Премьера русского трейлера фильма «Откуда ты родом?» с Ризом Ахмедом в главной роли («Веном», «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Однажды ночью»), который выйдет в кинотеатрах 5 ноября.

«Откуда ты родом?» (оригинальное название «Могул Маугли») — полнометражный игровой дебют документалиста Бассама Тарика, рассказывающий о пакистанском рэпере по прозвищу Зед (Риз Ахмед), которого ожидает прорыв в карьере, но скашивает наследственная болезнь. Странное аутоиммунное заболевание вызывает сильные галлюцинации и заставляет рэпера задуматься о корнях: в конце концов, вопросы крови касаются не только организма, но и семьи, и страны, из которой вынужденно мигрировал его молчаливый отец-пакистанец.

Премьера рэп-драмы с противоречием в крови состоялась на Берлинском кинофестивале в 2020 году. Актер и рэпер Риз Ахмед выступил также соавтором этой глубоко личной истории о семье и самоидентификации, о творчестве и ответственности , когда становишься голосом целого комьюнити.

Премьера фильма состоится 1 ноября на фестивале «Амфест» в Москве и Санкт-Петербурге. 2 ноября пройдет спецпоказ в «Пионере», а 5 ноября лента выйдет в прокат.