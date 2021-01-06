2020 год закончился, а запрет на заграничные поездки, похоже, нет. Чтобы возместить недостаток интуристских впечатлений, «Афиша Daily» собрала лучшие свежие сериалы и шоу, которые помогут заглянуть за границу хотя бы через экран.

«Конан без границ» («Conan Without Borders»)

Каждая серия авторского сериала Конана О’Брайена, американского комика и ведущего топовых вечерних шоу — это на 20% путешествие, а на 80% — черт знает что . В первом сезоне Конан напивается на дегустации в музее рома в Гаване, вместе с двойником Элвиса устраивает вечеринку в будке спасателей на тель-авивском пляже, «освобождает» осьминога на сеульском рынке: покупает его у торговцев, затем сдает в местный океанариум как экспонат. При этом исследовательский дух здесь никто не отменял. В каждой стране Конан приходит на урок языка (а также танцев, боевых искусств — и всего того, чем славятся местные), заводит душевные разговоры с прохожими, а иногда даже снимается в национальном кино. Эпизоды с кино — всегда одни из лучших: во-первых, ну кто еще вам покажет бэкстейдж корейской мыльной оперы или израильского триллера, во-вторых, тут Конан практикует навыки устной речи на местном языке, и смотреть на это без смеха (слез?) невозможно. Стримить «Конан без границ» нужно, не откладывая, так как комик умудрился даже в тревел-шоу вплести множество острых политических шуток и монтажных фишек в духе видеоблогеров. «Темный туризм» («Dark Tourist»)

Самые бедные и самые опасные районы Мехико и Йоханнесбурга, поселения кровожадных племен вуду в Африке, закрытый для туристов Туркменистан — новозеландский журналист Дэвид Ферриер выбирает весьма неочевидные направления для путешествий. Но в этом и суть «темного туризма»: оказаться в запретных зонах, на первобытных обрядах, в горячих точках — везде, где кипит (а иногда и льется) кровь. В первом сезоне вместе с Дэвидом можно попытаться нелегально пересечь мексиканско-американскую границу, дозированно (или нет?) облучиться в окрестностях Фукусимы, увидеть, как изгоняют бесов в пригородах Мехико, или принять участие в церемонии жертвоприношения в Индонезии. Чтобы все вышеперечисленное не звучало слишком страшно, учтите: сам ведущий — интеллектуал, до работы над сериалом ни разу не видевший ни крови, ни мертвых животных, ни настоящего насилия. Поэтому в ходе погружения в мир темного туризма вас ждут расслабляющие шутки, заблюренные кадры и успокоительные философствования. «Наша планета» («Our Planet»)

Масштабный проект о жизни природы от команды хита ВВС «Планета Земля». Сериал снят с серьезным фокусом на экологию : съемочная группа побывала в 50 странах и запечатлела самые заповедные ландшафты и десятки видов животных, находящихся на грани исчезновения. Закадровый текст читает Дэвид Аттенборо — великий британский журналист-исследователь живой природы, Николай Дроздов мирового масштаба. За восемь эпизодов можно успеть прогуляться с розовыми фламинго по живописной соленой пустыне в Южной Африке, поискать пропитание в зимней тайге с амурским тигром, защитить семью бабуинов в Конго, почиллить по-калифорнийски (цитата авторов!) с морскими выдрами у берегов США. Параллельно Аттенборо ненавязчиво, но вкрадчиво расскажет о том, как цивилизация неумолимо надвигается на все цветущее, рычащее и щебечущее в кадре. В дополнение к сериалу можно посмотреть совсем новый полнометражный фильм самого Аттенборо «Жизнь на нашей земле». Здесь чуть меньше дикой природы, чуть больше наблюдений за набирающим обороты экологическим кризисом и советов по спасению планеты.



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«Ближе к Земле с Заком Эфроном» («Down to Earth with Zack Efron»)

Если создатели «Нашей планеты» и Дэвид Аттенборо обозначают проблему, то Зак Эфрон и нутрициолог Дэрин Олиен ищут практические решения. В «Ближе к Земле» они отправляются в страны, где правительство, компании или отдельные люди уже научились справляться с отдельными экологическими трудностями. Также авторов интересуют и более приземленные человеческие проблемы: как пить чистую и полезную воду, где брать натуральные продукты, как жить дольше . В Исландии Зак и Дэрин осматривают геотермальную электростанцию, где изучают, как стране без залежей нефти и газа удается отапливать дома и заправлять автомобили без вреда для окружающей среды. Во Франции они узнают, как правительство Парижа организовало бесплатную выдачу чистой воды для жителей города, и тестируют приложение, позволяющее найти ближайший пункт с водой. На Сардинии авторы ищут секрет долголетия: исследуют стиль жизни 100-летних стариков, готовят местную здоровую еду и пробуют провести весь день, работая на природе. «Мир безмятежности» («World of Calm»)

Черепаха медленно плывет вдоль живописного кораллового рифа у берегов Индонезии. Вокруг успокаивающе переливаются солнечные блики и медленно танцуют водоросли. В уютной латвийской глубинке плотник неспешно вырезает лодку из цельного дерева. Затем — долгий план леса: секунд 20 сосны просто колышутся под убаюкивающие шумы эмбиента. Так выглядит первый сезон визуальных медитаций от коллаборации Calm и HBO. И если к середине серии у вас закрываются глаза, то ничего страшного, так и должно быть . «Мир безмятежности» стал видеопродолжением успокаивающих историй (calming stories) — одной из главных фич приложения для медитаций Calm. Каждый эпизод — это степенный рассказ о простых и удивительных явлениях жизни: сбор какао-бобов и производство шоколада в Белизе и Гватемале, разлив африканских рек, перелет птиц над Гранд-каньоном или островом Сан-Мишель во Франции. Как и в аудиоверсии, закадровый текст здесь читают звезды с бархатистыми голосами: в английской версии — Киану Ривз, Николь Кидман, Зои Кравиц, Люси Лью и другие; в русской версии — Равшана Куркова, Мария Миронова, Никита Ефремов и другие. «Самые необычные дома в мире» («The World’s Most Extraordinary Homes»)

Вероятно, самое очаровательное шоу в этом списке рассказывает о том, как чувствуют себя современный дизайн и архитектура в разных странах. Архитектор Пирс Тейлор и актриса и девелопер Кэролайн Квентин получают ключи от самых интересных вилл по всему миру и живут в каждой по дню — исследуют окрестности, болтают об архитектуре, трогают все в интерьере, затем задают умные (или не очень) вопросы владельцам. И так по 3–4 дома за серию. Во втором сезоне каждый эпизод посвящен отдельной стране — авторы погружаются в культуру региона, исследуют связь дома с его локацией, иногда даже переодеваются под местных. В Швейцарии Пирс и Кэролайн вселяются в современное шале, построенное в минималистичном стиле, в Индии исследуют sustainable-виллу, созданную из старинных окон, дверей и других стройматериалов «из помойки», в Испании обживают бруталистский дом, сделанный из составных частей эстакады, а на суровом норвежском острове сталкиваются с «утяжеленным домом», предшественника которого унесло ветром. Отдельного упоминания стоят ведущие — идеально подобранные ценители изящной недвижимости с диаметрально противоположными тактиками ее исследования. Если Пирс подмечает мельчайшие детали интерьера и читает мини-лекции о связи исторической архитектуры страны с современной, то Кэролайн полирует его вирши простыми радостями туриста и бонвивана: обустраивает спальни и кухни на свой лад, пробует фрукты в садах, ныряет в каждый бассейн на каждой вилле . «Джек Уайтхолл: Путешествия с отцом» («Jack Whitehall: Travels With My Father»)

На протяжении аж четырех сезонов модный британский комик Джек Уайтхолл путешествует с отцом — консервативным английским джентльменом за семьдесят. И, как ни странно, оба неплохо проводят время! В Южной Азии Уайтхоллы играют в поло на слонах и зажигают на лучших вечеринках Пхукета, в Европе — катаются на лыжах в Баварии и слушают предсказания главной румынской гадалки, в США играют в догонялки на полицейских машинах и пробуют голую йогу, в Австралии участвуют в дрэг-шоу и — внезапно! — катаются на верблюдах. Разумеется, шоу комедийное, и юмор тут строится на конфликте отцов и детей . В Будапеште Джек согласится идти на скучную оперу, предложенную отцом, только если их доставит туда «пивной велосипед» (местный аттракцион — многоместный велосипед, оборудованный баром), на Украине старший Уайтхолл отправит Джека в пугающего вида уличную качалку, чтобы сделать из него настоящего казака, а в Лас-Вегасе Джек «отыграется», пригласив «отца-мучителя» на ланч в ресторан, в котором во все блюда добавляют каннабиоиды. Местами эта комедия положений выходит наигранной и грубоватой, но шоу можно многое простить за количество локаций в кадре и действительно интересный выбор развлечений и тест-драйвов для семейного отдыха.