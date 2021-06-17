В 1940-х правительство США начинает войну против наркотиков. Ведомые предубеждениями против цветного населения чиновники выбирают своей целью популярную певицу Билли Холидей и пытаются запретить ей исполнять хитовую песню «Strange Fruit» («странным фруктам» в ней уподобляют повешенных на деревьях темнокожих, осуждая расизм, процветающий на юге США). Операцию возглавляет федеральный агент Джимми Флетчер (Треванте Родс) из отдела по борьбе с наркотиками.