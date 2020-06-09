Пять женщин и пятеро мужчин получают приглашение посетить роскошный отель на тропическом острове, отрезанном от всего мира. Вскоре они начинают погибать страшными и мистическими способами. Их убивают одного за другим, заставляя мучительно гадать — кто же убийца? Ответ не так очевиден, как казалось раньше.

Книга Агаты Кристи 1939 года — один из самых популярных детективных романов всех времен, в нашей стране прежде всего известный по экранизации «Десять негритят» Станислава Говорухина, а также по недавнему британскому мини-сериалу «И никого не стало». Теперь за ревизионистскую и знойную постановку взялся режиссер настоящего трансгрессивного кино — Паскаль Ложье («Мученицы»). Одну из главных ролей исполнила звезда другого французского хардкор-триллера, «Месть», Матильда Анна Ингрид Луц.