Одновременно хрупкая и прямолинейная терапевтическая драма, которая лишь в первые десять минут пытается прикидываться музыкальной страшилкой в духе «Одержимости». Этот фильм не о цене настоящего искусства и славы, а о том, как сложно отказаться от главного в жизни, признать потерю, отпустить и двигаться дальше. А довольно лобовую подачу темы скрашивают деликатная и точная игра Ахмеда плюс скрупулезный саунд-дизайн , позволяющий оказаться почти в голове у героя и на мгновения почувствовать, как мир вокруг погружается в гулкую непролазную тишину.