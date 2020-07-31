«Афиша Daily» включила «Последних и первых людей» в лучшие фильмы первой половины 2020 года:

Мертвые не умирают. Посмертная работа музыканта и композитора Йохана Йоханнссона («Убийца», «Прибытие»), ушедшего два года назад, выходит в свет при участии актрисы Тильды Суинтон в качестве рассказчика. Проект начинался как гастрольный мультимедийный проект, который должен был демонстрироваться в концертных залах вместе с живой оркестровой партитурой, написанной самим Йоханссоном. Внешне это напоминает монтажные фильмы под музыку уровня «Накойкацци» Годфри Реджо, но теоретически фильм основан на одноименном научно-фантастическом романе Олафа Стэплдона (1930) и художественной книге голландского фотографа Яна Кемпенаэрса «Споменики» (2010).

Споменики — «памятники» на сербско-хорватском языке. Йоханнссон провел месяц, путешествуя по Балканам и снимая каменные памятники, построенные на месте массовых убийств и концлагерей. Ему помогал норвежец Стурла Брандт Гревлен (оператор фильма «Виктория»), который снял фильм на черно-белую 16-миллиметровую пленку.