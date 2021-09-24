Фрагмент фильма «Дело» Алексея Германа-мл. о профессоре под домашним арестом. С 23 сентября в российском прокате. Эксклюзивная премьера на «Афише Daily».

Фильм рассказывает о профессоре вуза Давиде Гурамовиче, специалисте по литературе Серебряного века, на которого завели дело и посадили на домашний арест из‑за того, что он раскритиковал местного мэра — обвинил его в краже крупной суммы. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца.

Сценарий был написан режиссером в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой более двух лет назад, поэтому любые пересечения с реальностью проще считать случайными или пророческими. Хотя после премьеры в Каннах критики называли фильм Германа «первым открыто политическим фильмом из России за долгие годы».

В фильме снялись Мераб Нинидзе (уже неоднократно работавший с Германом–младшим), Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина и Александра Бортич. Художником по костюмам и художником-постановщиком вновь выступила Елена Окопная, уже отмеченная за свои работы в «Довлатове» и «Под электрическими облаками».