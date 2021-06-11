Но конечная цель документалистов все же не педофилы (изловить всех, понятно, невозможно), а социальные сети, которые намеренно не ужесточают правила для своих пользователей, чтобы не потерять аудиторию. Халупова и Клусак детально — даже, может быть, чересчур подробно — показывают механизм их работы, и то, с какой легкостью мужчина в интернете может познакомиться с маленькой девочкой , то, как он почти сразу начинает перед ней мастурбировать, конечно, ошарашивает.