На кинофестивале «Докер» (18–27 июня в «Октябре») покажут документальный фильм про веб-охоту на педофилов «Пойманы в сети» — впечатляющую работу, которая заставляет задуматься о том, какой ад творится у нас перед носом, а мы его не замечаем.
Для этого режиссеры Барбора Халупова и Вит Клусак пригласили трех актрис (Сабина Длоуха, Анежка Питартова и Тереза Тежка), чтобы они сыграли 12-летних девочек, которые выходят в интернет для знакомства со взрослыми мужчинами (те же первым делом показывают им свой член).
Для создания аутентичной атмосферы в павильоне были выстроены декорации детских комнат, а для консультаций по поводу этических вопросов приглашены психологи, сексологи и другие эксперты.
За время эксперимента, длившегося десять дней, с подставными девчонками связались 2458 мужчин, некоторые из них попали в фильм (все лица замазаны). Как сообщают финальные титры, было заведено несколько уголовных дел, а ситуация взята соответствующими инстанциями на контроль, однако нет ощущения, что это что‑то сильно изменит.
«Пойманы в сети» не просто док с актуальной проблематикой, а увлекательный триллер с хичкоковским саспенсом и финчеровской перверсивностью. То, с каким азартом «жертвы» превращаются в охотниц, заставляет вспомнить слова Малкиной из «Советника»: «Охотник обладает грацией, красотой… и чистотой своего сердца, какую не найти больше нигде».
Но конечная цель документалистов все же не педофилы (изловить всех, понятно, невозможно), а социальные сети, которые намеренно не ужесточают правила для своих пользователей, чтобы не потерять аудиторию. Халупова и Клусак детально — даже, может быть, чересчур подробно — показывают механизм их работы, и то, с какой легкостью мужчина в интернете может познакомиться с маленькой девочкой, то, как он почти сразу начинает перед ней мастурбировать, конечно, ошарашивает.
Однако дело не ограничивается только перепиской: ближе к финалу актрисы идут на очную встречу с педофилами в кафешку — и тут уже сама жизнь с завидной лихостью начинает режиссировать фильм. Например, в картине есть невероятно смешной момент, когда в кадр случайно забредает собака, обнюхивает висящие на стуле вещи педофила, а затем невозмутимо мочится на них. Такую филигранную режиссуру даже в игровом кино не всегда встретишь.
Фильм будет показан в рамках фестиваля «Докер» 19 июня.