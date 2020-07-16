Вышла заключительная серия первого сезона российского сериала «Чики» more.tv, заставившего примкнуть к экранам многих зрителей и вспомнить эйфорию от первых телеэфиров «Бригады», при этом став совершенно иным высказыванием в эпоху бурно развивающихся стримингов. К финалу анкетирование «Афиши Daily» прошли главные актрисы «Чик».

Ирина Горбачева (Жанна)

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Арбуз или дыня?
Арбуз.

Найки или адики?
Адики.

Лето 2020-го — топовое или адовое?
Адски топовое.

На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?
«С широко открытыми глазами», режиссерская версия.

Запах из детства, который ассоциируется с ним?
Запах моря.

Любимая песня из саундтрека «Чик»?
«Она».

Любимый русский сериал, кроме «Чик»?
«Оттепель».

Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?
Во время съемок.

Любимый мужской персонаж в «Чиках»?
Валера (Виталий Кищенко).

Самая крутая чика на свете?
Моя бабушка.

Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?
«Чики».

Алена Михайлова (Марина)

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Арбуз или дыня?
Арбуз.

Найки или адики?
Найки.

Лето 2020-го — топовое или адовое?
Топовые.

На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?
Не помню.

Запах из детства, который ассоциируется с ним?
Запах цирка и мыльных пузырей.

Любимая песня из саундтрека «Чик»?
«Она».

Любимый русский сериал, кроме «Чик»?
Мало смотрела русских сериалов, запомнился «Домашний арест».

Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?
Во время просмотра.

Любимый мужской персонаж в «Чиках»?
Юра (Антон Лапенко).

Самая крутая чика на свете?
Не смогу выбрать из чик одну.

Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?
После «Чик» лучше ничего не смотреть, а смаковать послевкусие.

Варвара Шмыкова (Люда)

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Арбуз или дыня?
Арбуз.

Найки или адики?
Найки.

Лето 2020-го — топовое или адовое?
Конечно, топовое, три месяца каникул, прямо как в школе, когда такое еще будет.

На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?
«Джокер».

Запах из детства, который ассоциируется с ним?
Запах мокрого асфальта.

Любимая песня из саундтрека «Чик»?
Ай как сложно, я фанатка Дорна)

Любимый русский сериал, кроме «Чик»?
«Моими глазами».

Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?
Во время съемок. Было много дублей, и все, что сейчас происходит со зрителем во время серии в один час, с нами происходило последние два года.

Любимый мужской персонаж в «Чиках»?
Данила (Сергей Гилев).

Самая крутая чика на свете?
Самая крутая чика — это я, конечно))

Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?
После «Чик» ничего не хочется смотреть.

Ирина Носова (Света)

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Арбуз или дыня?
Арбуз.

Найки или адики?
Адики.

Лето 2020-го — топовое или адовое?
Лето для меня — всегда топовое время.

На какой фильм вы последний раз ходили в кинотеатр?
«Лед-2».

Запах из детства, который ассоциируется с ним?
Окрошка и мыло Duru.

Любимая песня из саундтрека «Чик»?
«Улыбнись».

Любимый русский сериал, кроме «Чик»?
«Бригада».

Когда было больше слез: во время съемок или во время просмотра?
Во время просмотра было много слез — в 4-й серии все эпизоды в больнице и после и в 7-й серии на сцене драки.

Любимый мужской персонаж в «Чиках»?
Данила (Сергей Гилев).

Самая крутая чика на свете?
Крутая чика — Дженнифер Лопес.

Сериал, который лучше всего посмотреть после «Чик»?
«Дрянь» и «Твин Пикс».

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