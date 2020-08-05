Главная сериальная премия «Эмми» назвала номинантов этого года, но преступным образом пропустила одну из лучших комедийных новинок «Breeders» («Родители года») при участии Мартина Фримана («Шерлок»). Не будем повторять ошибки академиков и вернем этому сериалу заслуженное внимание.

Пол (Мартин Фриман) и Элли (Дейзи Хаггард) — супруги, которые давно устали друг от друга. Но они не разводятся из‑за детей, совместно нажитого и скудного остатка былых чувств. Проще говоря, «Родители года» — это «Брачная история» наоборот . Герои долго терпят, пытаются смириться с положением дел, но в итоге все всегда идет наперекосяк, что лишь увеличивает удерживаемую злобу. Этому порочному кругу, который в свое время вдоль и поперек исследовал Бергман, и посвящен сериал. Первый эпизод начинается с взрывного монолога Фримана. Его герой пытается работать из дома, но дети на втором этаже сильно шумят. Мужчина долго убеждает себя в том, что это нормально, — они ведь всего лишь играют, да и вообще это цветы жизни — и кричать на них не педагогично. Но затем Пол поднимается наверх и истерично обкладывает трехэтажным матом (смотреть только в оригинале) раскрывших рты отпрысков. Осознав всю неадекватность поступка, он обещает себе, что подобное никогда не повторится. Но уже через пять минут срывается на жене.

Технически «Родители года» — комедия. Но количество шуток за серию минимально, а сами поводы для гэгов умело наступают на мозоли, поэтому часто смех получается нервным. Например, сын героев — семилетний Люк — жутко боится огня. Этот страх ему привили во время красноречивой лекции по безопасности в школе. Опасения постепенно превращаются в истерику. И тогда родители рассказывают ребенку, что если в их доме случится пожар — никто не сгорит заживо. Все просто задохнутся угарным газом. Однако в лучшую форму сериал приходит, когда выясняется, что его лейтмотив скрыт не среди бытовых и семейных дрязг. «Родители года» — кино про жизнь, которая внесла в ваши мечты свои коррективы . Пол хотел стать мультипликатором — но как‑то не срослось. Поэтому уже 22 года он горбатится без повышения на нелюбимой работе. Элли желала любить и быть любимой, но наедине с мужем она ощущает себя максимум товарищем по несчастью. Прожив по полжизни и даже создав новые жизни, они так и не смогли найти себя. Но за это их никто не осуждает. Даже наоборот, к четвертому эпизоду сериал показывает, насколько обыденна такая ситуация. Родители Пола и Элли (среди них сверхъестественные Майкл МакКин и Алан Армстронг) изо всех сил пытаются помочь трещащему по швам браку, но ничего не могут сделать из‑за собственной неуверенности, мнимости и эгоистичных побуждений. Неудивительно, что единственной возможностью для всех персонажей выпустить стресс становится алкоголь. Вообще, регулярно заполняющаяся бутылками мусорная корзина — самый пронзительный и одновременно саркастический образ в сериале.

«Родители года» еще и блестяще исполнены. Убедительная актерская интонация способна сгладить и так немногочисленные огрехи и позволяет перевести рассказанную историю из микромира в макро, из интимных проблем отдельной семьи в универсальный манифест. К стыкам, которые портят общую картину, можно насилу притянуть недостаточную глубину высказывания, но все десять эпизодов первого сезона суммарно идут как «Ирландец». И за это время режиссерский дуэт Криса Эддисона («Отпетые мошенницы») и Бена Палмера («Ирландцы в Лондоне») умудряется обозначить и раскрыть ряд поставленных сценарием проблем. А их решением, вероятно, займется второй сезон, который уже заказали. В любом случае уже сейчас Дейзи Хаггард, несмотря на то, что вы вряд ли знаете, кто это (озвучила лифт в «Гарри Поттере»), — прекрасна. Ее Элли — настоящая женщина на грани нервного срыва. Она яркая, эмпатичная и с вечной печалью в глазах. Но в центре сериала — Мартин Фриман, он же автор идеи, который сам захотел рассказать о своем непростом опыте родительства и ради роли попытался выйти из вечного образа Ватсона, что уже событие. Наблюдать за тем, как он постепенно едет головой из‑за недосыпа и нарастающего гнева, — особенное удовольствие. Да и не влюбиться — или навсегда возненавидеть — в эту парочку «Родителей года» довольно сложно. Как и ассоциировать себя с ними. Все же людей, которые смотрят на себя в зеркало только с улыбкой, вряд ли можно найти даже среди читателей этого текста.