ограничений, когда кинотеатры закрываются с 28 октября, «Афиша Daily» проводит онлайн-премьеру короткометражной ленты «Помпея» с Кристиной Асмус в главной роли.

«Помпея» снималась в конце марта 2020 года, в разгар пандемии, за несколько дней до первого локдауна в Москве. Пустые улицы, лошадь как средство передвижения, украденные и разукрашенные машины, танцы в заброшенном кафе под Луну, последний радиоэфир и главное — вопрос, с кем провести конец света.

У нас было полное ощущение, что мы снимаем фильм про конец света в эпоху конца света. Мы разукрашивали баллончиками машины, делали неоновый знак «24» как последние 24 часа, «парковали» коня у подъезда, надевали первые маски и перчатки. Брали кофе с собой. Из дома, конечно, потому что все было закрыто.

Мы заряжали телефоны от своих ноутбуков на улице, работали в студии при свете фонариков, потому что система вдруг давала сбой. Кстати, звук пикающей сломавшейся электронной системы мы записали и наложили как интер-шум в некоторых местах внутри фильма.

Кадры пустой Москвы вообще стали подарком судьбы, когда на дорогах не было ни машин, ни людей, а только летали пакеты, бегали кошки и развевались аварийные ленты . Такое не снять ни до, ни после.

В тот момент, в марте сумасшедшего 2020 года, пропитанного атмосферой апокалипсиса, «Помпея», которую мы снимали большой дружной командой, как будто бы всем нам помогала найти ответы на внутренние вопросы.

Сейчас же я хочу, чтобы наш фильм если и не стал ответом на какие‑то личные вопросы тех, кто будет его смотреть, то хотя бы просто задал эти вопросы. Вопрос — это уже путь к ответу.

После окончания съемок я сказала группе, что этот проект разделил мою жизнь на до и после. Без лишнего пафоса — так оно и было. Но с кино по-другому не бывает. Ты заходишь в проект одним, а выходишь, может быть и немного, но другим.

У нас была присказка во время съемок: «Все как надо». И все действительно как надо.