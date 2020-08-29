Для тех, кто соскучился по кино и готов доказать это на любопытных авторских фильмах c кинофестивалей — очень краткий гид по площадкам и актуальным сеансам этой фестивальной недели.

🎞 Кинофестиваль «Докер» Международный фестиваль документального кино в России. В программе — фильмы-участники престижных киносмотров, таких как «Сандэнс», Берлинале, фестивали в Торонто, Карловых Варах, Локарно и других. Все зарубежные гости и члены жюри участвуют в фестивале в этом году дистанционно. Сайт фестиваля. Что смотреть? «Пена» Реж. Илья Поволоцкий

Единственная отечественная лента в основном конкурсе — дебютная «Пена» Ильи Поволоцкого, — погрузит зрителя в атмосферу затерянного на севере России поселка Гранитный. Картина обладает занимательной мозаичной структурой повествования со множеством персонажей и выразительным визуальным стилем. Это успели оценить эксперты крупнейшего фестиваля неигрового кино IDFA в Амстердаме, где фильму достался Специальный Приз жюри.

«Лавмобиль» («Lovemobil») Реж. Эльке Леренкраус

Немецкий «Лавмобиль» поведает душещипательную историю о сек-работницах сложной судьбы, застрявших на пригородных трассах Германии. Режиссеру Эльке Леренкраус удалось очень деликатно и кинематографично рассказать историю на такую непростую тему. Международная премьера ленты прошла на Кинофестивале в Локарно. Картина также успела побывать на американском «Слэмдэнсе», киносмотрах в Копенгагене, Салониках и многих других, и стать лучшим фильмом года по версии Немецкой Документальной Кинопремии.

Подробности по теме «Лавмобиль»: трейлер впечатляющего документального фильма о секс-работе в домах на колесах «Лавмобиль»: трейлер впечатляющего документального фильма о секс-работе в домах на колесах

🎞 «Ночь кино-2020» 5-й ежегодный общегородской фестиваль, посвященный кинематографу. Центральная программа — редакция журнала «Искусства кино» выбрала для показа актуальное фестивальное кино (братья Дарденн, Наоми Кавасэ, Дмитрий Мамулия и т. д.), новые российские сериалы («Последний министр», «Хороший человек», «Игра на выживание»). После показов состоятся встречи и обсуждения с режиссерами. Сайт фестиваля. Что смотреть? «Джессика навсегда» («Jessica Forever») Реж. Каролина Поджи, Джонатан Винель

Фантастическая драма про женщину, спасающую детей. Джессика (Аоми Муйок, звезда фильма «Любовь» Гаспара Ноэ) не эльфийка, но она так же сердобольна, как Арвен из «Властелина Колец»: помогает детям, сиротам и отчаявшимся мальчишкам, которые без материнской заботы превратились в мародеров. Идеальная по нынешним временам антиутопия, исследующая шрамы травмированного поколения.

«Drama Girl» Реж. Винсент Бой Карс

Экспериментальный фильм, сделанный на стыке игрового и документального кино. Начинающий документалист Винсент Бой Карс экспериментирует с киноязыком. В «Drama Girl» он просит главную героиню разыграть важные моменты из ее прошлого, чтобы понять, может ли их художественное осмысление привести к катарсису.

«Молодой Ахмед» («Le jeune Ahmed») Реж. Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн

Живущий в Бельгии мусульманский подросток вынашивает план убийства своей учительницы в свежей картине братьев Дарденн. «Молодой Ахмед» — фильм-сомнение, фильм — моральные весы и в каком‑то смысле парафраз серебренниковского «Ученика». Он, как это обычно бывает у братьев Дарденн, о социальном неравноправии, но в этот раз еще о духовной незрелости и бессознательно вырывающемся слове «мама», однако только перед лицом смертельной опасности.

🎞 Strelka Film Festival by Okko С 30 августа по 6 сентября в институте «Стрелка» при поддержке мультимедийного сервиса Okko уже в пятый раз пройдет кинофестиваль, на котором покажут победителей и участников последнего «Сандэнса» и Берлинале. Сайт фестиваля. Что смотреть? «Удалить историю» («Effacer l'historique») Реж. Бенуа Делепин, Гюстав Керверн

Российская премьера из Берлинале-2020. Французский режиссерский дуэт Бенуа Делепина и Гюстава Керверна привез один из самых смешных фильмов фестиваля — сатиру на общество потребления и развитых технологий. Миллион скетчей, в основном смешных, часто — истерически, экскурсии на Маврикий и в Пало-Алто, камео разных местных звезд, включая идейно близкого авторам Мишеля Уэльбека, — «Удалить историю» не стоит переоценивать, но он блистательно высмеивает постжелтожилетную Францию, это очень весело, чрезвычайно злободневно и при этом удивительным образом не зло.

«Ундина» («Undine») Реж. Кристиан Петцольд

Фольклорная легенда о русалке, встроенная в современный Берлин. За роль Ундины актриса Паула Бир награждена «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля этого года.

«Никогда, редко, иногда, всегда» («Never Rarely Sometimes Always») Реж. Элиза Хиттман

Тихий и вдумчивый фильм о праве на свое тело, голос и свободу. Мировая премьера состоялась на фестивале «Сандэнс» этого года, где фильм был удостоен специального приза жюри, после чего получил «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Московская премьера.

Громко дебютировавший в 2011 году драмой про секту «Марта Марси Мэй Марлен» Шон Деркин наконец снял вторую картину: триллер про американского предпринимателя (Джуд Лоу), который вместе с семьей переезжает в английскую усадьбу — и тут начинаются неприятности. Каким бы банальным ни казался сюжет, Деркину надо дать шанс. Российская премьера фильма из «Сандэнсе» этого года.

«Ширли» («Shirley») Реж. Жозефина Декер

«Ширли» — вольный портрет Ширли Джексон (Элизабет Мосс), важной американской писательницы середины XX века (мистика вроде «Призрак дома на холме») — находится в статусе живого классика, но страдает депрессией и алкоголизмом и редко выходит из дома. Российская премьера.

🎞 Эхо 1-го Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии Дебютный российский кинофестиваль дебютов, который из‑за пандемии не смог полномасштабно состояться в Новой Голландии в Петербурге, поэтому переместился в онлайн, а его эхо пройдет в Москве в Garage Screen. В программе много экспериментальных фильмов с кинофестивалей в Берлине, Роттердаме и Локарно. Расписание фестиваля. Что смотреть? «Мама, я подружилась с призраками» Реж. Саша Воронов

Фильм Саши Воронова (псевдоним документалиста Владимира Сорокина) родился из короткометражки «Рыцари поднебесья», вышедшей в 2017 году. Сюжет актуальнее некуда: маленький сибирский городок уже долгое время сидит на карантине, всему виной — болезнь, растворенная в местной воде. На фоне этого экологического апокалипсиса девушка пытается спасти свою мать. Она отправляется в путь, который для нее станет историей преодоления. Одна из трех мировых премьер фестиваля.

«Книга образа» и «Франция против роботов» Реж. Жан-Люк Годар, Жан-Мари Штрауб

Сдвоенный сеанс последних работ двух классиков авангардного политического кино, не утративших своего революционного запала. Первый в России показ «Книги образа» Жан-Люка Годара предваряет посвященный ему короткометражный фильм Жан-Мари Штрауба, основанный на тексте Жоржа Бернаноса.

«Белым по белому» («Blanco en blanco») Реж. Тео Корт

Гипнотическое антиколониальное высказывание режиссера Тео Корта (в прошлом тоже фотографа, это всего лишь его второй фильм), выросшее из снимков уничтожения индейского народа селькнам. В Garage Screen пройдет московская премьера фильма — лауреата Приза жюри основного конкурса Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии и приза за лучшую режиссуру программы «Горизонты» 76-го Венецианского кинофестиваля.

🎞 The Art Newspaper Russia Film Festival 4-й фестиваль фильмов об искусстве от газеты The Art Newspaper Russia. На фестивале демонстрируются новые игровые и документальные фильмы об искусстве — победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинского международного кинофестиваля, Sundance, TriBeCa, ММКФ и других важных киносмотров. Сайт фестиваля. Что смотреть? «Городские мечтательницы» («City Dreamers») Реж. Джозеф Хиллел

Фильм о нашей меняющейся городской среде и четырех женщинах-архитекторах, вдохновляющих первопроходцах с более чем 60-летним стажем. Они рассказывают о своей работе и жизни, делятся наблюдениями и мыслями о тех преобразованиях, которые формируют город сейчас и в ближайшем будущем.

«Марсель Дюшан: Искусство возможного» («Marcel Duchamp: Art of the Possible») Реж. Мэттью Тейлор