На Apple TV+ вышел сериал «Тревожный звонок» от режиссера «Не дыши» в необычном формате. Каждая серия представляет собой запись телефонного разговора в фантастических обстоятельствах, а вместо видеоряда лишь текстовая расшифровка и абстрактная визуализация. Разбираемся, удалось ли рассказать увлекательную историю в этих узких рамках.
Во время телефонного разговора с собственной девушкой мужчина понимает, что кто‑то как две капли похожий на нее в это же самое время находится в их постели.
После бытового скандала муж импульсивно уезжает от беременной жены куда глаза глядят и за полчаса поездки успевает получить звонки от друга, умирающей мамы и повзрослевшего сына, каждый из которых уверен, что их собеседник бесследно исчез годы и десятилетия назад.
Медицинская работница принимает звонок от собственной нестабильной сестры, которая утверждает, что прямо сейчас ее кости сами по себе начали ломаться, а кожа — без причины плавиться.
«Тревожный звонок» — это сериал-альманах, сказать больше было бы спойлером. В каждом эпизоде главные роли телефонных собеседников играют новые артисты, узнаваемые и не очень. Среди них, например, Аарон Тейлор-Джонсон, Обри Плаза, Марк Дюпласс (участие сразу нескольких мамблкор-деятелей не случайно, здесь все автоматически превращаются в мамблкорщиков), Ник Джонас, Лили Коллинз, Педро Паскаль. Последний, пожалуй, единственный, кого моментально можно детектировать без подсказок — все благодаря романтичному акценту и тому факту, что персонажа тоже зовут Педро. Едва ли кто‑то один из актеров здесь перетягивает все внимание на себя, но общий уровень перформансов впечатляюще убедительный, что, конечно, положительно сказывается на легкости погружения в действие.
Что касается жанра повествования, все не столь однозначно. Начинается сезон с шокирующего эпизода-пролога, граничащего с космическим хоррором. История называется «Конец» и переносит зрителя (или, вернее, слушателя) сразу же в кульминацию сериала. Далее, по мере раскрытия общих механизмов концепции и появления видимых параллелей между историями, хоррор неизвестности сменяется дружелюбной научной фантастикой со своей внутренней логикой и мотивацией.
Режиссер Феде Альварес (автор таких памятных жанровых вещей, как последние «Зловещие мертвецы» и «Не дыши»), конечно, компетентен в вопросах саспенса, однако сам формат здесь, увы, не предполагает хоррор-откровений. В той ситуации, когда зловещие образы передаются зрителю лишь через путаные показания косноязычных героев, по-настоящему шокировать происходящее может лишь самых впечатлительных. Одновременно с этим для по-настоящему глубокого сайфая, обладающего философским измерением, девяти 15-минутных эпизодов, нацеленных на моментальный повествовательный эффект, тоже не может хватать.
Это фантастика с ярко выраженным гуманитарным уклоном. В экстремальных, апокалипсических ситуациях герои тратят большую часть времени на сентиментальные флешбэки и продолжают выяснять отношения. Каждый из эпизодов так или иначе завязан на взаимоотношениях членов одной по-своему несчастной семьи — здесь объективно много мелодрамы и психоанализа. Для привлечения широкого круга потребителей это, возможно, и плюс, но для искушенных зрителей, заинтересовавшихся необычным форматом, это скорее разочарование.
Чем же вообще оправдан выбор такого странного формата повествования? Официальный синопсис именует шоу не иначе как «новаторский аудиосериал». Едва ли такой нескромный эпитет здесь оправдан. Аудиоповествование «Тревожного звонка», разумеется, продолжает благородные традиции радиопостановок XX века (вспомним ради примера «Войну миров» Орсона Уэллса, заставившую, по городской легенде, поверить слушателей в реальность вторжения). В наши дни популярность стремительно набирает их современный аналог — драматические подкасты, которые ушлые продюсеры уже тоже начали адаптировать на телевидении (см. «Возвращение домой» Сэма Эсмейла). Да и о какой оригинальности вообще можно говорить в случае ремейка? Напомним, что «Тревожный звонок» — всего лишь англоязычная адаптация оригинального французского проекта.
Впрочем, и здесь есть находки, которые вы вряд ли где‑то еще видели. Постановщик всех серий Альварес в вопросах нагнетания ужаса полагается не на музыку, а в основном на глитчи — как цифровые, так и аналоговые — звукопередачи; саундтрек здесь тоже присутствует, но это тонкая, эмбиентная работа. Абстрактный видеоряд, состоящий из ломаных линий, динамических фракталов, рвущихся нитей эффектно обрисовывает пространственно-временные связи между действующими лицами. Наконец, строгость текста (каждая серия начинается с точного времени и места; далее следуют хладнокровные расшифровки, как будто из каких‑нибудь правительственных секретных материалов) прибавляет сюжету документальной убедительности.
Как и всегда в случае с научно-фантастическими и хоррор-развлечениями, степень погружения в действие здесь прямо пропорциональна активности зрительского воображения. И минималистичный формат повествования в таком случае — это не ограничение, а, наоборот, что‑то вроде стимула. С другой стороны, максимально возможное удовольствие, как ни крути, ограничено качеством сценария. Он здесь выполняет свою работу: «Тревожный звонок» — это вполне эффективный убийца двух-трех часов свободного времени. Но не более того.