В середине октября фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend — снова офлайн в вашем городе, а также часть фильмов доступна онлайн в «КиноПоиск HD». Мы попросили друзей «Афиши» рассказать о полюбившихся хитах программы — теперь только лучшее от своих и для своих.

🌿 «Книготорговцы» («The Booksellers») Выбор Константина Шавловского

Константин Шавловский Кинокритик, редактор раздела кино еженедельника «Коммерсант-Weekend»

«Фильм Д.В.Янга поначалу кажется плачем по уходящей эпохе или в лучшем случае прогулкой по парку Юрского периода — миру нью-йоркских книготорговцев, преимущественно белых мужчин, увлеченных коллекционеров, которые могут продать книгу даже себе в убыток, если поймут, что с новым покупателем она будет по-настоящему счастлива. «Отношения человека и книги похожи на любовь», — говорится за кадром, а на экране между тем разворачивается потрясающая история власти над воображением, запертом в прямоугольники книг. Рукопись «Алисы в Стране чудес», трактат Леонардо да Винчи, библия Гуттенберга, антроподермический переплет — обо всем этом увлеченно рассказывают книжные флибустьеры, многие — во втором и даже третьем поколении. Звучат презрительные вздохи в сторону киндлов — впрочем, ближе к финалу выяснится, что бумажную книгу поторопились похоронить миллениалы, а зумеры, напротив, возвращаются в мир аналогового чтения. Д.В.Янг принципиально не выбирает одного или нескольких героев — он рассказывает о сообществе, собирая в кадре собственную библиотеку лиц. Это не фильм об истории книжной культуры, не фильм о коллекционерах и уж совсем не кино о бизнесменах. «Книготорговцы» оказываются фильмом о грезе, которой невозможно по-настоящему обладать (отдельный сюжет — распродажи библиотек коллекционеров после их смерти), а можно только поделиться, продлевая себе жизнь в лучшем из миров. Один из героев рассказывает о том, что любит гулять по лесу в одиночестве. Режиссер, очевидно, попросил его визуализировать свой рассказ, и кадры с гуляющим по лесу книготорговцем производят довольно странное впечатление. В общем-то, нет более убедительного доказательства того, что книга — не предмет и не вещь, а прямой потомок леса , стерегущий границу между магией и технологией, наблюдающий и читающий нас». После показа фильма в Красноярске в рамках Beat Weekend пройдет паблик-ток «Книга: товар, любовь и сокровище».

🌿 «Создавая волны: Искусство звука в кино» («Making Waves: The Art of Cinematic Sound») Выбор Льва Ганкина

Лев Ганкин Музыкальный критик, ведущий подкаста «Шум и яркость» на «КиноПоиске»

«По волнам» — фильм, существующий одновременно как будто бы в трех измерениях. С одной стороны, это история развития технологии: мы видим, на какие поразительные ухищрения шли создатели картин — от «Кинг-Конга» через «Гражданина Кейна» и «Апокалипсис сегодня» к «Истории игрушек» и «Черной Пантере», — чтобы сделать их более впечатляющими на звуковом уровне (а следовательно, и более впечатляющими вообще, поскольку, как наглядно показывает лента, звуковые ощущения составляют минимум 50% нашего восприятия кино ). С другой, это внятный и доходчивый рассказ о том, из чего складывается саундскейп наших любимых фильмов: музыка, саунд-дизайн, спецэффекты, переозвучка голосов и прочее. Наконец, в третьих, и это, пожалуй, самое главное, «По волнам» наводит фокус на тех, чья работа, как правило, остается в глубокой тени. Это яркая портретная галерея выдающихся людей, чьи имена, в отличие от режиссеров и актеров, мало у кого на слуху: от мастеров филигранного звукового монтажа до артистов, которые, скрючившись на карачках, отжимают мокрые тряпки в гулком помещении, чтобы этот хлюпающий звук впоследствии стал, например, звуком шагов героя или выразительным голосом какого‑нибудь экранного фантастического монстра. Таким образом, фильм не только увлекательно смотрится, но и демонстрирует нам сам феномен кино с другой, необычной и непривычной стороны». После показа фильма в Петербурге состоится дискуссия «После того самого звука: об одном из интересных этапов кинопроизводства».

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🌿 «Ништяк, браток» («Feels Good Man») Выбор Александра Горбачева

Александр Горбачев Журналист, сценарист компании Lorem Ipsum

«Одновременно смешной и трогательный фильм, который умудряется одинаково удачно рассказать сразу две истории. С одной стороны, это сюжет про современную Америку, драматический политический раскол и его интернет-корни: судьба рисованного лягушонка Пепе, превратившегося в зловещий мем, тут становится способом рассказать о том, откуда взялись так называемые альт-правые и, если утрировать, как сетевые тролли избрали Дональда Трампа президентом США . С другой, это история об ответственности художника за свои произведения — причем ответственности не перед публикой, а перед самими творениями: оказывается, всерьез бороться можно даже за душу рисунка». После показа фильма в Ростове-на-Дону пройдет лекция «Как современный комикс влияет на общественное сознание».

🌿 «В погоне за Бэнкси» («Banksy Most Wanted») Выбор Юлии Панкратовой

Юлия Панкратова Журналист, автор проекта Oh My Art

«Загадка Бэнкси — почти как загадка Шекспира. Как и в случае с последней, существует масса теорий о том, кто же все-таки скрывается под именем одного из самых известных современных художников. Создатели фильма исследуют каждую версию, берут интервью у сторонников и противников разных догадок, пытаются нащупать следы даже в финансовых документах. О безумии вокруг его работ, о возможной правильной стратегии в построении образа, о его новых проявлениях — обо всем, и в итоге… выводы вы делаете самостоятельно. Я мечтаю дожить до глубокой старости и как‑нибудь услышать новость о том, кем же на самом деле был Бэнкси . Ставлю на простого чувака из Бристоля. Вот правда, до преклонных лет я, пожалуй, готова прожить с мифом о художнике. Как и авторы фильма». После показа фильма в Новосибирске состоится паблик-ток «В центре коммуникации — стрит-арт».

🌿 «Говорит Трумен Капоте» («The Capote Tapes») Выбор Евгении Миловой

Евгения Милова Светский обозреватель «Коммерсанта»

«Фильм «Говорит Трумен Капоте» представляет собой не столько увлекательную историю жизни великого американского писателя, сколько актуальную и поучительную историю человека, попавшего в общество очень богатых людей . Сегодня, когда многие так стремятся вырваться из обстоятельств своего детства, семьи и круга, чтобы ворваться в так называемое светское общество, жизнь Трумена Капоте может быть самым показательным примером того, почему и правда стоит пытаться это сделать. Но также и примером того, почему делать этого все же не стоит. Хотя Капоте и называл своих светских муз «лебедушками», стоит признать, что окружали его все же больше настоящие акулы и крокодилы мира больших денег капиталистической сверхдержавы. Ему вроде бы и нравилось быть с ними, но не факт, что ему нравились они сами. И то, как писатель и даже скорее журналист-расследователь боролись в Капоте со светским бонвиваном и как в итоге писатель бонвивана переиграл, рассказывает зрителям этот фильм. Интрига не отпускает до конца, хотя фактура известна заранее». После показа фильма в Петербурге пройдет вечеринка Beat х «Лендок Studio» «Студия 54» при участии Андрея Кимбара, Théo Dear и stereoden.

🌿 «Colette, любовь моя» («Colette, Mon Amour») Выбор Лизаветы Шатуровой

Лизавета Шатурова Шеф-редакторка раздела «Красота» на «Афише Daily»

«Парижский концепт-стор Colette 20 лет был образцом магазина, в который зайти страшно, а уходить не хочется . Идеи основательниц задали добрую часть трендов современного фешен-ретейла: во многом благодаря Colette носить субкультурные бренды уличной одежды стало так же статусно, как и люкс, а модные бутики разрешили художникам рисовать на витринах. Фильм о закрытии столь значимого для мира моды магазина мог превратиться в излишне пафосную историю о «закрытом обществе», эксклюзивных коллекциях и ушедшей эпохе. Но оказался трогательным посвящением семейному делу. Феномен Colette — магазина, который как мог держался подальше от снобизма, — через личный опыт объяснит и Канье Уэст, и проработавший 20 лет кладовщик. Верить в показанную святость основателей не обязательно, но когда еще вам скажут, что построить легенду моды, чье закрытие будут буквально оплакивать, можно на любви и уважении?» После показа фильма в Петербурге состоится дискуссия «10 авангардных идей Colette».

Расписание и билеты доступны на официальном сайте фестиваля.