23 января 1959 года группа туристов во главе с Игорем Дятловым отправилась в поход по Уральским горам, из которого никто не вернулся. Смерть девяти туристов стала одной из загадок века. Версии разнятся: от следа иностранных шпионов до мести потусторонних сил. К выходу сериала «Перевал Дятлова» перечисляем все, что об этом известно.

Игорь Дятлов и Людмила Дубинина прощаются с Юрием Юдиным перед походом

Туристический клуб Уральского политехнического института Все походники были членами этого туристического клуба и хорошо знали друг друга: шесть студентов Политеха (Игорь Дятлов, Зина Колмогорова, Юрий Дорошенко, Люда Дубинина, Александр Колеватов и Юрий Юдин), трое выпускников (Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль и Георгий (Юрий) Кривонищенко); позже к ним присоединился инструктор туристической базы Семен Золотарев . Руководил походом Игорь Дятлов. У туристов был подробный план: их поход должен был быть приурочен к XXI съезду КПСС. Им нужно было пройти 350 километров на лыжах и затем подняться на пики гор Отортен и Ойко-Чакур. Поход классифицировался как максимально сложный.

Задержания По дороге в заброшенный поселок 2-го Северного рудника, откуда нужно было начинать восхождение, туристы умудрились дважды привлечь внимание сотрудников милиции . В первый раз их не пустили переночевать на вокзале города Серова. После чего один из походников — Георгий Кривонищенко — начал распевать у вокзала песни, якобы собирая подаяние, но его быстро увели в участок. Юрий Юдин записал в своем дневнике: «Это, пожалуй, первый вокзал, где запрещены песни, и где мы сидели без них». Потом по дороге в город Ивдель какой‑то пьяница обвинил Дятлова и его товарищей в том, что они украли у него бутылку водки. Вина доказана не была, никого не задержали. Через четыре дня туристы добрались до поселка, где выяснилось, что Юрий Юдин простудился во время дороги и из‑за боли в ноге не может продолжать поход. Он оставил друзьям свои теплые вещи, еду и инвентарь и вернулся обратно. Остальные двинулись в сторону горы Холат-Сяхыл.

Вид на горы Северного Урала

Холат-Сяхыл Большая часть путешествия отряда Дятлова проходила по местам, которые населял народ манси, селившийся на склонах Уральских гор. Русские обратили большинство манси в православие, но шаманизм никуда не делся. Шаманы часто обожествляют горы, и на некоторые из них — священные — никому кроме самих шаманов ходить не давали. Но Холат-Сяхыл (Холатчахль, в переводе с языка манси это значит Гора Мертвецов), несмотря на свое название, к таким не относилась. Горой Мертвецов ее назвали потому, что много веков назад на ней загадочным образом погибли девять манси . Последователи мистической теории гибели группы Дятлова считают это число неслучайным — число совпадает с количеством туристов. По этой теории дятловцы забрели в запретную зону, где их убила не то сама стихия, не то потусторонние силы, не то йети (такая версия рассматривалась вполне серьезно). В качестве довода приводилось, например, то, что в дневнике одного из походников была шуточная запись о йети. Сами манси горы не боялись: по ней, например, проходили их охотничьи тропы. Стоянка Известно, что до последней стоянки на Холат-Сяхыл группа добралась без всяких проблем. Об этом говорят и записи в дневниках, и фотографии, на которых поход, если не обращать внимания на жуткую погоду, выглядит вполне буднично. Восхождение на гору туристы начали довольно поздно, так как отсыпались с дороги. И поэтому палатку ставили (судя по последним снимкам) уже в сумерках. О том, что происходило дальше, мнения расходятся кардинально. Достоверно известно только одно: какой‑то внешний фактор сильно испугал группу Дятлова и заставил всех (или почти всех — по одной из версий, Семена Золотарева и Николая Тибо-Бриньоля в этот момент не было в палатке и за тем, что происходило в первые минуты, они наблюдали с безопасного расстояния) выбежать на улицу, забыв об обуви, шапках, варежках и даже носках . И броситься вниз по склону.

Участники группы Дятлова

Испуг Следствие быстро установило, что покидали палатку участники в спешке — все вещи, продукты, техника остались на месте. Но главная загадка смерти участников похода не в этом. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть от жестоких телесных повреждений или от переохлаждения наступила через несколько часов после того, как они покинули палатку. Тогда почему то, что напугало их у палатки, не убило их сразу? Есть, впрочем, версия, что дятловцев намеренно выгнали на улицу, заставили снять обувь и головные уборы, чтобы они умерли естественной смертью от переохлаждения. Убийцы заметали следы — пуля или холодное оружие навели бы на подозрение . Нужно было сделать так, чтобы казалось, что убила походников стихия. Палатка Когда чуть меньше чем через месяц родственники студентов начали бить тревогу, скандал пытались замять. Начальник спортивного клуба наврал секретарю парткома, что он получил от Дятлова телеграмму, в которой тот сообщает, что группа задерживается в пути. Выяснилось также, что группа не сдала маршрутной книжки, а следовательно, где точно искать — не знал никто. Первыми на поиски отправились не следователи и профессиональные поисковики, а студенты и члены спортивно-туристического клуба. Они и обнаружили пустую разрезанную палатку, которую сразу же опознали. Палатка была сшита из двух четырехместных палаток, и один из студентов-поисковиков принимал участие в этом процессе. На палатке было много разрезов разной величины : большие (через которые внутрь могли проникнуть предполагаемые убийцы или же убежать сами туристы) и гораздо меньшего размера (из‑за которых было выстроено сразу несколько теорий). Только намного позже приглашенная следователями швея, бегло взглянув на палатку, сказала, что надрезы эти совершались теми, кто был внутри, а не снаружи (затем это точно подтвердила экспертиза. — Прим. ред.).

Палатка, обнаруженная поисковой группой

Личные вещи Больше всего следствие смущало, что ничего из личных вещей туристов не пропало. В палатке не было никакого хаоса. На месте были ватники, меховые куртки, все лыжные ботинки и лыжи, валенки, топоры, ножи, ведра, лекарства, мешки с сухарями, мясо. Не пропали даже деньги: всего на стоянке было найдено около двух с половиной тысяч рублей — часть в жестяной коробке в куртке Дятлова, часть в верхней одежде других участников похода. Документы и железнодорожные билеты тоже были на месте. То есть версия, о которой следствие задумалось изначально, — туристов убили беглые зэки — выглядела как минимум неубедительно. Существует мнение, что у дятловцев все же пытались что‑то найти — у всех погибших были расстегнуты пуговицы на одежде . А значит, возможно, их действительно кто‑то обыскивал. Просто искали не документы и деньги, а улики и фотопленки, чтобы замести следы. Лыжная палка В истории со смертью группы Дятлова есть масса неопределенностей — начиная от общих концепций развития событий и заканчивая некоторыми бытовыми деталями. До сих пор, например, не выяснено, откуда в палатке возникла военная обмотка , вторая такая же была найдена рядом с одним из трупов. С помощью таких обмоток военные утепляли ноги. Но по свидетельству покинувшего группу на середине пути Юрия Юдина, ни у кого из мужчин, отправившихся в поход, таких не было. Еще одна загадка — лыжная палка, которая была обнаружена в палатке поверх всех вещей. Было похоже, что кто‑то пытался заточить ее ножом. Зачем кому‑то понадобилось портить лыжную палку, притом что дополнительных комплектов у туристов не было, — неизвестно. Как неизвестно и то, куда эта палка делась позже. Ни фотографии, ни самого предмета следствие не сохранило.

Поисковая группа

Манси Вторыми под подозрения следователей попали манси. Древний народ с дикими языческими традициями и студенты, которые осквернили их священные места своим присутствием. Такая версия казалась советским следователям вполне правдоподобной. По подозрению в убийстве были даже арестованы два представителя малой народности. На пути маршрута туристов обнаружили следы охотничьей стоянки манси — значит, они могли выследить группу Дятлова и напасть на них после наступления темноты. Теория, однако, развалилась. После многочисленных допросов было выяснено, что никаких священных камней, тотемов или могил на этой горе нет , гора не считается священной и к русским туристам манси относятся вполне доброжелательно. Также следователям было сложно представить, что манси не тронули не только деньги, но даже фляги со спиртом, которые были найдены в палатке. После того как стало ясно, что палатка была надрезана изнутри, советские власти освободили манси из‑под ареста. Следы на снегу Все исследователи трагедии на перевале Дятлова сходятся в одном — следствие велось крайне небрежно. Половина улик либо не была задокументирована вообще, либо описана кое-как. Из‑за этого восстановить реальную картину происходящего на Холат-Сяхыл было очень сложно. Известно, что вниз по склону сохранились следы людей, которые шли кучно рядом друг с другом. По этим следам было ясно, что некоторые из них были без обуви, также было установлено, что все двигались спокойным и ровным шагом . Никто не бежал. Почему походники так быстро покинули палатку, а по склону при этом спускались неторопливо и спокойно? Некоторые объясняли это темным временем суток — если бы они решили бежать вниз, сломали бы себе шею. Впрочем, осмотр тел показал, что на склоне многие все-таки падали, и даже не раз. Никаких следов других людей ни в палатке, ни на склоне обнаружено не было. Ниже по склону следы расходятся — двое участников идут параллельно с оставшимися. Тела умерших позже были обнаружены в трех разных местах. Что именно заставило группу разделиться, до сих пор остается загадкой.

Череда следов на склоне, по которому спускалась группа Дятлова в ночь гибели

Военный ботинок Среди групповых следов на склоне следователи обнаружили один, сильно выбивающийся из общего ряда. Это был след ноги, обутой в ботинок. Так как многие участники (по неизвестным причинам) были с одной босой ногой и одной обутой, вопросов этот ботинок сначала не вызвал. Позже было установлено, что у походников были с собой только валенки и лыжные ботинки, рисунок которых совершенно не совпадал с этим. Осталась только одна фотография, на которой ясно различается этот след. Некоторые исследователи настаивают на том, что рисунки подошвы и каблука больше всего напоминают форменную обувь . Вопрос о том, откуда мог взяться военный ботинок ночью на склоне Холат-Сяхыл, остался открытым. Таинственные кадры на пленке По воспоминаниям Юрия Юдина, всего у походников было 4 фотоаппарата. Все сохранившиеся кадры хорошо известны: на них в меру романтичные и не в меру укутанные туристы бредут по Уральским горам, останавливаются на привалы, разбивают палатку — одним словом, ничего необычного. Внимание привлек разве что один снимок из фотоаппарата Георгия Кривонищенко. На кадре номер 33 были изображены какие‑то объекты, светящиеся посреди мглы . Что это такое, так никто и не понял. Существует вполне банальное объяснение: криминалист, извлекая пленку из фотоаппарата, случайно нажал затвор и сфотографировал то, что попало в кадр. Впрочем, в истории с перевалом Дятлова самые простые версии вызывают наибольшее подозрение.

Снимок из фотоаппарата Георгия Кривонищенко

Огненные шары Еще во время поисков спасатели увидели в небе странные светящиеся объекты круглой формы. Шары двигались по направлению к горам и исчезали за ними. Позже участники первой поисковой группы признавались, что подумали, что «гибель дятловцев как‑то связана с этими объектами». Светящие шары были новым следом в загадочной смерти походников. В их смерти стали подозревать НЛО . Следствие нашло солдат, дежуривших в ночь гибели группы Дятлова на военной базе в пределах видимости горы Холат-Сяхыл: все как один подтвердили, что в ту ночь видели в небе светящиеся объекты. О странных шарах над местом гибели группы Дятлова сообщали следствию и манси. Именно эти аномалии и породили сотни версий, связывающих смерть Дятлова и его друзей с внеземными цивилизациями и тайными опытами над людьми, осуществляемыми не то инопланетянами, не то секретными лабораториями КГБ. Справедливости ради нужно добавить, что о таинственных светящихся шарах, летающих по небу, жители Урала рассказывают и сейчас. Состояние трупов Первыми у высокого кедра нашли тела Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. Оба были раздеты до нижнего белья, причем одежда была аккуратно срезана с них ножом. Неподалеко от них обнаружили Игоря Дятлова (он лежал, приобняв ствол березы) и Зину Колмогорову. Дятлов и Колмогорова были одеты тепло, разве что ботинок на девушке не было. Еще через несколько дней под снегом недалеко от Колмогоровой нашли тело Рустама Слободина. На всех телах были ссадины и ушибы, у Дорошенко и Кривонищенко почему‑то были обожжены волосы и ступни . Но самыми странными были травмы Слободина. При вскрытии у него обнаружилась черепно-мозговая травма, как будто его сильно ударили тупым предметом по голове. При этом кожа на лбу и на голове повреждена не была. У Слободина также были разбиты костяшки пальцев, как будто он дрался с кем‑то кулаками. Позже исследователи, которые верили в то, что группу убили агенты, которые затем умело замели следы, основывали свою теорию, в частности, на характере этой травмы: чуть ли не единственный способ повредить внутренние органы, не задев при этом кожу, — это сильный удар коленкой. Следствие таких теорий не выдвигало и, несмотря на многочисленные ушибы и травмы, вынесло вердикт: погибли от обморожения.

Кедр, около которого были найдены тела Георгия (Юрия) Кривонищенко и Юрия Дорошенко

Части одежды Тела последних четырех участников похода не могли обнаружить до наступления весны. Только когда снег почти окончательно сошел, спасатели снова отправились на Гору Мертвецов. Собака одного из охотников-манси, который помогал следствию, взяла след и нашла вмерзшие в снег черные шерстяные штаны. Штаны были прожжены и от них была отрезана правая штанина, чуть дальше охотник нашел женский свитер, от которого тоже часть была отрезана. В ближайшем овраге под слоем снега на расстоянии метра друг от друга были обнаружены тела Людмилы Дубининой, Семена Золотарева, Александра Ковалева и Николая Тибо-Бриньоля. Обнаружение этих тел только еще больше запутало следователей. Во-первых, в нескольких метрах от тел находился настил из веток, которых должен был спасать туристов от ветра, но почему‑то тела лежали не там. Людмила Дубинина стояла на коленях, прислонившись лицом и грудной клеткой к камню. Золотарев и Ковалев лежали в обнимку. Дальше появляются детали, совсем уж смахивающие на фильм ужасов: у некоторых отсутствовали глазные яблоки и губы, почти у всех переломаны ребра, у всех обильные внутренние кровоизлияния , у Тибо-Бриньоля продавлен череп, при этом кожа опять же не повреждена. У Людмилы Дубининой отсутствует язык и гортань, но как они были извлечены из тела, непонятно: ни разрезов, ни ран в гортани обнаружено не было. Констатируя смерть Дубининой, врач записал: смерть наступила «в результате воздействия большой силы с последующим падением, броском или ушибом грудной клетки». Что это за «большая сила», патологоанатом не уточняет.

Обнаруженный при раскопках настил

Лавина Есть много людей (в том числе и писатель Борис Акунин), которые придерживаются природной версии гибели группы Дятлова. Они считают, что походники сами спровоцировали сход лавины. Начав расчищать место для установки палатки, они нарушили равномерное распределение снега по склону, из‑за чего в какой‑то момент часть склона обрушилась вниз и завалила палатку. По этой версии, именно в этот момент те, кто был позже найден в овраге, и получили свои многочисленные травмы. Те, кого лавина не задела, выбрались из палатки и доставили своих раненых друзей вниз к оврагу, соорудив для них защитный настил. Дальше здоровые участники похода отправились обратно к стоянке, чтобы взять оставшиеся теплые вещи и дотянуть до утра, но дойти обратно так и не успели и умерли от обморожения. Теория довольно стройная, противоречит ей только то, что следов схода лавины обнаружено позже не было . Также непонятно, почему лавина, превратившая в фарш внутренние органы некоторых туристов, пощадила алюминиевые чашки, лыжные палки, трубу дымохода и вообще весь инвентарь, который был в палатке и за ее пределами. Были более загадочные объяснения — участники похода подверглись какому‑то природному воздействию (в этих краях наблюдались сильные магнитные аномалии), которое лишило их рассудка: раздевшись почти догола, они бегали по местности, залезали на деревья, валялись, бились головой о камни. И в итоге умерли — кто от кровоизлияния, кто от холода. Фиолетовая одежда Судмедэксперты, проводившие вскрытие группы походников, найденных в ручье, обратили внимание на то, что одежда у всех была странного сиреневого оттенка. Отнеслись они к этому, впрочем, как всегда, подчеркнуто небрежно. Врач Генриетта Чуркина позже вспоминала: «Я спросила Бориса: «Тебе не кажется, что одежда чем‑то обработана?» Он согласился». Этот странный фиолетовый оттенок породил еще несколько теорий. Самая простая из них — в ручье, где были найдены тела, содержалась медь и минералы. Конспирологическая: неподалеку от места стоянки отряда Дятлова была сброшена ракета, содержащая ядовитый топливный газ — гептил . А значит, дятловцы могли отравиться газом и под его наркотическим воздействием убить себя сами, залезая полуголыми на деревья и ударяясь головой о камни. Есть теория, что после того, как на территорию Отортена упал какой‑то запрещенный объект (версии тут разнятся — от ядерной бомбы до ракеты), на место прибыл советский спецназ, который ликвидировал оставшихся в живых участников похода. В этом случае неясно, почему советский спецназ оставил на месте преступления столько загадок, а не сделал так, чтобы тела походников просто исчезли навсегда.

Участники группы Дятлова

Радиация После того как были обнаружены четыре трупа в ручье, следствие решило провести радиологический анализ фрагментов тел и одежды. Сам этот факт вызвал подозрение у многих исследователей. В то время такие процедуры проводились очень редко, в каких‑то совсем особых случаях. Почему следователи решились на это и какие были предпосылки, изучая материалы дела, понять невозможно. Тем не менее экспертиза дала результаты: следы радиации были обнаружены. При этом обнаружены они были только на одежде — в воде, где лежали трупы, и в самих телах уровень радиации не превышал нормы . Но даже на одежде это были совсем низкие показатели: уровень был превышен совсем ненамного и точно не представлял угрозы для жизней. Умерли они точно не из‑за того, что в горном ручье откуда‑то взялись радиоактивные элементы. Некоторые исследователи, впрочем, предполагали, что радиоактивная пыль могла попасть на Холат-Сяхыл с ядерного полигона, находящегося в тысяче километров, но последние ядерные испытания на Новой Земле проводились за год до похода группы Дятлова. После получения данных о радиологической экспертизе дело о гибели туристов на Урале было закрыто. Вывод был, как и все в этом следствии, довольно впечатляющий: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений… а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии». Закрытые города Многих исследователей заинтересовал тот факт, что один из участников экспедиции Григорий Кривонищенко жил и работал в закрытом уральском городе Челябинск-40 , построенном по соседству с ядерным заводом. Таких городов не было на карте СССР, и все, что происходило там, было государственной тайной. В таком же закрытом городе жил Рустам Слободин. На этом некоторые исследователи также строят отдельную версию — как контрразведка во время холодной войны могла отпустить двух носителей государственной тайны в далекий горный поход? Как их могли не хватиться тут же? Что если они вздумали бежать вместе с секретной информацией? Те, кто придерживается этой теории, объясняет последующие события так: одежда жителей закрытых городов представляет для противника невероятную ценность — ведь по составу пыли, осевшей на ней, можно отследить состав того, что именно производят реакторы. Следовательно, когда двое жителей закрытых городов пропали, разведка начала поиски. Кривонищенко и Слободин были найдены у кедра, но одежда с них была срезана. Именно эту одежду, а вовсе не трупы так активно искало государство. Неспроста в какой‑то момент руководить поисками поставили физика-ядерщика Абрама Кикоина, которому доставили специальный прибор, помогающий отыскивать трупы в воде. Те, кто придерживается «радиационной теории», считают, что прибор этот искал вовсе не трупы, а излучение.

На переднем плане Семен Золотарев

Странный попутчик Многие исследователи гибели группы Дятлова останавливались на фигуре Семена Золотарева. Сильно старше всех участников, вроде бы обычный проводник с базы, но с очень уж странной биографией. Сначала служил в армии, где его постоянно перебрасывали с точки на точку (так появилась легенда, что он агент СМЕРШа, а точнее — осведомитель, который докладывал в управление о том, как обстоят дела в полях). Позже, уже после окончания войны, стал агентом советской разведки. Золотарев изначально должен был идти в поход с другой группой, но позже, сославшись на то, что ему необходимо навестить мать, прибился к группе Дятлова. Есть версия, что к группе Дятлова он был приставлен КГБ, так как стало известно, что в состав этой группы входит диверсант, завербованный иностранными спецслужбами. Под видом походников они должны были встретиться в горах, где завербованный дятловец передал бы им одежду, вынесенную из советских закрытых городов и содержащую образцы радиоактивной пыли, по которым можно было отследить работу реактора. Но уже во время совместной стоянки иностранные шпионы как‑то выдали себя, после чего им пришлось избавиться от группы Дятлова, замести следы и сделать так, чтобы смерть туристов была похожа на несчастный, пусть даже и очень загадочный, случай. Была также гипотеза, что Золотарев — никакой не агент КГБ, а серийный убийца , который прибился к группе, чтобы убежать от закона. Об этом якобы свидетельствовали странные татуировки на его теле. Во время последней стоянки они с Дятловым поссорились и две группы, сочувствующие разным лидерам, нанесли друг другу в драке смертельные раны. Родственники Золотарева потом заявляли, что никаких татуировок у него никогда не было. Из чего многие опять же сделали вывод, что тело подбросили, а настоящий Золотарев выжил. Миф Теории о том, что же произошло в ту ночь на злосчастном перевале, множатся с невероятной скоростью. А история группы Дятлова постепенно превращается в национальный миф: каждый год к месту трагедии стекаются тысячи паломников, журналисты пишут шестисотстраничные фолианты. В интернете есть миллионы страниц разной степени бредовости, где описана каждая известная деталь этого происшествия. Не так давно в твиттере даже появились страницы всех участников группы, в которых дневниковые записи были превращены в твиты, а фотографии — в посты в инстаграме. Английский писатель Алан Бейкер выпустил роман «Перевал Дятлова», в котором смерть участников преподносится в совсем уж запредельном ключе: эксперименты над людьми, инопланетяне, советские власти — все в одну кучу. Бейкеровский роман мог бы стать новым «Террором», но не стал. Но кажется, это только начало.

Этот материал ранее был опубликован на «Афише-Воздух» 1 марта 2013 года. В июле 2020 года Генпрокуратура России поставила формальную точку в расследовании и определила лавину в качестве официальной причины гибели группы Дятлова. В ноябре 2020 года на ТНТ стартовал сериал «Перевал Дятдова», при создании которого авторы получили доступ к закрытым материалам дела 1959 года и доследования 2000-х годов. Бонусом к сериалу на платформе Premier вышел документальный проект «Перевал Дятлова: Охотники за правдой» о сообществе детективов-любителей, которые ведут собственное расследование.