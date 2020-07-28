перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выдали первую лицензию на создание сети 5G 20:43
Для фонда «Ночлежка» сняли фильм о мальчике-космонавте 20:21
«Хранители», «Удивительная миссис Мейзел», «Озарк»: стали известны номинанты на премию «Эмми» 20:06
Организаторы фестиваля «Дикая мята» открывают новый лейбл 19:42
От лесных пожаров в Австралии погибли и пострадали 3 млрд животных 19:20
Художник Тима Радя сжег будущее в своем арт-объекте «Future» 18:53
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел COVID-19 18:17
Adam Nieścioruk / Unsplash ВОЗ: мир будет иметь дело только с одной волной коронавируса
ВОЗ: мир будет иметь дело только с одной волной коронавируса 17:59
Вышел тизер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь» 17:31
В московском парке Горького не будут праздновать День ВДВ 17:18
WSJ: Facebook предложил блогерам за деньги перейти из TikTok на его новую платформу 16:49
Mariia Kuzovleva/Wikimedia Михаил Скипский вышел из комиссии «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью
Михаил Скипский вышел из комиссии «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью 16:47
«Левада-центр»: почти половина россиян поддерживает протесты в Хабаровске 16:47
Ивану Сафронову предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину. Он отказался 16:15
Фестиваль современной драматургии «Любимовка» объявил шорт-лист. В него вошли 24 пьесы 15:54
Фильм «Empire V», в котором сыграл Оксимирон, выйдет в начале следующего года 15:42
Россия может открыть авиасообщение еще с четырьмя странами 15:38
Patrick Tomasso/Unsplash В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 писателей
В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 писателей 15:15
Исследование: чем толще политики, тем выше коррупция 15:11
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us 15:04
Отключить рекламу

«Хранители», «Удивительная миссис Мейзел», «Озарк»: стали известны номинанты на премию «Эмми»

Анастасия Цой
Сегодня в 20:06

Объявлены номинанты на американскую телевизионную премию «Эмми», пишет Variety. Лидерами по количеству номинаций стали «Хранители» (26) от HBO, «Удивительная миссис Мейзел» (20) от Amazon, «Озарк» (18) от Netflix и «Наследники» (18) от HBO. При этом Netflix обошел HBO и другие каналы и стриминговые платформы.

Церемония вручения наград пройдет 20 сентября.

Лучший драматический сериал


  • «Лучше звоните Солу»
  • «Корона»
  • «Мандалорец»
  • «Озарк»
  • «Очень странные дела»
  • «Наследники»
  • «Убивая Еву»
  • «Рассказ служанки»

Лучший комедийный сериал


  • «Умерь свой энтузиазм»
  • «Шиттс Крик»
  • «Чем мы заняты в тени»
  • «Удивительная миссис Мейзел»
  • «Метод Комински»
  • «Белая ворона»
  • «Мертв для меня»

Лучший мини-сериал


  • «И повсюду тлеют пожары»
  • «Миссис Америка»
  • «Невероятное»
  • «Неортодоксальная»
  • «Хранители»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале


  • Джейсон Бэйтман («Озарк»)
  • Стерлинг К. Браун («Это мы»)
  • Билли Портер («Поза»)
  • Брайан Кокс («Наследники»)
  • Джереми Стронг («Наследники»)
  • Стив Карелл («Утреннее шоу»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале


  • Джоди Комер («Убивая Еву»)
  • Сандра О («Убивая Еву»)
  • Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
  • Оливия Колман («Корона»)
  • Зендая («Эйфория»)
  • Лора Линни («Озарк»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале


  • Рами Юссеф («Рами»)
  • Майкл Дуглас («Метод Коминского»)
  • Дон Чидл («Черный понедельник»)
  • Тед Дэнсон («В лучшем мире»)
  • Энтони Андерсон («Черная комедия»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале


  • Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»)
  • Линда Карделлини («Мертв для меня»)
  • Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»)
  • Трейси Эллис Росс («Черная комедия»)
  • Исса Рэй («Белая ворона»)
Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Ssshhhiiittt! (онлайн-трансляция)
Необычный и многообещающий гаражный рок
триллер
Она
Злая эротическая комедия Пола Верхувена
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить