Пророческий комикс в трейлере сериала «Утопия»

Вышел трейлер сериала «Утопия». Это ремейк британского сериала, выходившего в 2013 и 2014 годах.

В центре сюжета — группа фанатов графического романа «Эксперименты утопии», который предсказал главные катастрофы 20 века. Однажды они находят продолжение комикса, но тут же сталкиваются с незнакомцами, которые охотятся на книгу.