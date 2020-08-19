На стартующем кинофестивале «Докер» (21-30 августа, Москва-Ярославль) состоится российская премьера фильма из программ Локарно и лучших документальных фестивалей мира — картина «Лавмобиль» о секс-работе в сельской Германии. «Афиша Daily» представляет трейлер одного из топовых документальных киновпечатлений этого года.

«Лавмобиль» — так называют трейлеры на колесах, украшенные яркими гирляндами, где девушки обслуживают своих клиентов вдоль проселочных дорог в Германии. В центре сюжета — истории приезжей Милены из Болгарии и вновь прибывшей Риты из Нигерии, а также сутенерши Уши, которая работает хозяйкой автодома.

«Лавмобиль» — полнометражный дебют берлинской видеохудожницы Эльке Маргарет Леренкраус, чьи арт-объекты выставлялись на фестивалях, в музеях и галереях по всему миру. Несмотря на то, что это ее первый большой документальный опыт, фильм так мастеровито снят, что в какой‑то момент забываешь, что это не игровая, а реальная история (в общем-то, лучшая похвала для документального кино). Настолько фильм точен и удачен в героях, ракурсах, событиях, диалогах и застигнутых решающих моментах жизни героев, из которых все и складывается.

Все подучилось потому что съемочная группа провела много времени с героинями и завоевала доверие этих женщин. Поэтому фильм может похвастаться не только операторскими находками и световыми переливами (приз за визуал на фестивале в Камдене), но и, главное, всеми оттенками личных переживаний девушек о секс-работе — огорчения, грусти, проблесков надежды, а также страха, поскольку однажды в соседнем трейлере происходит убийство одной из русских секс-работниц.