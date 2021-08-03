В рамках смотра веб-сериалов Realist Web Fest состоялась премьера первого эпизода навороченного проекта Okko «Выжившие» (режиссер Андрей Прошкин, продюсер Борис Хлебников, сценарист Роман Волобуев), который может неплохо потеснить шумную «Эпидемию». Рассказываем о нем и других веб-сериалах, которые посмотрели на фестивале в Нижнем Новгороде.

«Выжившие» — это сериал мечты, которому не очень повезло . У проекта мощный фантастический первоисточник: роман «Выжившие хотят спать» Игоря Колосова предлагает гораздо более замысловатый апокалиптический концепт, чем в «Вонгозере» Яны Вагнер, породившем тот же сериал «Эпидемия» . Согласитесь, что со счетчиком сна ставки для персонажей разительно повышаются, а вместе с ними и наш интерес к происходящему. В пилоте игровой механизм еще не запущен, но грамотное и достаточно динамичное раскрытие, пусть даже заезженных персонажей (кроме психа-Морозова), не дает заскучать и без него.

Провинциальный городок. У одного из его жителей по фамилии Морозов (Алексей Филимонов из «Большой поэзии») уже давно «едет крыша». Он только что закончил психиатрическое лечение и устроился сторожем на стройку. Но в первый же его рабочий день уже мир вокруг сходит с ума: местные начинают кашлять кровью и очень быстро умирать. Дальше Морозова и других «выживших» ждет еще один сюрприз. Им теперь спать можно лишь два часа — в противном случае таинственная эпидемия заберет и их.

Экранная реализация сюжету не уступает. Постановка «Выживших» заставляет натурально открыть рот — некоторые сцены так изящно и любопытно придуманы, что трудно заподозрить и вычислить по кадрам российский сериальный продакшен. Взять хотя бы эпизод, в котором Морозов приходит в сторожевую каморку. В ней продумано практически все: от композиции кадра до светового рисунка. И дело, кажется, не столько в опытном режиссере-ремесленнике Андрее Прошкине (фильмы «Орда», «Орлеан»), сколько в подходе общей команды: оператор Артем Емельянов (он снимал «Тесноту» Кантемира Балагова), художник-постановщик Кирилл Шувалов (работал над лентами Александра Миндадзе и Наталии Мещаниновой) и продюсер проекта Борис Хлебников (в этой скобке перечислять ничего не будем — фильмы Хлебникова вы наверняка смотрели).

Иными словами, мы получили ответку легендарному «28 дней спустя» Дэнни Бойла или «Мгле» Фрэнка Дарабонта (с ней есть даже похожие кадры), только с налетом русской хтони, то есть глазами российского фестивального кино последних лет. Показательным для него как раз стало трио друзей-режиссеров — Хлебников, Мещанинова, Попогребский, — в работах которых нельзя не увидеть сходств.

Так в чем же невезение для проекта? Если им, конечно, не считать усталость от русской хлебниковской хтони. Ответ простой: во времени. Именно его не хватило, чтобы успеть снять и выпустить проект до коронавируса или хотя бы во время первой волны, когда все валом смотрели «Заражение» Стивена Содерберга. Проект затевался еще до пандемии, как вдруг наступил локдаун, и его пришлось доделывать в новых обстоятельствах, что принесло проекту новые смыслы (сериал переписывали сценаристы Роман Волобуев и Елена Ванина), но теперь сериал выходит в неудачное время уже после «Эпидемии» и «Противостояния». Сейчас «Выжившие» рискуют оказаться ненужными зрителю, который хочет посмотреть скорее перебранку богатых в «Белом лотосе» или умилиться «Теду Лассо». Теперь пастернаковские сравнения с предыдущим постапокалиптическим хитом, увы, неизбежны.

Но, возможно, дополнительно сыграет на интерес к «Выжившим» необычная форма выпуска. Помимо основного сериала Okko с 12 августа создатели подготовили множество веб-эпизодов, десятиминуток для видеоплатформы, посвященных отдельным персонажам, которым не хватило экранного времени (в веб-сериях снялись Егор Корешков, Филипп Авдеев, Александра Ревенко и другие известные актеры). Неслучайно такую новацию поддержал один из самых прогрессивных российских фестивалей — Realist Web Fest, — став премьерной площадкой для «Выживших».