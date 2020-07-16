Вышла заключительная серия первого сезона российского сериала «Чики» more.tv, заставившего примкнуть к экранам многих зрителей и вспомнить эйфорию от первых телеэфиров «Бригады», при этом став совершенно иным высказыванием в эпоху бурно развивающихся стримингов. К финалу анкетирование «Афиши Daily» прошли главные актрисы «Чик».

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Арбуз или дыня?

Арбуз. Найки или адики?

Адики. Лето 2020-го — топовое или адовое?

Адски топовое. На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?

«С широко открытыми глазами», режиссерская версия. Запах из детства, который ассоциируется с ним?

Запах моря. Любимая песня из саундтрека «Чик»?

«Она». Любимый русский сериал, кроме «Чик»?

«Оттепель». Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?

Во время съемок. Любимый мужской персонаж в «Чиках»?

Валера (Виталий Кищенко). Самая крутая чика на свете?

Моя бабушка. Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?

«Чики».

Алена Михайлова (Марина)

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Арбуз или дыня?

Арбуз. Найки или адики?

Найки. Лето 2020-го — топовое или адовое?

Топовые. На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?

Не помню. Запах из детства, который ассоциируется с ним?

Запах цирка и мыльных пузырей. Любимая песня из саундтрека «Чик»?

«Она». Любимый русский сериал, кроме «Чик»?

Мало смотрела русских сериалов, запомнился «Домашний арест». Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?

Во время просмотра. Любимый мужской персонаж в «Чиках»?

Юра (Антон Лапенко). Самая крутая чика на свете?

Не смогу выбрать из чик одну. Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?

После «Чик» лучше ничего не смотреть, а смаковать послевкусие.

Варвара Шмыкова (Люда)

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Арбуз или дыня?

Арбуз. Найки или адики?

Найки. Лето 2020-го — топовое или адовое?

Конечно, топовое, три месяца каникул, прямо как в школе, когда такое еще будет. На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?

«Джокер». Запах из детства, который ассоциируется с ним?

Запах мокрого асфальта. Любимая песня из саундтрека «Чик»?

Ай как сложно, я фанатка Дорна) Любимый русский сериал, кроме «Чик»?

«Моими глазами». Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?

Во время съемок. Было много дублей, и все, что сейчас происходит со зрителем во время серии в один час, с нами происходило последние два года. Любимый мужской персонаж в «Чиках»?

Данила (Сергей Гилев). Самая крутая чика на свете?

Самая крутая чика — это я, конечно)) Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?

После «Чик» ничего не хочется смотреть.

Ирина Носова (Света)

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Арбуз или дыня?

Арбуз. Найки или адики?

Адики. Лето 2020-го — топовое или адовое?

Лето для меня — всегда топовое время. На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?

«Лед-2». Запах из детства, который ассоциируется с ним?

Окрошка и мыло Duru. Любимая песня из саундтрека «Чик»?

«Улыбнись». Любимый русский сериал, кроме «Чик»?

«Бригада». Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?

Во время просмотра было много слез — в 4-й серии все эпизоды в больнице и после и в 7-й серии на сцене драки. Любимый мужской персонаж в «Чиках»?

Данила (Сергей Гилев). Самая крутая чика на свете?

Крутая чика — Дженнифер Лопес. Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?

«Дрянь» и «Твин Пикс».