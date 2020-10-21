Создатели «Форсажа» закончат основную франшизу на одиннадцатом фильме

Студия Universal решила закончить основную франшизу «Форсажа» двумя финальными частями — десятой и одиннадцатой. Переговоры о создании картин ведет режиссер Джастин Лин, который занят пост-продакшеном девятого «Форсажа», пишет Deadline.

Вероятно, финальные части будут объединены единым сюжетом, который поставит точку в истории протагониста Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля.

Deadline предполагает, что студия захочет использовать эффект «Мстителей», собрав в финале всех основных актеров. Таким образом, в основную франшизу могут одновременно вернуться Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон.

При этом речь идет о завершении лишь основной части франшизы. То есть студия сможет и дальше выпускать спин-оффы, такие как «Хоббс и Шоу», или анимационные сериалы для Netflix.

Премьера «Форсаж-9» намечена на весну 2021 года. Изначально картину планировали выпустить еще в первой половине 2020-го, но из‑за коронавируса выход пришлось перенести.

За свою 20-летнию историю франшиза принесла Universal 5,7 млрд долларов, что сделало ее самой прибыльной в истории студии. Серия фильмов «Парк юрского периода», находящаяся на втором месте, помогла заработать чуть более 5 млрд долларов.