Станислав Зельвенский о проходном боевике со звездами от режиссера сериала «Гоморра» и авторов сиквела «Убийцы» — типичном фильме для периода напряженных отношений между Россией и США. «Без жалости» доступен в подписке Amazon Prime Video с 30 апреля.

В сирийском Алеппо отряд американских морпехов, в числе которых Джон Келли (Майкл Б.Джордан) и Карен Грир (Джоди Тернер-Смит), отправляется по наводке цэрэушника Риттера (Джейми Белл) спасать заложника, а вместо обещанных сирийцев натыкается на русских военных; что делать, приходится их всех убить. Спустя три месяца уже в США неизвестные выслеживают и убивают участников этой операции; Келли выживает, но теряет беременную жену. Повсюду следы ФСБ; министр обороны (Гай Пирс) негодует, Келли полон решимости отомстить. Похоже, на длинной дистанции (даже после своей смерти в 2013 году) Том Клэнси так и останется самым актуальным летописцем российско-американских отношений. Очередная экранизация выходит вопреки, разумеется, планам «Парамаунта» выйти сразу онлайн на Amazon, зато новостной фон для премьеры — удачнее некуда. В фильме, снятом полтора года назад (а задуманном — почти тридцать), звучит фраза, что отношения между странами «не были такими натянутыми со времен холодной войны» : слова, с которыми, как видно, невозможно ошибиться.

Трейлер фильма «Без жалости»

Бывший солдат, разведчик Джон Келли, более известный под кодовой фамилией Кларк, — один из центральных персонажей «вселенной Джека Райана», часто находившийся в тени последнего (как‑то он, например, работал его водителем). С самим Райаном у Голливуда, в отличие от производителей онлайн-шутеров, в XXI веке не ладится, и последняя попытка возродить франшизу с Крисом Пайном («Теория хаоса») тоже успехом не увенчалась: в итоге Джеку дали добродушное лицо Джона Красински и перевели в сериальный формат, что пошло ему только на пользу. Для большого же экрана (как тогда казалось) «Парамаунт» вытащил проект, мариновавшийся с середины славных 90-х — самостоятельные приключения Кларка. Майкл Б.Джордан вроде бы подписался как минимум на один сиквел, и лучше бы он вышел: как отдельное произведение «Без жалости», который как бы origin story, совсем не имеет смысла. Впрочем, смысла в любом случае немного. Это безрадостный, жестокий и глупый боевик ; позавчерашние клише, из которых он составлен, могут быть современны политически, но как язык культуры они безнадежно устарели, и темнокожие актеры в главных ролях ничего тут не меняют.

© Amazon Prime Video

Итальянский режиссер Стефано Соллима (сериалы «Гоморра», «ЗероЗероЗеро») и сценарист Тейлор Шеридан («Любой ценой») уже работали вместе на (неожиданно вполне достойном) сиквеле «Убийцы» Вильнева, и Россия тут что‑то вроде мексиканского наркокартеля: огромный, опасный, безжалостный и непонятный враг. У него нет лица: по три реплики — у Мераба Нинидзе и Бретта Гельмана, а остальные русские — просто фигурки с автоматами, как в «Рэмбо-3», на который «Без жалости» чем дальше, тем больше похож. Кульминация — спецоперация в Мурманске , куда высаживаются американские коммандос (идея послать с секретной миссией в Россию группу во главе с двумя афроамериканцами — по-настоящему блестящая). В конце, как всегда в таких фильмах, выяснится, что не все так просто, но авторский взгляд не становится от этого менее ястребиным. В остальном это традиционный и для Соллимы, и особенно для Шеридана угрюмый мачизм. «Я прикрою вас», «Мы не оставим тебя одного!», «Что передать твоим детям?» и так далее. Долгие, реалистичные и утомительные перестрелки. Джордан надрывается так, словно он Гамлет, а не Джон Келли (что особенно заметно на фоне совершенно деревянной Тернер-Смит), но вся эта мелодрама с местью и убитой женой, которая приходит к нему в живописных снах, смотрится, по правде говоря, смехотворно. Хотя и не так, может быть, смешно (и немного печально), как Билли Эллиот, руководящий ЦРУ.

3 / 10 Оценка

Станислава Зельвенского

«Том Клэнси: Без жалости» Amazon Prime Video