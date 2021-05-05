Короткометражный «Праздник» снимался во время реальных народных гуляний в День Победы. О том, что мы чувствуем во время городских празднеств и почему одиночество может быть полезным, рассказала режиссер фильма Наталия Кончаловская.

Лейтмотивом картины стало совсем не празднество. Это лишь декорации, в которых оказывается заперта главная героиня. Пока зрители рукоплещут военной технике, Саша наблюдает со стороны и не спешит присоединяться.

В короткометражном фильме Наталии Кончаловской «Праздник» главная героиня Саша (Манана Тотибадзе) не может найти себе места в большом городе, празднующем День Победы . Подруга без особой инициативы уделяет Саше пару минут перекура на работе, матери не оказывается дома, а бывший молодой человек не горит желанием вести беседу — не помогает даже комплимент рубашке. Мимолетная встреча взглядами с девушкой в вагоне метро кажется единственной возможностью одержать победу над одиночеством, но шанс растворяется в толпе вместе с незнакомкой.

И на нашей улице будет «Праздник»: Наталия Кончаловская об одиночестве

Режиссер. Выросла в Москве, училась во Франции. Окончила высшую школу Sciences Po по специальности «политические науки и коммуникации» и Сорбонну («киноискусство: эстетика и практика»). Сняла несколько короткометражных фильмов. В настоящее время завершает свой дебютный полный метр «Первый снег»

Я долгое время прожила за границей, и когда вернулась в Москву три года назад, меня поразил вид города в День Победы . Хотелось запечатлеть его без всякого подтекста: что бы мы об этом ни думали, сам день и происходящие события действительно уникальны.

Я отталкивалась от темы одиночества в большом городе, которая еще сильнее выражается на фоне народных гуляний. Фильм был снят очень быстро, всего за полтора дня, и я хотела запечатлеть те эмоции, которые у меня возникли. То странное ощущение, когда всем вокруг весело, а тебе — нет, ты не ощущаешь себя частью общего. Я хотела передать отстраненность и невозможность стать единым целым.

Сейчас я заканчиваю работу над своим полнометражным дебютом «Первый снег», и герои в нем тоже пытаются найти свое место не только в городе, но и в мире, в жизни. Такое самоощущение не зависит от внешних обстоятельств.