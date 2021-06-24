С 24 июня в российском прокате идет комедия «Жвалы» французского абсурдиста Кантена Дюпье. По сюжету герои фильма дрессируют гигантскую муху — и это идеальное развлечение для укрытия в прохладных кинозалах во время жары.

Ману (Грегуар Людиг) — длинноволосый сорокалетний парень в розовой рубашке и неряшливых шортах. Спит он прямо на берегу моря и пробуждается от волны, набегающей на него. Однажды один знакомый просит его отвезти чемодан по указанному адресу. Ману угоняет «мерседес», забирает с заправки (где тот работает) своего приятеля Жан-Габа (Давид Марсе) и едет выполнять задание. Жан-Габу интересно, что в чемодане. Однако скоро это станет не важно. Звуки в багажнике заставят друзей сделать вынужденную остановку. Окажется невероятное: всю дорогу в автомобиле с ними ехала гигантская муха. Проверив, живо ли насекомое, Жан-Габ тут же решает использовать его с выгодой: выдрессировать муху, чтобы в дальнейшем она помогала им грабить банки . Кантен Дюпье в последние годы при поддержке постоянных продюсеров умудряется снимать примерно по фильму в год. В 2019 году это была «Оленья кожа» с Жаном Дюжарденом, сюрреалистическая история о кожаной куртке, пытающейся завладеть миром. Годом раньше — «На посту» с Бенуа Пельвордом, полицейское абсурдистское драмеди о неудачном дне одного подозреваемого. Тут в ход шло убийство треугольником. В «Жвалах» никого не убивают (а только съедают карликового пинчера), никто не пытается стать всемогущим. Просто пара взрослых мужиков, ведущих себя как Бивис и Батхед, кормят муху собачьим кормом и натаскивают ее, как щенка.

Ману своим внешним видом напоминает Чувака из «Большого Лебовски», но сам Кантен Дюпье открещивается от этих сравнений. Режиссер говорит, что отталкивался от портретов Брэда Питта эпохи 1990-х . Брэд Питт дрыхнет на пляже? Уже смешно. Вторая аллюзия, как это ни странно, — фильм братьев Коэн «Старикам здесь не место». Дюпье утверждает, что его подкупило, что в этой черной комедии нет музыки, и он пытался воссоздать атмосферу фильма. Но стоит ли доверять известному синефилу-приколисту Дюпье? К примеру, упоминание про отсутствие музыки немного не вяжется с тем, что в «Жвалах» саундтреком занимались не кто‑нибудь, а группа Metronomy. Больше всего, конечно же, «Жвалы» напоминают «Тупой и еще тупее» Питера и Бобби Фаррелли. Такой же нежнейший броманс, такие же придурковатые герои, гэги, которые заставят смеяться вас в голос. Кроме того, вы влюбитесь в муху, которая здесь что‑то вроде домашнего животного, хотя выглядит как монстр с кабельного канала 1960-х. Эффектная (и первая комедийная) роль у Адель Экзаркопулос, актрисы, привыкшей на экране немного страдать. Страдает она и в «Жвалах», однако выглядит это крайне неэтично. Не будет спойлером сказать, что у ее героини редкое психическое заболевание, общаться при котором она может только криком. При этом у нее также обостренное чувство справедливости, которое не доведет ее до добра.

© A-One Films

Кроме того, в фильме снялся известный рэпер Ромео Элвис, которому Дюпье уже пророчит звездную актерскую карьеру. Общим местом стало уже упоминать, что Дюпье известен также как Mr. Oizo, электронная музыка которого покорила всех в конце 1990-х. И хотя эпоха MTV и желтой мягкой игрушки ушла безвозвратно (последнее видео под псевдонимом Месье Уазо Дюпье снял в 2016-м), он по-прежнему охотно приглашает в свои фильмы музыкантов (вспомним камео Мэрилина Мэнсона в «Неправильный копах»). «Жвалы» — фильм как раз для летней жары. Часть действия происходит на Лазурном Берегу, часть — на вилле с бассейном, у кромки которого по привычке спит Ману. И хотя картина представляется несколько необязательным развлечением, но ее также приятно смотреть, как сделать глоток холодного коктейля в жаркую погоду. Лучше уж под мухой, чем под раскаленным солнцем.