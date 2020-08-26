В преддверии «Ночи кино-2020», которая пройдет 29 августа, мы решили вспомнить о том, как соскучились по кинотеатрам, и спросили героев «Афиши Daily» о том, какие московские кинотеатры дороги их сердцу и почему лично они любят ходить в кино.

Кинотеатр «Художественный»

Илья Куснирович Художественный руководитель творческого объединения Estetic Joys

© Тима Балдин

«Художественный» — знаковый кинотеатр, один из первых в Москве. Такие кинотеатры — уникальные, не находящиеся в торговом центре и не являющиеся каким‑то побочным способом времяпрепровождения, — сами по себе очень ценны. Конечно, я жду его открытия после реконструкции. Но выбрал я его не за историческую ценность, а за важное и дорогое мне воспоминание. В моем детстве, году где‑то в 2008-м, именно там проводили так называемые «ночи кино», на которых показывали подряд три фильма одного режиссера. Ночь Джима Джармуша, ночь Эмира Кустурицы — самые разные, удивительные на тот момент авторы. Между фильмами всегда были буфет и шоу-программа с чтением стихов или концертом. Там собирался интересный контингент, я бы определил его как «богемно-ориентированные филологические люди». Публика в жилетках, в шляпах — те, кто был в Москве до слова «хипстер». И вот там, значит, были эти люди — и я. А на первых таких сеансах — также и мой папа, потому что мне было 13–14 лет. Я был мал, чтобы отправиться куда‑то на всю ночь один. На все три фильма я остался лишь однажды, потому что проспал. Это была ночь «Бондианы», в одной из частей (по-моему, в «Шаровой молнии») была сцена с драками и приключениями под водой, которая разворачивается минут тридцать. На ней-то я и заснул. Папа, кстати, тоже не всегда бодрствовал, например, проспал фильм «Пес-Призрак: Путь самурая».

«Москино Юность»

Айрат Багаутдинов Историк архитектуры, создатель проекта «Москва глазами инженера»

© Тима Балдин

«Для меня самое главное в походе в кинотеатр — ощущение соучастия с другими зрителями. Совместный просмотр создает общую нейронную сеть, по которой мы друг другу в зале передаем эмоции, считываем их, поглядывая на рядом сидящих людей. Вместе оцениваем фильм, аплодируем или, наоборот, расстраиваемся. «Москино Юность» вызывает у меня очень приятные эмоции. Именно там мы полтора года назад запустили лекторий «Архитектура в кино». Этот курс я делал не сольно, а в коллаборации с кинокритиками. С удовольствием вспоминаю, как мы встречались в кинотеатре с Максимом Семеновым и Владимиром Лященко (кинокритики, кураторы. — Прим. ред.), пили чай, обсуждали фильмы и ждали своих зрителей. Район Октябрьского поля, где расположен кинотеатр, сейчас, конечно, выглядит достаточно многослойно, но в нем все равно чувствуется послевоенный сталинский стиль. Прямо напротив «Москино Юность» находится Военная академия, построенная в особом стиле сталинского палладианства. Если пройти чуть дальше, напротив метро можно обнаружить Немецкую слободу — построенный Чечулиным на рубеже 1940-х и 1950-х годов комплекс домов для офицеров. Гулять по улице Маршала Бирюзова и окрестностям крайне приятно. Это одна из причин, по которым мы с Москино запустили здесь программу «Экскурсии с кино».

Кинотеатр «Октябрь»

Анна Красильщик Шеф-редактор журнала Arzamas, создатель редакторского бюро TXT

© Тима Балдин

«Я действительно очень люблю ходить в кино. Это всегда какое‑то чисто детское удовольствие: ты вытягиваешься в мягком кресле, гаснет свет. Предвкушаешь два часа чистой радости и чувствуешь себя в фильме «Новый кинотеатр «Парадизо». Я семь лет жила на Малой Никитской, и «Октябрь» был самым близким к нашему дому кинотеатром. Мне ужасно нравилась дорога туда утром в выходные — через абсолютно пустые Большую Никитскую и Поварскую и потом по Трубниковскому переулку вниз, прямо к лестнице за кинотеатром. Это был первый кинотеатр, в который попали мои дети: там мы посмотрели «Рапунцель», «Моану», «Как приручить дракона» и еще миллион всего. Туда же я сходила на несколько совсем неудачных свиданий и на одно очень удачное. Вместе с моим будущим мужем мы пошли на «Исход: Цари и боги» Ридли Скотта — кажется, это единственный фильм, который я не смогла досмотреть до конца и ушла на середине. Зато потом мы прекрасно выпили и стали ходить в тот же «Октябрь» на другие фильмы, с которых уходить совсем не хотелось. Например — на кино про концерт Дэвида Боуи в рамках Beat Film Festival, на отличный док про Daft Punk и на роскошную премьеру «Верности» Нигины Сайфуллаевой».

«Москино Звезда»

Александр Сысоев Основатель Российского ресторанного фестиваля, соучредитель Russian Wine Awards, автор телеграм-канала «СысоевFM»

© Тима Балдин

«Кинотеатры — это всегда магия. Магия большого экрана, напряженного ожидания, хороший ли будет фильм или нет. Моя вечная проблема в походе в кино — это запас попкорна. Каждый раз думаю, что он не кончится никогда, но уже в середине фильма на самом интересном моменте рука скребет по пустой коробке. И не выйти из‑за сюжета, и кино как будто уже не то. Поэтому мое главное правило перед сеансом — запастись попкорном в избытке. В кинотеатре, где я бываю чаще всего, при этом попкорна нет. «Москино Звезда» — уникальное пространство, где чувствуешь внимание и любовь к кино: все показы — в оригинале с субтитрами, много обсуждений с режиссерами, критиками, даже лекции в фойе случаются. Здесь чувствуешь камерность и эксклюзивность происходящего, потому что зал небольшой, с аутентичной ажурной лепниной и креслами. Ну и, конечно, у нас там кофейня Cappuccino Kids, чему лично я очень рад».

«Иллюзион»

Владимир Раевский Журналист, теле- и радиоведущий, автор программ «За обедом» («Москва 24») и «Сделано в Москве»

«О кинотеатре «Иллюзион» мне посчастливилось узнать сразу, как я переехал в Москву, еще 12 лет назад. Помню его сайт, где расписание фильмов надо было скачивать таблицей в ворде. Удобного мало, зато эта странность и отчужденность позволяла смотреть кино в совершенно пустом зале за пятьдесят, кажется, рублей. И чего я там только не увидел: классические фильмы, не виданные мной прежде по невежеству, редкие иностранные — польские или венгерские, советскую классику. В «Иллюзион» всегда здорово приехать неожиданно для самого себя: в выходной день, еще лучше — рано утром, как будто в баню на первый пар. Сейчас «Иллюзион» немного другой, там куча современных фильмов. Но в крохотном зале до сих пор показывают старое госфильмофондовское кино — за это я люблю и ценю кинотеатр в высотке на Котельнической».

Дом кино

Екатерина Федорова Журналист, автор телеграм-канала о моде Good morning, Karl!

«Я обожаю ходить в кинотеатры, потому что только там могу погрузиться в фильм на 100%, не отвлекаясь на телефон и посторонние дела. Особая магия для меня — пойти на матине часов в 10 утра в будний день, когда все на работе. Дом кино — одно из моих самых любимых зданий в Москве, отличный пример советского модернизма. А еще для меня это символ возвращения домой из любого путешествия: уже несколько лет я живу ровно напротив. Обожаю представлять, как по его лестнице когда‑то поднимались Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, Настасья Кински и Франко Дзеффирелли, а Сергей Параджанов усыпал сцену гранатами перед премьерой своего фильма. Кажется, что такого места в советской Москве просто не могло существовать. Обожаю и историю мозаики внутри, эскиз которой жена художника Франсуа Леже подарила советскому министру культуры Екатерине Фурцевой. Такая вот странная связующая нить между большим мировым кино и СССР, все еще находившимся тогда за железным занавесом. К моему огромному сожалению, эпоху премьерных показов в Доме кино я не застала. Сегодня там проходят сомнительные концерты и расположилась кальянная. Но я очень надеюсь, что скоро этому месту вернется его былое величие, мы будем смотреть здесь фестивальные фильмы, а классные актеры и режиссеры со всего мира будут проводить в Доме кино свои премьеры».

Благодарим «Москино» за помощь в создании материала. Ежегодный общегородской фестиваль «Ночь кино» пройдет в Москве 29 августа. В рамках обширной кураторской программы журнала «Искусства кино» можно будет увидеть актуальное фестивальное кино (братья Дарденн, Наоми Кавасэ, Дмитрий Мамулия и т. д.), новые российские сериалы («Последний министр», «Хороший человек», «Игра на выживание») и многое другое. Подробнее ознакомиться с программой «Ночи кино-2020» и зарегистрироваться заранее можно здесь.