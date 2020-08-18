Пророческий комикс в трейлере сериала «Утопия»

Вышел трейлер сериала «Утопия». Это ремейк британского сериала, выходившего в 2013 и 2014 годах.
В центре сюжета — группа фанатов графического романа «Эксперименты утопии», который предсказал главные катастрофы 20 века. Однажды они находят продолжение комикса, но тут же сталкиваются с незнакомцами, которые охотятся на книгу.
Главные роли в сериале сыграли Саша Лейн («Хеллбой»), Дэн Берд («Город хищниц»), Джон Кьюсак («2012») и Джессика Рот (дилогия «Счастливого дня смерти»). Шоураннером и сценаристом выступила писательница Гиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы»), а одним из исполнительных продюсеров — создатель оригинального шоу Деннис Келли. «Утопия» начнет выходить 25 сентября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.