Представляем эксклюзивный фрагмент картины «Отец» (в кино с 11 апреля), благодаря которому вы сможете погрузиться в атмосферу фильма и еще раз убедиться в величии Энтони Хопкинса. За эту роль 83-летнего актера в шестой раз номинировали на премию «Оскар».