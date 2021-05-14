Станислав Зельвенский ставит двойку девятой серии фильмов про смертельные ловушки, которая стала не только самой звездной, но и самой худшей пыткой из всех.

Злодей в свиной маске начинает по одному убивать недостаточно добросовестных, по его мнению, полицейских из одного и того же участка. Он заманивает их в изощренные ловушки и присылает потом части их тел вместе с многозначительными видео. Расследование возглавляет детектив Бэнкс (Крис Рок), которого все ненавидят, поскольку когда‑то он сдал своего коррумпированного коллегу, застрелившего свидетеля. Капитан (Марисоль Николс) выделяет ему молодого, насквозь правильного напарника (Макс Мингелла). Кроме того, делом интересуется суровый папаша Бэнкса, бывший начальник этого участка (Сэмюэль Л.Джексон). «Спираль» — ребут и просто девятая серия самой, может быть, странной из хоррор-франшиз . Главный герой, которого в русской традиции зовут Пила, умер в третьем фильме, то есть 15 лет назад, что не помешало ему появиться в разнообразных флешбэках еще в пяти, в то время как новые убийства совершали все новые его последователи. После 2010 года наконец наступила, казалось бы, вечная тишина, но в 2017-м Джона Крамера опять выкопали из могилы, и теперь сложно остановиться. В «Спирали», впрочем, Тобина Белла, игравшего Крамера-Пилу, впервые нет. Режиссер фильма — Даррен Линн Босман, который когда‑то снял серии со второй по четвертую (далеко не самые блестящие), и с тех пор ставит дешевые хорроры и иммерсивные шоу.

«Пила: Спираль» — трейлер фильма

Начнем с хорошего: это самая звездная серия «Пилы» . Теперь о плохом: это примитивный, халтурно придуманный, бездарно снятый, бессмысленно жестокий фильм, смотреть который нет ни единой причины ни у фанатов франшизы, ни тем более у всех остальных. И да: Сэмюэль Л.Джексон появляется в двух с половиной сценах. По большому счету «Спираль» — просто третьесортный полицейский триллер, куда добавили немножко пыток. Даже фан-сервиса почти нет, кроме ножовки и пары аккордов. Есть серийный убийца, коррупция, месть, невероятная и при этом совершенно прозрачная детективная интрига, мечты о фильме «Семь». Половина действия происходит в участке, который целиком перекочевал сюда из какого‑то процедурала 70-х годов (грубые лица, плохой кофе, доска с вырезками из газет). Из новинок — флешки и женщина-босс; последняя, чувствуя ответственность, каждую свою реплику рубит как топором, а для серьезных разговоров отводит подчиненных в мужскую уборную.

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На Криса Рока больно смотреть, даже если получается отвлечься от безобразного дубляжа. И даже Де Ниро выглядел бы неубедительно, если бы ему дали только абсурдные штампы из сценарного учебника с пожелтевшими страницами: так, начинается фильм с того, что он зачем‑то работает под прикрытием, но об этом не знает никто, включая начальство. А коллеги, которые дружно ненавидят его последние 12, что ли, лет, кладут ему (каждый день все эти годы?) на стол дохлую крысу. Разводится ли с ним жена? Разрешает ли видеться с ребенком? Навяжут ли ему в напарники салагу только что из Академии? Помимо прочего, Рок просто староват для этой роли вообще и для того, чтобы играть сына Джексона в частности. Раз в двадцать минут подражатель Пилы засовывает очередную жертву в сложный пыточный механизм (сам Пила был инженером, как справляются со всем этим его ученики — бог весть). Для проформы он тоже что‑то бурчит про выбор (оторви себе язык и выживи), но это ни разу не имеет значения: люди просто умирают, смотреть на это просто противно . Отдельно отметим агрессивные флешбэки, какие уже стесняются делать и в российских фильмах. И, конечно, открытый финал. Раз продюсеры позволяют себе по сто раз пользоваться старинными формулами, то последуем и мы их примеру: настоящая пытка — это не то, что происходит в фильме, а он сам.

2 / 10 Оценка

Станислава Зельвенского