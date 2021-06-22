В череде тревожных и отвлекающих новостей вы вряд ли найдете более мотивирующий ролик, чем этот отрывок из «Звука металла». Оскаровскую ленту этого года с жестовым языком и Ризом Ахмедом в главной роли теперь можно будет увидеть не только в сети, но и на большом экране с 24 июня. Но помните, что просмотр этого видео — тоже прокрастинация!
Режиссерский дебют Дариуса Мардера, который до этого работал с Дереком Сиенфрэнсом над «Местом под соснами» (здесь он выступил соавтором сценария и продюсером). В главной роли — Риз Ахмед («Однажды ночью», «Четыре льва»), в этом году уже рвавший полные залы в фильме «Откуда ты родом?», но теперь вместо родного хип-хопа взявшегося за барабаны.
По сюжету во время турне ударник сколоченной на пару со своей девушкой Лу (Оливия Кук) панк-метал-группы начинает стремительно терять слух. Все что может предложить современная медицина — дорогостоящий имплант, что‑то вроде экспериментального звукового протеза.
Однако боевая подруга предлагает ему другое решение и знакомит Рубена с лидером тихой во всех смыслах коммуны, где вдали от цивилизации слабослышащих людей учат примиряться с онемевшим миром и голосами в собственной голове.
Одновременно хрупкая и прямолинейная терапевтическая драма, которая лишь в первые десять минут пытается прикидываться музыкальной страшилкой в духе «Одержимости». Этот фильм не о цене настоящего искусства и славы, а о том, как сложно отказаться от главного в жизни, признать потерю, отпустить и двигаться дальше. А довольно лобовую подачу темы скрашивают деликатная и точная игра Ахмеда плюс скрупулезный саунд-дизайн, позволяющий оказаться почти в голове у героя и на мгновения почувствовать, как мир вокруг погружается в гулкую непролазную тишину.