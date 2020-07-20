Стартовав в дни всемирного локдауна, новый видеосервис Quibi не только не совершил революции в медиапотреблении, но и получил множество негативных отзывов. Поможет ли окончание карантина встать ему на ноги или сервис навсегда канет в Лету, мы узнаем в ближайшее время. А пока поговорим о первых итогах и о том, что и как можно посмотреть на «Квиби».

Несвоевременный запуск

Реклама Quibi

Стриминговая платформа Quibi заработала в США 6 апреля, прямо в разгар карантина. Запуску предшествовала масштабная маркетинговая кампания — рекламный ролик показали во время Супербоула-2020, — а сумма инвестиций составила почти $1,8 млрд. Создатели обещали изменить привычное медиапотребление, предложив смотреть качественный и эксклюзивный контент прямо в телефоне, который теперь даже не обязательно поворачивать горизонтально. По их задумке, серии шоу и сериалов, которые длятся не более 10 минут , пользователь должен был смотреть буквально на ходу. Сервис, призванный скрасить время ожидания поезда в метро или заказа в ресторане, запустился в тот самый момент, когда все потенциальные зрители переместились с улиц и общественных пространств в свои квартиры. Ждать стало нечего, а «быстрые перекусы» (название стриминга — сокращение от английского quick bites) сменились на неторопливые «застолья» с полнометражными фильмами или сериалами в домашних кинотеатрах. К тому же контент сервиса оказался вовсе не так хорош, как было обещано. Сейчас, спустя три с небольшим месяца после запуска, все это кажется точно не историей грандиозного успеха, на который рассчитывали основатели сервиса и настоящие титаны индустрии Джеффри Катценберг (бывший председатель совета директоров The Walt Disney Company и бывший глава DreamWorks Animation) и Маргарет Уитмен (бывшая гендиректор eBay и управляющая Hewlett-Packard). Как можно было решить, что начало всемирного карантина — тот самый момент для нового стриминга? Сначала Катценберг и Уитмен объясняли свое решение тем, что карантин — хорошая возможность все проверить, исправить и изучить поведение потребителей. А еще приучить их к новому продукту, чтобы, когда все войдет в привычное русло, они уже не представляли своей жизни без Quibi. Для тех, кто успел зарегистрироваться до 30 апреля, даже сделали бесплатный 90-дневный пробный период. По оценкам экспертов, после окончания пробного периода (6 июля) платную подписку купили менее 90% пользователей. Спустя уже несколько недель после запуска сервис ждали падение в топах мобильных приложений, недовольные отзывы и неутешительные прогнозы экспертов. Аналитик консалтинговой компании Forrester Research Джеймс Маккиви и вовсе предсказал закрытие Quibi к началу 2021 года. Недавно крупные рекламодатели (Pepsi, Taco Bell, Walmart и другие) потребовали пересмотреть условия размещения рекламы на платформе в связи с низкими показателями. Вишенкой на торте стал судебный иск от компании Eko, требовавший запретить стримингу использование функции turnstyle, якобы украденной у них. К счастью, 13 июля судебное разбирательство завершилось в пользу Quibi.

Чем недовольны пользователи

Фрагмент из карантинного фильма «Принцесса-невеста»

В майском программном интервью NYT Катценберг делился своими разочарованиями и обвинял во всем коронавирус. Сейчас он все еще надеется, что все наладится в июле, когда жизнь войдет в привычный ритм, а в мир вернутся очереди. Его коллега в разговоре с CNN Business была более оптимистичной и уверенной в успехе продукта, который запускается с нуля. Коронавирус и карантин, заставивший всех сидеть дома, и правда стали для стриминга огромной проблемой. Но кажется, что главная проблема сервиса — попытка заставить пользователей изменить все свои привычки и подчиниться новым сценариям, искусственно придуманным разработчиками. Катценберг отмечал, что целевая аудитория сервиса — миллениалы в возрасте от 25 до 35 лет , активные пользователи соцсетей, не представляющие своей жизни без телефона. Тот факт, что свободные минуты в транспорте или во время ожидания эти пользователи проводят в бесплатных ютьюбе, тиктоке и инстаграме, просматривая любимый контент, почему‑то не остановил создателей Quibi. По их прогнозам, увидев продукт, качественно отличающийся от любительских роликов, зрители без раздумий выберут платную подписку на Quibi. Вот только многие зрители сразу обвинили стриминг в том, что практически весь контент сервиса выглядит очень дешево, будто бы бюджет ушел на оплату гонораров звезд, а на производство ничего не осталось. Ответом на претензии стал недавно вышедший на сервисе ремейк культовой «Принцессы-невесты». Фильм был снят в домашних условиях и с использованием подручных материалов десятками голливудских актеров, которые находятся в изоляции по домам. Эстетика, отсылающая куда‑то к «Перемотке» Мишеля Гондри, наконец, смогла вдохнуть жизнь в умирающий сервис. Сейчас каталог сервиса полон ребутами или шоу, похожими на уже существующие. Содержание пока сильно уступает форме и концепции, заложенной создателями, а одна из главных фишек сервиса — портретный и пейзажный режимы изображения — не особенно впечатляет. Разработчики обещают, что в будущем шоу стриминга станут более интерактивными, а происходящее на экране будет меняться в зависимости от режима просмотра. Сейчас все отличие — в кадрировании и количестве крупных планов, преобладающих в портретном режиме. Еще одна особенность приложения, которая сыграла злую шутку с разработчиками, заключается в том, что Quibi не позволяет позалипать в телефоне. Ведь вы смотрите сериал прямо на экране, не имея возможности перекинуться сообщениями в мессенджере или отвлечься от скучной сцены, листая ленту инстаграма. Кроме того, в отличие от того же ютьюба, в приложении нельзя делать скриншоты и оставлять комментарии. Все это оказалось серьезной проблемой для пользователей-миллениалов. Спустя всего месяц после запуска создатели сдались и пообещали добавить возможность делиться сериалом или видео в твиттере, фейсбуке, инстаграме, тиктоке или на reddit. К настоящему моменту проекты сервиса уже можно смотреть по телевизору, например, используя приложение Chromecast or Apple TV. Разумеется, только в горизонтальном формате. Кроме того, сервис выложил несколько серий на официальный ютьюб-канал.

Революция и новаторство или хороший пиар?

Трейлер сериала с Кевином Хартом

Сейчас весь контент стриминга разделен на три категории: кино и главы, шоу и документальные проекты, новостные шоу. Фильмы, сериалы и шоу в общей сложности длятся от двух до четырех часов и разделены на короткие серии длиной от 6 до 10 минут. В отличие от других стриминговых платформ в каталоге Quibi есть новостные программы, выходящие каждый день и сделанные в партнерстве с NBC, BBC, ESPN и Telemundo. Каждая из них также длится не дольше 10 минут. Все премьеры выходят в понедельник, а новые серии — ежедневно. Это сделано для того, чтобы каждый день по пути на работу вам было что посмотреть. Новаторский вертикальный формат, который так активно продвигает сервис, — не такая уж редкость, особенно для России. Именно в таком формате сняты сериал Тимура Бекмамбетова «Ночные мертвецы» для Snapchat, сериал Михаила Зыгаря «1968.Digital», а в 2019 году российский стриминг Okko вообще запустил отдельную платформу okko.move с вертикальными видео. Что касается скромного хронометража, то тут тоже есть что вспомнить. Например, культовый французский сериал «Короче», серия которого длилась 2 минуты. Говоря о новаторстве, можно отметить, что Quibi выбрал интересную модель. В отличие от других стримингов платформа не требует от авторов эксклюзивных прав на контент . Уже спустя два года режиссеры, чьи фильмы все еще будут доступны на Quibi, смогут перемонтировать и «переупаковать» их в более привычный формат, а после продать права другим стриминговым сервисам или телеканалам. А через семь лет права на фильм полностью возвращаются к создателю. Несмотря на не слишком хороший старт, планы у Quibi грандиозные. По замечанию The New York Times, кажется, что в создание контента вовлечен практически весь Голливуд. В списке будущих проектов заявлены новые драмы, комедии, документальные фильмы, реалити-шоу, анимационные проекты, мюзикл и даже адаптация манги. Среди заявленных проектов — сериал Кэтрин Хардвик, хоррор Стивена Спилберга, серии которого можно будет посмотреть только после заката, и шоу про стендап с Уиллом Смитом. Кроме того, в будущих проектах примут участие Гильермо дель Торо, Ридли Скотт, Сэм Рейми, Кевин Харт, Том Круз, Эрик Андре, Билл Берр, Кара Делевинь, Лора Дерн, Билл Мюррей (комедия братьев Фаррелли «The Now» с Мюрреем в роли психотерапевта Дейва Франко должна была стартовать на сервисе 10 июля, но была отложена на неопределенный срок) и многие другие.

Что и как все еще можно посмотреть на Quibi Официально Quibi работает только на территории США и Канады, и пока о планах по расширению географии речи не идет. Именно поэтому пользователям из России, которые хотят ознакомиться с контентом сервиса, придется приложить немного больше усилий. Бесплатный пробный период для всех пользователей сейчас составляет 14 дней. Стоимость ежемесячной подписки — $4,99 с рекламой и $7,99 без рекламы. Приложение можно скачать в App Store и Google Play. Обладателям смартфона на Android необходимо установить любой понравившийся VPN‑сервис, выбрать из списка стран США и сменить страну в Google Play (имейте в виду, что делать это можно только раз в год). Для того чтобы установить приложение на iPhone, нужно создать новый американский Apple ID, предварительно выйдя из существующего. Есть и еще одно важное условие: версия операционной системы Android должна быть не ниже 7.1, а iOS — не ниже 11.0 . В противном случае приложение просто не скачается. На стриминге доступны английские и испанские субтитры, а одним из главных преимуществ сервиса можно назвать продолжительность серии. Только представьте: всего за час можно посмотреть около 10 сериалов или шоу и выбрать то, что больше всего зацепит.