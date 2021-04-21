Станислав Зельвенский — о новом мини-детективе HBO (в России — в «Амедиатеке») от режиссера «Охоты» и сценариста «Вне игры». Главную роль исполнила Кейт Уинслет, которую последний раз мы видели в такой же мощной телевизионной роли в драме «Милдред Пирс», тоже с Гаем Пирсом в напарниках.

Новый детективный мини-сериал HBO неспроста, конечно, называется, как роман Томаса Харди или Энтони Троллопа. Во-первых, действие происходит в Пенсильвании с ее густым эмигрантским бэкграундом: у главной героини, Мейр, очевидно, ирландские корни (ее дочку показательно зовут Шиван Шиан), у другой важной для сюжета семьи — шотландские. Во-вторых, «Мейр из Исттауна» — лишь наполовину детектив, а на другую, не менее важную, — мыльная опера. Иначе говоря, сериал сделан в жанре, больше всего обязанном как раз европейскому роману XIX века. При этом «Мейр» — редкая на сегодняшнем телевидении драма по полностью оригинальному сценарию. Автор всех семи серий Брэд Ингелсби — патриот или, если угодно, поэт родной Пенсильвании и пишет по возможности про нее. Фактура у него в духе «Охотника на оленей»: маленькие города, синие воротнички, молодые ветераны, матери-одиночки, бытовой алкоголизм, осенний лес — смотревшие кинофильмы Ингелсби найдут в «Мейр» множество рифм с ними, особенно с «Женщиной в огне». Вдобавок он из баскетбольной семьи и вслед за Беном Аффлеком («Вне игры») отправляет под кольцо и Кейт Уинслет: в старшей школе ее героиня, как выясняется в пилоте, была звездой команды, завоевавшей легендарное чемпионство.

Русский трейлер «Мейр из Исттауна»

Четверть века спустя Мейр Шиан — следователь в провинциальном Исттауне, городке, где все друг друга знают, а бывший муж (Дэвид Денман) может случайно поселиться с новой невестой в соседнем доме. Сама Мейр живет с мамой (Джин Смарт, украшение сериала), дочкой-тинейджером (Ангури Райс) и маленьким внуком; отец последнего, сын Мэйр, пару лет назад покончил с собой. Среди других многочисленных и по-разному связанных между собой персонажей стоить выделить 17-летнюю Эрин (Кейли Спэни), у которой, как принято в этих местах, уже есть годовалый ребенок, лучшую подругу Мейр по имени Лори (Джулианна Николсон), интеллигентного нового ухажера героини, писателя-преподавателя (Гай Пирс), и, наконец, в меру сообразительного напарника (Эван Питерс), которого ей навязывает полиция округа, чтобы помочь наконец раскрыть нашумевший глухарь — бесследное исчезновение девушки. Это, впрочем, не центральная линия «Мейр», поскольку в финале первой серии появляется свежий труп (для порядка умолчим, чей, хотя неожиданным этот поворот не назвать). У любого зрителя, который иногда смотрит детективные сериалы, по ходу возникнет масса ассоциаций, и все они, вероятно, будут оправданы: Ингелсби с режиссером Крейгом Цобелем («Охота») не пытаются искать клад на исхоженной вдоль и поперек территории, а без затей тащат отовсюду идеи и сюжетные ходы. По деталям особенно много, как ни странно, пересечений с «Твин Пиксом» (сделанном, излишне говорить, в совсем другом тоне). Чем закончатся расследования Мейр, неизвестно — прессе не показали финальные две серии, — но едва ли это будет что‑то сенсационное. Другое дело, что сериал, в общем-то, и не про это. Найти виноватого и успокоиться не выйдет, поскольку виновны так или иначе все — за исключением разве что отдельных неокрепших душ, хотя и среди молодежи попадаются первостатейные гады. Чем меньше город, тем просторнее шкафы со скелетами . А раз все виновны, то все и несчастны — у Мейр, в частности, такой багаж травм, что непонятно, как она по утрам находит силы зашнуровать ботинки.

© HBO

Но и это, к счастью, не все. Штука в том, что автор относится к этому Исттауну, объективно довольно невыносимой дыре, не без нежности, и частицу ее умудряется передать нам. Огромная — центральная — роль в этом процессе принадлежит, конечно, Уинслет, на которой клетчатая рубашка и треники сидят — неожиданно — как влитые. Нечесаная, вечно с пивасом и чипсами (есть смешной эпизод, где она оказывается на формальном фуршете), грубоватая Мейр не превращается в карикатурного деревенского детектива благодаря тонкой работе актрисы , которая находит в ней и интеллект, и юмор, и идеализм, и — главное — достоинство. Особенно героине удаются саркастические паузы. Это история про усталых, сильно битых и не видящих никакой перспективы людей: вслед за 25-летием удачного броска Мейр герой Гая Пирса отмечает 20-летие своей единственной книги, а вполне молодой еще (но староватый, и правда, для жизни с мамой) персонаж Питерса, поддав, оплакивает свое экзистенциальное фиаско. Что уж говорить про прямо пострадавших на наших глазах и их родственников. И в этих обстоятельствах Ингелсби демонстрирует и сочувствие, и наблюдательность, и даже какой‑то оптимизм. «Мейр из Исттауна» не бог весть какая литература, но сердце ее находится, что называется, в правильном месте. И поэтому с какого‑то момента интереснее уже не кто кого любил и кто кого убил (поп здесь, кстати, тоже имеется), а что произойдет с героями дальше — а уж это верный признак того, что сериал удался.