Станислав Зельвенский — о драматическом возвращении на большие экраны Анджелины Джоли, которая впервые за долгое время играет не в сказке или в своем кино, а у номинанта на «Оскар» Тейлора Шеридана («Ветреная река»). Правда, это небольшая роль пожарной — ей там негде развернуться.

После того, как бухгалтер (Джейк Уэбер), работающий на окружного прокурора, обнаруживает некий важный компромат, мафия посылает за ним пару элитных убийц (Эйдан Гиллен и Николас Холт). Бухгалтер, схватив в охапку своего сына лет двенадцати (Финн Литл), пытается укрыться в бескрайних лесах штата Монтана, где служит шерифом его бывший шурин (Джо Бернтал). В тех же лесах на специальной вышке сидит в полном одиночестве экс-подруга последнего (Анджелина Джоли), специалистка по лесным пожарам. Всего две недели назад вышел скверный боевик «Без жалости» по сценарию Тейлора Шеридана, и вот уже — следующий фильм с его фамилией в титрах, причем и в графе «режиссер». Обе картины выглядят так, словно были написаны тридцать лет назад: «Те, кто желает мне смерти» — что‑то вроде «Скалолаза», только вместо Сталлоне — Анджелина Джоли , и она не лазает, а, наоборот, прыгает. Зато здесь, в отличие от геополитических интриг Тома Клэнси, Шеридан совершенно в своей тарелке: это неовестерн, как и большинство его сценарных и режиссерских работ («Любой ценой», «Ветреная река», сериал «Йеллоустоун»).

«Те, кто желает мне смерти» — трейлер фильма

Шеридан, который и внешне (он еще и актер) похож на ковбоя Мальборо — одновременно и критик, и певец глубинной, хтонической Америки. Преимущественно мужской: в его сценариях часто на первом плане присутствует женщина, но она, как правило, носит бэйдж силовика и испытывает внутренний конфликт в традиционно «мужской» роли (как Эмили Блант в «Убийце»). Здесь это Ханна, героиня Анджелины Джоли. С одной стороны, она — своя в доску в компании брутальных егерей и пожарных, еще и слывет среди них самой отмороженной: по-пацански раздвинув ноги, она пьет пиво и шутит про дефекацию, пока ее друзья издеваются над каким‑то хипстером перед его девушкой, а потом прыгает с парашютом из разогнавшегося грузовичка. Но на самом деле, Ханна несчастна, поскольку она бездетная символическая мать, которая готова без раздумий усыновить всех попавших в беду. Неслучайно в рутинном кошмаре, положенном такому персонажу, ей не удается спасти из огня именно трех подростков. Несмотря даже на этот личный штрих, поверить в то, что Анджелина Джоли и богиня лесных пожаров Ханна — одна и та же женщина, абсолютно невозможно ни на одну секунду. Но все равно приятно, конечно, впервые за десять лет увидеть актрису не в сказке и не на сеансе психоанализа, а в обычной жанровой роли. Любопытно, что Шеридан не стал строить вокруг Джоли с ее королевским статусом весь фильм — она лишь один из главных героев . Это смело, как эксперимент, но во-первых, лишает «Желающих смерти» центра тяжести, отчего действие несколько плывет, а во-вторых, попросту не дает Джоли достаточно времени, чтобы вывести Ханну за пределы мелодраматических клише.

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Линия двух убийц — кажется, они братья — выглядит более интересной: по крайней мере, до того момента, когда по сценарной необходимости они из суперпрофи вдруг превращаются в пару лопухов. Но в первые две трети фильма Шеридан лаконично и убедительно иллюстрирует их безжалостную эффективность; особенно хорош длинный кадр в самом начале . У Николаса Холта социопатическая прическа, его старший напарник (лорд Бейлиш) все время повторяет «я говорил, нужно было посылать две команды», как Джулс про то, что нужно было брать дробовики. Конечно, нужны были две команды (и дробовики): против них — не просто ребенок, шериф и его женщины, а сама американская природа. Лесной пожар — сам за себя, но положительные герои, в отличие от злодеев, относятся к природе с уважением (мальчик в одной сцене умудряется погладить сперва какого‑то кузнечика, а потом еще лошадь), и будут за это хотя бы частично вознаграждены. И Шеридан сможет с облегчением перевести этот поначалу энергичный, но быстро теряющий силы боевик в рекламный ролик бравой Лесохозяйственной службы Соединенных Штатов.