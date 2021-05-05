Короткометражный «Праздник» снимался во время реальных народных гуляний в День Победы. О том, что мы чувствуем во время городских празднеств и почему одиночество может быть полезным, рассказала режиссер фильма Наталия Кончаловская.
О чем это?
Национальные праздники иногда выполняют роль изоленты: они ненадолго сплочают людей и дарят ощущение единства. Но среди ликующей, радостной толпы кто‑то обязательно чувствует себя лишним.
В короткометражном фильме Наталии Кончаловской «Праздник» главная героиня Саша (Манана Тотибадзе) не может найти себе места в большом городе, празднующем День Победы. Подруга без особой инициативы уделяет Саше пару минут перекура на работе, матери не оказывается дома, а бывший молодой человек не горит желанием вести беседу — не помогает даже комплимент рубашке. Мимолетная встреча взглядами с девушкой в вагоне метро кажется единственной возможностью одержать победу над одиночеством, но шанс растворяется в толпе вместе с незнакомкой.
Лейтмотивом картины стало совсем не празднество. Это лишь декорации, в которых оказывается заперта главная героиня. Пока зрители рукоплещут военной технике, Саша наблюдает со стороны и не спешит присоединяться.
И на нашей улице будет «Праздник»: Наталия Кончаловская об одиночестве
Режиссер. Выросла в Москве, училась во Франции. Окончила высшую школу Sciences Po по специальности «политические науки и коммуникации» и Сорбонну («киноискусство: эстетика и практика»). Сняла несколько короткометражных фильмов. В настоящее время завершает свой дебютный полный метр «Первый снег»
Я долгое время прожила за границей, и когда вернулась в Москву три года назад, меня поразил вид города в День Победы. Хотелось запечатлеть его без всякого подтекста: что бы мы об этом ни думали, сам день и происходящие события действительно уникальны.
Я отталкивалась от темы одиночества в большом городе, которая еще сильнее выражается на фоне народных гуляний. Фильм был снят очень быстро, всего за полтора дня, и я хотела запечатлеть те эмоции, которые у меня возникли. То странное ощущение, когда всем вокруг весело, а тебе — нет, ты не ощущаешь себя частью общего. Я хотела передать отстраненность и невозможность стать единым целым.
Сейчас я заканчиваю работу над своим полнометражным дебютом «Первый снег», и герои в нем тоже пытаются найти свое место не только в городе, но и в мире, в жизни. Такое самоощущение не зависит от внешних обстоятельств.
Ты просыпаешься на следующий день, будто ничего и не было. 9 Мая — наглядный пример, как у людей возникает ощущение сплоченности и общего воодушевления. Каким бы интровертом ни был человек, ему все равно нужен другой. Мы стремимся быть частью чего‑то, и такие моменты могут подарить ощущение принадлежности. Но иногда, как в случае главной героини «Праздника», поймать общее настроение не получается. Тогда варианта два: заставить себя подстроиться или просто принять тот факт, что не всегда получается разделить веселье.
Несмотря на все это, мне кажется, в фильме нет ощущения безнадежности, скорее приятная меланхолия. Такие состояния неопределенности, как тот, в котором находится героиня, на самом деле могут быть очень важными и плодородными. Они могут нас пугать, но зачастую становятся переходным моментом перед каким‑то новым этапом нашей жизни.
Я бы очень хотела выразить отдельную благодарность съемочной группе. Вообще, все задумывалось как эксперимент — снять игровую историю в условиях реального 9 Мая. Поэтому очень круто, что собралась команда единомышленников, которая поддержала эту идею. Очень здорово снимать кино без рамок и обязательств: получится — хорошо, не получится — ну и ладно. Манана [Тотибадзе], которая исполнила главную роль, очень тонко передала то, что я хотела сказать. С оператором Марией Фалилеевой и звукорежиссером Александром Валенцовым мы работали не в первый раз и продолжаем сотрудничество на полном метре. У нас было две камеры, очень много материала и полная свобода.