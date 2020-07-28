«Хранители», «Удивительная миссис Мейзел», «Озарк»: стали известны номинанты на премию «Эмми»

Объявлены номинанты на американскую телевизионную премию «Эмми», пишет Variety. Лидерами по количеству номинаций стали «Хранители» (26) от HBO, «Удивительная миссис Мейзел» (20) от Amazon, «Озарк» (18) от Netflix и «Наследники» (18) от HBO. При этом Netflix обошел HBO и другие каналы и стриминговые платформы.
Церемония вручения наград пройдет 20 сентября.
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу»
- «Корона»
- «Мандалорец»
- «Озарк»
- «Очень странные дела»
- «Наследники»
- «Убивая Еву»
- «Рассказ служанки»
Лучший комедийный сериал
- «Умерь свой энтузиазм»
- «Шиттс Крик»
- «Чем мы заняты в тени»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Метод Комински»
- «Белая ворона»
- «Мертв для меня»
Лучший мини-сериал
- «И повсюду тлеют пожары»
- «Миссис Америка»
- «Невероятное»
- «Неортодоксальная»
- «Хранители»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бэйтман («Озарк»)
- Стерлинг К. Браун («Это мы»)
- Билли Портер («Поза»)
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
- Стив Карелл («Утреннее шоу»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Сандра О («Убивая Еву»)
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
- Оливия Колман («Корона»)
- Зендая («Эйфория»)
- Лора Линни («Озарк»)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Рами Юссеф («Рами»)
- Майкл Дуглас («Метод Коминского»)
- Дон Чидл («Черный понедельник»)
- Тед Дэнсон («В лучшем мире»)
- Энтони Андерсон («Черная комедия»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»)
- Линда Карделлини («Мертв для меня»)
- Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»)
- Трейси Эллис Росс («Черная комедия»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)