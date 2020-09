— Есть в твоей фильмографии не барабаны, но виолончель. Что с проектом «Квартет»? Почему он так и остался на стадии пилота?

— Его просто не запустили и все, хотя там был такой крутой сценарий. Я читала весь сезон, и там было очень мощно все, просто охеренно. Я вообще не понимаю, почему его не запустили.

— Сколько музыки в день ты слушаешь?

— По-разному, могу вообще не слушать, а могу весь день под музыку провести. У нас появился Spotify, ура! Нашла пару классных ребят недавно — британскую группу Nothing But Thieves и еще британцев Dinosaur Pile-Up. Мне все время хочется чего‑то нового, но с Led Zeppelin тягаться очень сложно. Есть всякие ребята типа Turbowolf, Royal Blood и Death from Above. А из старенького все уже переслушано… AC/DC, Bowie, Jack White. Вот такой плейлист.