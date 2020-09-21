В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Эмми» этого года

В Лос-Анджелесе этой ночью (по московскому времени) Американская телеакадемия назвала победителей 72-й премии «Эмми».

Больше всего наград досталось телеканалу HBO (30 статуэток) и стриминговому сервису Netflix (21 статуэтка). Триумфаторами премии среди шоу в этом году оказались сериал «Хранители» от HBO (11 статуэток) и комедийное шоу «Шиттс Крик» от Pop TV (9 статуэток).

«Шиттс Крик» получил почти все награды в комедийном жанре, в том числе как лучший комедийный сериал, за главные и второстепенные женские и мужские роли, режиссуру и сценарий.

«Хранители» оказался лучшим мини-сериалом и также взял почти все основные награды в этой категории. За главную роль в нем статуэтку как лучшая актриса мини-сериала получила Реджина Кинг. Лучшим актером мини-сериала оказался Марк Руффало, ему вручили «Эмми» за роль в еще одном шоу от HBO «Я знаю, что это правда».

Лучшим драматическим сериалом жюри выбрало шоу «Наследники», сыгравший в нем Джереми Стронг также стал лучшим драматическим актером. Награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Зендая за роль в «Эйфории».