На Apple TV+ вышел сериал «Тревожный звонок» от режиссера «Не дыши» в необычном формате. Каждая серия представляет собой запись телефонного разговора в фантастических обстоятельствах, а вместо видеоряда лишь текстовая расшифровка и абстрактная визуализация. Разбираемся, удалось ли рассказать увлекательную историю в этих узких рамках.

Во время телефонного разговора с собственной девушкой мужчина понимает, что кто‑то как две капли похожий на нее в это же самое время находится в их постели.

После бытового скандала муж импульсивно уезжает от беременной жены куда глаза глядят и за полчаса поездки успевает получить звонки от друга, умирающей мамы и повзрослевшего сына, каждый из которых уверен, что их собеседник бесследно исчез годы и десятилетия назад.

Медицинская работница принимает звонок от собственной нестабильной сестры, которая утверждает, что прямо сейчас ее кости сами по себе начали ломаться, а кожа — без причины плавиться.

«Тревожный звонок» — это сериал-альманах, сказать больше было бы спойлером. В каждом эпизоде главные роли телефонных собеседников играют новые артисты, узнаваемые и не очень. Среди них, например, Аарон Тейлор-Джонсон, Обри Плаза, Марк Дюпласс (участие сразу нескольких мамблкор-деятелей не случайно, здесь все автоматически превращаются в мамблкорщиков), Ник Джонас, Лили Коллинз, Педро Паскаль. Последний, пожалуй, единственный, кого моментально можно детектировать без подсказок — все благодаря романтичному акценту и тому факту, что персонажа тоже зовут Педро. Едва ли кто‑то один из актеров здесь перетягивает все внимание на себя, но общий уровень перформансов впечатляюще убедительный, что, конечно, положительно сказывается на легкости погружения в действие.