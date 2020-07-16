Вышла заключительная серия первого сезона российского сериала «Чики» more.tv, заставившего примкнуть к экранам многих зрителей и вспомнить эйфорию от первых телеэфиров «Бригады», при этом став совершенно иным высказыванием в эпоху бурно развивающихся стримингов. К финалу анкетирование «Афиши Daily» прошли главные актрисы «Чик».
Ирина Горбачева (Жанна)
Арбуз или дыня?
Арбуз.
Найки или адики?
Адики.
Лето 2020-го — топовое или адовое?
Адски топовое.
На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?
«С широко открытыми глазами», режиссерская версия.
Запах из детства, который ассоциируется с ним?
Запах моря.
Любимая песня из саундтрека «Чик»?
«Она».
Любимый русский сериал, кроме «Чик»?
«Оттепель».
Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?
Во время съемок.
Любимый мужской персонаж в «Чиках»?
Валера (Виталий Кищенко).
Самая крутая чика на свете?
Моя бабушка.
Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?
«Чики».
Алена Михайлова (Марина)
Арбуз или дыня?
Арбуз.
Найки или адики?
Найки.
Лето 2020-го — топовое или адовое?
Топовые.
На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?
Не помню.
Запах из детства, который ассоциируется с ним?
Запах цирка и мыльных пузырей.
Любимая песня из саундтрека «Чик»?
«Она».
Любимый русский сериал, кроме «Чик»?
Мало смотрела русских сериалов, запомнился «Домашний арест».
Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?
Во время просмотра.
Любимый мужской персонаж в «Чиках»?
Юра (Антон Лапенко).
Самая крутая чика на свете?
Не смогу выбрать из чик одну.
Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?
После «Чик» лучше ничего не смотреть, а смаковать послевкусие.
Варвара Шмыкова (Люда)
Арбуз или дыня?
Арбуз.
Найки или адики?
Найки.
Лето 2020-го — топовое или адовое?
Конечно, топовое, три месяца каникул, прямо как в школе, когда такое еще будет.
На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?
«Джокер».
Запах из детства, который ассоциируется с ним?
Запах мокрого асфальта.
Любимая песня из саундтрека «Чик»?
Ай как сложно, я фанатка Дорна)
Любимый русский сериал, кроме «Чик»?
«Моими глазами».
Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?
Во время съемок. Было много дублей, и все, что сейчас происходит со зрителем во время серии в один час, с нами происходило последние два года.
Любимый мужской персонаж в «Чиках»?
Данила (Сергей Гилев).
Самая крутая чика на свете?
Самая крутая чика — это я, конечно))
Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?
После «Чик» ничего не хочется смотреть.
Ирина Носова (Света)
Арбуз или дыня?
Арбуз.
Найки или адики?
Адики.
Лето 2020-го — топовое или адовое?
Лето для меня — всегда топовое время.
На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?
«Лед-2».
Запах из детства, который ассоциируется с ним?
Окрошка и мыло Duru.
Любимая песня из саундтрека «Чик»?
«Улыбнись».
Любимый русский сериал, кроме «Чик»?
«Бригада».
Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?
Во время просмотра было много слез — в 4-й серии все эпизоды в больнице и после и в 7-й серии на сцене драки.
Любимый мужской персонаж в «Чиках»?
Данила (Сергей Гилев).
Самая крутая чика на свете?
Крутая чика — Дженнифер Лопес.
Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?
«Дрянь» и «Твин Пикс».