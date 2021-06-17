Самый недооцененный фильм оскаровской гонки этого года — музыкальный байопик о противостоянии популярной певицы Билли Холидей и государства. В роли джазовой легенды — певица Андра Дей. Свежая лента режиссера «Газетчика» и «Сокровища» Ли Дэниелса выходит в российских стримингах 22 июля. Премьера русского трейлера — на «Афише Daily».
В 1940-х правительство США начинает войну против наркотиков. Ведомые предубеждениями против цветного населения чиновники выбирают своей целью популярную певицу Билли Холидей и пытаются запретить ей исполнять хитовую песню «Strange Fruit» («странным фруктам» в ней уподобляют повешенных на деревьях темнокожих, осуждая расизм, процветающий на юге США). Операцию возглавляет федеральный агент Джимми Флетчер (Треванте Родс) из отдела по борьбе с наркотиками.
Да, в фильме будут сцены суда, если для вас это важно! Кому не хватило блеска и музыки в оскаровском «Суде над чикагской семеркой» — вам сюда.
Фильм Ли Дэниелса («Газетчик», «Сокровище») безрезультатно получил лишь одну номинацию на «Оскар» («Лучшая женская роль»), хотя ранее Андра Дей выиграла актерский «Золотой глобус» в схожей номинации. Критики также отдельно выделяли актерскую игру Андры Дей в главной роли.
Андра Дей боролась за «Оскар» в одной номинации с Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), которой и уступила. После такой высокой оценки со стороны Академии и критиков соул-исполнительница Дей планирует задержаться в актерской профессии.
Также в фильме снялась Наташа Лионн из сериала «Жизни матрешки».
«Соединенные Штаты против Билли Холидей» выйдет в российских стримингах 22 июля.