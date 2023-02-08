«Свои работы я создаю ночью»: художник Кирилл Доешвили о своем вымышленном мире

— Когда я рисую, бессознательно происходит сшивание бессвязных явлений. Я потом рассматриваю, что получилось, и обнаруживаю различные знаки в виде указателей. На самом деле «оно» само собой просачивается на бумагу: «оно» — так я называю комету силы и смыслов, которая есть внутри у каждого. Наши рисунки — это то, из чего мы сотканы, чем вдохновляемся и что предпочитаем. Философия, поэзия, астрология… Если признаться, я не классический философ, но с точки зрения современного взгляда у меня есть свой концепт — он представлен не в виде идеи, а на бумаге. Так же и с астрологией: я не делаю людям натальные карты и прочее, лишь иногда делаю астрологические обзоры. Но каждый знак — это вид энергии, и на протяжении жизни наша душа прорабатывает в каждом знаке разные виды энергии, так же и на протяжении года, суток. Естественно, все эти движения внутри меня влияют на искусство, а поэзия добавляет отдельное пространство, где все собирается в единую и цельную структуру.