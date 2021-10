— Сюжет фильма полон утопии. Испытываете ли вы ностальгию по каким‑то историческим периодам, которые отображены в «Криптополисе»?

Джейн: Я бы не сказала, что это ностальгия.

Дэш: Я бы тоже не стал использовать это слово. Конечно, как художнику мне интересно все, что было создано до эпохи интернета, вспомнить другое время, когда эстетика была так сильно привязана к идеологии. Это по-своему захватывающе. Например, я считаю «Kustom Kar Kommandos» (экспериментальное кино Кеннета Энгера 1965 года. — Прим. ред.) одним из величайших короткометражных фильмов. В том же ряду картина «I Love You with My Ford» Джеймса Розенквиста… И этот список я мог бы продолжать бесконечно, потому что тогда был великий период для искусства. Но я не хочу возвращаться в шестидесятые годы.