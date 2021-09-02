В Выборге прошло «Окно в Европу» — кинофестиваль, где каждый год показывают несколько российских картин, которые удивляют всех. В этом году мы насчитали три такие работы — провинциальную сказку «Второе солнце», феминистскую трагикомедию «Первый снег» и экзистенциальную драму «Продление жизни».

Бедная татарская деревня в этом причудливом фильме предстает то ли русским ковчегом, то ли современной Атлантидой: вода отбирает у суши дом за домом, прячет поселок от большой страны, уносит спящих людей и их магический быт в бурлящую вечность. Паром, соединяющий сказку с реальностью, иногда тоже уходит вниз по волшебной реке — и тогда все мужчины села, вооружившись факелами, отправляются его искать, а женщины провожают их красивыми песнями. В этом сюрреалистичном пространстве разворачиваются те же драмы, что и в какой‑нибудь «Эйфории» (Вырыпаева, а не HBO), но без отчаяния и злости. «Второе солнце» гораздо ближе не к кличам и плачам про жизнь в русской глубинке, а к раннему Кустурице, умевшему отчаянно отмечать жизнь при любом бюджете на праздник. И к романам и рассказам Милорада Павича, которые доказывают: обыденное, если описывать его необычными словами, станет необычным. Жители деревни ссорятся, ревнуют, изменяют, готовятся к свадьбам и бегают друг за другом с ружьями. Так же жители деревни: ныряют голышом в муравейники, накрывают могилы деревянными окнами, покрывают невест тестом с ног до головы и ищут в колодцах древние храмы.

Похож фильм и на этнографические экспедиции Алексея Федорченко , ставшего художественным руководителем и продюсером режиссера-дебютанта Рината Ташимова.

Впрочем, дебютант тот только в кино: как и Кирилл Серебренников, Семен Серзин и Антон Федоров (постановщик второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»), Ташимов прекрасно известен театралам. В 15 лет он стал актером в Лицейском театре Омска, а в 27 — главным режиссером вполне себе легендарного «Коляда-театра» в Екатеринбурге. Многие из участников «Второго солнца» — оттуда. Например, неописуемая актриса Василина Маковцева, чья «Кроткая» была в основной программе Каннского кинофестиваля. Фильм «Второе солнце» тоже, в общем-то, неописуемый. Пока понятно одно: в нем много доброго смеха.

«Первый снег», реж. Наталия Кончаловская

«Окно в Европу» в последние годы часто сравнивают с «Сандэнсом» (ладно, это делаем только мы), и «Первый снег» Наталии Кончаловской (дочери автора «Дорогих товарищей», да) — яркое доказательство этого сходства. Это абсолютно американский по своей структуре роман воспитания — схематичный, но подкупающий своей нежностью; уделяющий огромное внимание предметному миру и актерам; предлагающий к ним подселиться. Главную роль в фильме играет 20-летняя дебютантка из Владикавказа Юлия Шульева, и она за счет роста и взгляда выделяется в любом кадре так же, как Ирина Горбачева или Виктория Мирошниченко. А вот ее героиня — на контрасте — не выделяется ничем: как и миллионы зумеров и миллениалов, она не знает, чем заняться и куда податься. По настоянию чересчур заботливой мамы девушка выпускается из престижного вуза — но падает в обморок на вручении дипломов. Устраивается на стажировку куда‑то в «большую тройку/четверку» — но скучает на планерках. Параллельно с поисками этой девушки в фильме ведутся спасательные работы трех других героинь. Это и та самая мама, у которой есть свои причины для гиперопеки, и начальница-трудоголичка, и ее маленькая дочь, ведущая блог о хомячках.

«Первый снег» при всем своем наиве заглядывает в будущее куда охотнее других российских фильмов: здесь есть наблюдения и про школьников, растущих в сети, и про семьи, где мужья берут на себя функции домохозяев.

В общем, это такой «Секс в большом городе», только Саманте еще не исполнилось и десяти лет . Забавно, но всех четырех героинь так или иначе свяжет секция айкидо — единоборства, основанного на мягкой силе и использовании энергии противника против него самого. Очень сандэнсовская метафора преодоления проблем. И очень жизненная — так что не стыдно и вдохновиться.

Подробности по теме «Праздник» — премьера фильма Наталии Кончаловской об одиночестве во время парада 9 Мая «Праздник» — премьера фильма Наталии Кончаловской об одиночестве во время парада 9 Мая

«Продление жизни», реж. Дмитрий Фалькович

Помните историю про владельца сети фитнес-центров из Америки, который вложил все свое состояние в то, чтобы сделать кинотрилогию «Атлант расправил плечи», — и получилась убыточная графомания на экране? Так вот, иногда у таких драм бывают счастливые развязки. Финансист Дмитрий Фалькович в 2012 году создал венчурный фонд, который оценили в 300 млн долларов. А потом стал чудаковатым, но интереснейшим режиссером, чье кино снискало славу на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. «Продление жизни» — продолжение этой удивительной одиссеи.

В этот раз Фалькович описывает собственный переезд в Лондон, кризис среднего возраста, проблемы воспитания детей на чужбине и сцены из супружеской жизни иммигрантов.

Но фокус в том, что в кадре при этом — сам Фалькович, его жена Катя (так что фильм — еще и красивейшее признание в любви и дорогой сеанс парной терапии) и их друзья. Это то ли постдок, то ли вербатим-театр . Но при этом никто из непрофессиональных актеров не фальшивит, а драматургия не превращается во влог. И поэтому за самокопаниями бизнесмена Фальковича действительно интересно наблюдать. В фильме есть незапланированный инфоцыганский эффект: пока герой Фальковича убеждает лондонских инвесторов вложиться в новый фонд (который будет вкладывать в технологии продления жизни), зритель подглядывает за тем, как необычные люди успешно решают обычные проблемы. Такой вот бизнес-тренинг и краткий курс счастливой жизни под прикрытием фильма.