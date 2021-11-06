«Добро пожаловать в Калифорнию»: последний трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Ролик начинается с закадрового голоса героини, которая пишет письмо Майку. Она с нетерпением ждет весенних каникул, чтобы снова увидеться с ним. Она рассказывает ему, как сильно ей нравится школа и как много у нее появилось друзей (хотя на самом деле мы видим, что над ней издеваются).

Netflix опубликовал четвертый и последний тизер-трейлер продолжения «Очень странных дел». Братья Даффер, сценаристы сериала, показали теплую Калифорнию и новую жизнь Одиннадцать.

Затем идут несколько быстрых кадров из грядущего сезона: девушки катаются на роликах, кто‑то стреляет в окна, Джойс смотрит на жуткую куклу, Одиннадцать в руках агентов, вертолеты, много перестрелок и взрывов.

Новый сезон «Очень странных дел» станет последним. Посмотреть сериал получится уже в следующем году, но точных дат вновь не назвали.