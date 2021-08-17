Новый фильм Алексея Германа-мл. о домашнем аресте преподавателя был показан на Каннском кинофестивале, а вскоре он откроет фестиваль российского кино «Окно в Европу» и выйдет кинотеатрах страны с 23 сентября. Эксклюзивная премьера на «Афише Daily».

Еще не остывшая от каннской премьеры новая лента автора «Бумажного солдата», «Под электрическими облаками» и «Довлатова» была сделана лаконичными средствами во времена самоизоляции. Герман снял его в период вынужденного перерыва другого большого проекта «Воздух» о летчицах Великой Отечественной войны. Во время пандемии Герман в камерной обстановке поставил фильм, где снялись Мераб Нинидзе (уже неоднократно работавший с Германом–младшим), Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина и Александра Бортич . Художником по костюмам и художником-постановщиком вновь выступила Елена Окопная, уже отмеченная за свои работы в «Довлатове» и «Под электрическими облаками».

Фильм рассказывает о профессоре вуза Давиде Гурамовиче, специалисте по литературе Серебряного века, на которого завели дело и посадили на домашний арест из‑за того, что он раскритиковал местного мэра — обвинил его в краже крупной суммы. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца.

Сценарий был написан режиссером в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой более двух лет назад, поэтому любые пересечения с реальностью проще считать случайными или пророческими. Хотя после премьеры в Каннах критики называли фильм Германа «первым открыто политическим фильмом из России за долгие годы».

Фестивали:

— Программа «Особый взгляд» 74-го Каннского МКФ

— Фильм открытия 29-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу»