Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составляем кинорасписание по дням.

Понедельник, 23 ноября «Конференция» Трагические последствия теракта на Дубровке

Новый фильм Ивана И.Твердовского («Класс коррекции», «Зоология», «Подбросы»), рассказывающий о том, как спустя 17 лет после теракта на Дубровке, приведшего к захвату и гибели людей на мюзикле «Норд-Ост», пережившая эту трагедия монахиня Наталья (Наталья Павленкова) решает собрать других заложников, чтобы провести вечер памяти. Поскольку никто (в том числе директор ТЦ, сыгранный Яном Цапником) не хочет называть вещи своими именами, поминальное мероприятие получает статус конференции — и затягивается на весь вечер. Матушка Наталья не хочет выпускать пострадавших из зала, пока они не проговорят общую травму до конца. «Конференция» — впечатляющая мастерская работа, которая, как и ее лирическая героиня, ставит перед собой задачу изжить травму через проговаривание трагедии, а не конструирования жанровой фантазии, как было в случае пафосного боевика «Последнее испытание».

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Вторник, 24 ноября «Джиу Джитсу: Битва за землю» («Jiu Jitsu») Николас Кейдж и Орден боевых искусств против пародии на «Хищника»

Новый фильм давнего адепта боевых искусств и эры боевиков 90-х — греко-американского режиссера Димитри Логотетиса, который последние несколько лет занимался сиквелами «Кикбоксера». Теперь он выходит на межпланетный уровень и скрещивает «Хищника» с фильмами про джиу-джитсу: каждые 6 лет в наш мир через портал где‑то в Юго-Восточной Азии проникает инопланетный воин, с которым вынужден сражаться земной Орден боевых искусств. В главной роли вновь снялся любимчик из возрожденного «Кикбоксера» Ален Мусси, а также Фрэнк Грилло, звезды боевиков и примкнувший к ним Николас Кейдж, всегда готовый на главный смертельный трюк — сняться в ужасном кино категории «Б». Как и полагается по жанру, «Джиу Джитсу» наполовину состоит из протяженных сцен драк, снятых с абсолютно детским азартом любителей рукопашного экшена.

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Среда, 25 ноября «Космос» («Cosmos») Трое нердов ловят космический сигнал

Камерная фантастика об астрономах-любителях, которые на очередной вылазке внезапно перехватывают закодированный сигнал из далекой инопланетной цивилизации (по крайней мере, они так думают). Как и «Бескрайняя ночь» (еще один замечательный дебют этого года про звук из космоса), это сайфай с ностальгическим чувством, вдохновленный фильмами эры Amblin Стивена Спилберга. Даже если это кино не оправдывает всех ожиданий, но по крайней мере братьям-дебютантам Уиверам удалось передать атмосферу той романтической эпохи, когда одержимость поиском иных форм жизни раскрывал все самое лучшее в людях. «Космос» из разряда тех фантастических фильмов с «нулевым бюджетом», который создается на голом энтузиазме, но с потенциалом будущих Спилбергов, Абрамсов и Каррутов.

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Четверг, 26 ноября «Темные дороги» («Back Roads») Драма на тему насилия в семье с Джульетт Льюис и Робертом Патриком

Режиссерский дебют актера Алекса Петтифера из «Супер Майка!» с собой же в главной роли. Небольшое независимого кино по роману Тауни О’Делл на тему физического и психологического насилия в семье в американской глубинке. Изначально фильм планировал ставить режиссер «Лолиты» и «9 ½ недель» Эдриан Лайн, на кастинг к которому и приходил начинающий актер Петтифер, но что‑то не сложилось, и теперь Лайн формально числится на проекте только лишь соавтором сценария. Петтифер играет старшего брата, который вынужден присматривать за подрастающими младшими сестрами, после того как их мать (Джульетт Льюис) убила отца и села в тюрьму.

С 26 ноября Okko

Пятница, 27 ноября «Новые мутанты» («The New Mutants») Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»

Неожиданный финт ушами от демиурга киновселенной «Людей Икс» Саймона Кинберга: настоящий супергеройский хоррор про пятерых юных мутантов, которых держат в неприятной лаборатории. Среди подопытных — зарождающаяся мегазвезда хорроров и «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой, Мейси Уилльямс («Игра престолов») и Чарли Хитон («Очень странные дела»), из взрослых — Алиса Брага. Из поводов для опасения: режиссер Джош Бун прочнее связан с мелодраматическими сюжетами, чем с хоррорами, плюс фильм подозрительно сильно сдвинули в календаре — изначально он должен был выйти еще в 2018-м.

С 27 ноября Okko

Суббота, 28 ноября «Галерея разбитых сердец» («The Broken Hearts Gallery») Мелодрама про галеристку, спродюсированная Селеной Гомес

Восходящая комедийная звездочка с индийскими корнями Джералдина Висванатхан («Чудотворцы», «Секса не будет!!!») снялась в новом прогрессивном ромкоме, о том как забыть прошлые отношения при помощи арт-инсталляции. Взбалмошная главная героиня Люси, переживающая сложные расставания с парнями, догадывается открыть выставку — «Галерею разбитых сердец», в которой выставляются сувениры, оставленные бывшими на память. Среди продюсеров фильма — певица и актриса Селена Гомес.

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Воскресенье, 29 ноября «Первая ведьма» («The Wretched») Изобретательный подростковый хоррор про зло из леса

Трудный подросток Бен (Джон-Пол Говард) со сломанной рукой приезжает на летние каникулы к отцу (Джеймисон Джонс), разводящемуся с его матерью и уже заведшему себе новую пассию. План поработать на лодочной станции довольно быстро летит к чертям, когда Бен сначала влюбляется в свою ровесницу, остроумную азиатку Мэллори (Пайпер Курда), а затем узнает, что в доме по соседству поселилась ведьма из леса, любящая полакомиться маленькими детьми и способная менять обличья. Снятый за копейки изобретательный инди-хоррор братьев Пирс способен удивить не единожды, особенно фантазией авторов, которые решили поженить малобюджетный фильм ужасов с «Окном во двор» и подростковой трагикомедией в духе Джона Хьюза. Собственно, мультижанровая структура — одно из главных достоинств картины, плюс шьямалановский финальный сюжетный твист, который заставит вас пересмотреть фильм еще раз, но уже с совершенно другой оптикой. Также тут есть над чем подумать — в частности, над тем, как хорроры превратились в место для выпуска мизогинистского пара.