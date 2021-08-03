В рамках смотра веб-сериалов Realist Web Fest состоялась премьера первого эпизода навороченного проекта Okko «Выжившие» (режиссер Андрей Прошкин, продюсер Борис Хлебников, сценарист Роман Волобуев), который может неплохо потеснить шумную «Эпидемию». Рассказываем о нем и других веб-сериалах, которые посмотрели на фестивале в Нижнем Новгороде.
Провинциальный городок. У одного из его жителей по фамилии Морозов (Алексей Филимонов из «Большой поэзии») уже давно «едет крыша». Он только что закончил психиатрическое лечение и устроился сторожем на стройку. Но в первый же его рабочий день уже мир вокруг сходит с ума: местные начинают кашлять кровью и очень быстро умирать. Дальше Морозова и других «выживших» ждет еще один сюрприз. Им теперь спать можно лишь два часа — в противном случае таинственная эпидемия заберет и их.
«Выжившие» — это сериал мечты, которому не очень повезло. У проекта мощный фантастический первоисточник: роман «Выжившие хотят спать» Игоря Колосова предлагает гораздо более замысловатый апокалиптический концепт, чем в «Вонгозере» Яны Вагнер, породившем тот же сериал «Эпидемия». Согласитесь, что со счетчиком сна ставки для персонажей разительно повышаются, а вместе с ними и наш интерес к происходящему. В пилоте игровой механизм еще не запущен, но грамотное и достаточно динамичное раскрытие, пусть даже заезженных персонажей (кроме психа-Морозова), не дает заскучать и без него.
Экранная реализация сюжету не уступает. Постановка «Выживших» заставляет натурально открыть рот — некоторые сцены так изящно и любопытно придуманы, что трудно заподозрить и вычислить по кадрам российский сериальный продакшен. Взять хотя бы эпизод, в котором Морозов приходит в сторожевую каморку. В ней продумано практически все: от композиции кадра до светового рисунка. И дело, кажется, не столько в опытном режиссере-ремесленнике Андрее Прошкине (фильмы «Орда», «Орлеан»), сколько в подходе общей команды: оператор Артем Емельянов (он снимал «Тесноту» Кантемира Балагова), художник-постановщик Кирилл Шувалов (работал над лентами Александра Миндадзе и Наталии Мещаниновой) и продюсер проекта Борис Хлебников (в этой скобке перечислять ничего не будем — фильмы Хлебникова вы наверняка смотрели).
Иными словами, мы получили ответку легендарному «28 дней спустя» Дэнни Бойла или «Мгле» Фрэнка Дарабонта (с ней есть даже похожие кадры), только с налетом русской хтони, то есть глазами российского фестивального кино последних лет. Показательным для него как раз стало трио друзей-режиссеров — Хлебников, Мещанинова, Попогребский, — в работах которых нельзя не увидеть сходств.
Так в чем же невезение для проекта? Если им, конечно, не считать усталость от русской хлебниковской хтони. Ответ простой: во времени. Именно его не хватило, чтобы успеть снять и выпустить проект до коронавируса или хотя бы во время первой волны, когда все валом смотрели «Заражение» Стивена Содерберга. Проект затевался еще до пандемии, как вдруг наступил локдаун, и его пришлось доделывать в новых обстоятельствах, что принесло проекту новые смыслы (сериал переписывали сценаристы Роман Волобуев и Елена Ванина), но теперь сериал выходит в неудачное время уже после «Эпидемии» и «Противостояния». Сейчас «Выжившие» рискуют оказаться ненужными зрителю, который хочет посмотреть скорее перебранку богатых в «Белом лотосе» или умилиться «Теду Лассо». Теперь пастернаковские сравнения с предыдущим постапокалиптическим хитом, увы, неизбежны.
Но, возможно, дополнительно сыграет на интерес к «Выжившим» необычная форма выпуска. Помимо основного сериала Okko с 12 августа создатели подготовили множество веб-эпизодов, десятиминуток для видеоплатформы, посвященных отдельным персонажам, которым не хватило экранного времени (в веб-сериях снялись Егор Корешков, Филипп Авдеев, Александра Ревенко и другие известные актеры). Неслучайно такую новацию поддержал один из самых прогрессивных российских фестивалей — Realist Web Fest, — став премьерной площадкой для «Выживших».
Еще четыре лучших сериала и один лучший пилот с фестиваля Realist Web Fest 2021
Главный приз фестиваля ушел злобненькой комедии, в которой школьница Дуняша МакДуглд (уже смешно!) пытается взрослеть в обстановке коммунистического треша: ее родители держат в подвале загадочного человека по имени Олег, дома осуждают капитализм и телевидение, а новоиспеченного возлюбленного все те же папа и мама заставляют помогать в агиткампании (смешно х2). Канадской режиссерке Лии Кэмерон удалось создать атмосферу ретро (по сюжету мы попадаем в 1989 год), близкую скорее не к «Очень странным делам», а, внезапно, к «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи.
Три очень харизматичные женщины встретились в полицейском изоляторе, а потом вместе оттуда сбежали. Казахский сериал «Ночные ведьмы» — это одновременно «Воспоминания об убийстве» Пона Чжун Хо, «Черный, черный человек» казахского триумфатора Адильхана Ержанова и «Девушка, подающая надежды» обладательницы сценарного «Оскара» Эмералд Феннелл. Наверное, других рекомендаций давать и не стоит. Перед нами большое и классное кино, облеченное в форму веба.
Если вы не видели первый сезон или не помните, то «Миллионер из Балашихи» рассказывает историю Богдана Кандаурова (выпускник «Мастерской Брусникина» Владимир Канухин), молодого предпринимателя, который хотел вложить бабушкины деньги в булочную, а получил секс-шоп. В новом сезоне остроумнейшей веб-комедии Богдан уходит в ивент-бизнес и организует во всех смыслах незабываемые свадьбы. Подкупает проект еще и своей историей успеха: первоначально задуманный как своего рода реклама одного банка, сериал вышел на крупном стриминге «КиноПоиск HD».
Премьера этого сериала-антологии состоялась на телеканале ТВ-3, но по всем параметрам проект далек от привычного телевидения. Каждая серия укладывается в десять минут. Каждая история — своего рода хоррор-анекдот, который начинается с драматического зачина и заканчивается шьямалановским плот-твистом. «Не бойся» выпустила студия «10/09», в успехах которой значится знаменитый фильм ужасов «Невеста» Святослава Подгаевского.
Показательно, что фестиваль Realist завершал пилотный эпизод сериала «Основано на реальных событиях» — одного из самых смешных проектов, что мы видели в этом году. В центре этого забавного мокьюментари о том, как готовят спикеров к участию в федеральных телешоу (например, к «Пусть говорят», «Битве экстрасенсов» и «Время покажет»), три разводилы обнажают свою бизнес-систему. Особое место занимает табличка с лицом актера Александра Паля, которую здесь мило называют «палево». Очень надеемся, что двадцать минут, которые показали на «Реалисте», превратятся в полноценный веб-сериал.