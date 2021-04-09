Представляем эксклюзивный фрагмент картины «Отец» (в кино с 11 апреля), благодаря которому вы сможете погрузиться в атмосферу фильма и еще раз убедиться в величии Энтони Хопкинса. За эту роль 83-летнего актера в шестой раз номинировали на премию «Оскар».
Фильм с участием Энтони Хопкинса, Оливии Колман и Имоджен Путс про старика, страдающего деменцией, пытается запутать зрителя и вместе с главным героем заставить постоянно задаваться вопросом о том, где же в кадре реальность, а где фикция.
Номинации «Отца» на «Оскар»:
- Лучший фильм
- Лучший актер (Энтони Хопкинс)
- Лучшая актриса (Оливия Колман)
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучший монтаж
- Лучшая работа художника-постановщика
Премьеры:
- 11 апреля — всероссийская премьера в 30 городах с объединенной киносетью «Синема Парк» и «Формула Кино». Список городов и билеты.
11 апреля — показ Киноклуба «Афиша», «Формула Кино Европейский» Детали и билеты
13 апреля — специальный показ в «Москино Космос», большой зал Детали и билеты
14 апреля — показ в «Пионере» в рамках Oscar Week Детали и билеты
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