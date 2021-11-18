В Москве прошла «Вторая Перкиннале» — выставка, на которой художник Вова Перкин продолжил знакомить посетителей с миром Наша Утопия. По просьбе «Афиши Daily» основоположник направления перкинизм в своем неподражаемом стиле прокомментировал несколько работ.
«Слоновий сервиз в посудной лавке»
2021
«Каждый из нас начинает свой путь как эта маленькая чайная чашечка в семейном сервизе на полке жизни. Кто‑то хрупкий, как фарфор, а кто‑то станет сверхпрочным, противоударным керамическим титаном; кто‑то изящен в своих формах, а кто‑то груб и прост. Быть может, вы стали одинокой чашкой, потому что ваш сервиз разбросало по всему миру, или наоборот, он состоит из десятков братьев и сестер. Со временем мы обрастаем другими посудными друзьями и заводим собственные сервизы, становясь в итоге старыми чайниками в хороводе молодых чашек со сверкающими блюдцами и рассказывая свои истории, похожие на бурлящий в голове кипяток».
«Секретный чат»
2020
«На картине можно увидеть нас. Мы будущее поколение, состоящее из выбранных нами аватаров, пользователи интернет-провайдера „Перкийота“, сплетенные в единый энергетический комок, и распутать такое под силу только могучему высоковольтному коту — но аргументов для этого действия найти он не может.
Зум-вечеринки и прямые эфиры изменили мир. Вас больше не позовут рекламировать Uber Black, ведь мы посещаем вечеринки не выходя из дома. Мы знаем все тонкости размеров платформ у туфель для пляса в Угаре. Знаем, какой зубной пастой почистить зубки, чтоб никто не заметил, что ты накачался кофеином перед встречей, и где прятать свой пауэр-банк от энергетических вампиров. Танец рук и ног не прекратить, улыбку с лица не скрыть, веселье невозможно остановить! А теперь — музыку!»
«Автопортрет Телефобия»
2019
«Эта картина посвящается всем, кто замедляет шаг при виде входящего вызова. Мы будем отвечать на звонки и перестанем бояться говорить по телефону!»
«Рождение идеи»
2021
«Рождение идеи под чутким руководством левого и правого полушария головного мозга лишит сна и натянет каждую струну звонкой нервной системы. Вера в идею зарядит, ударит и зажжет энергетическим потоком фонари, которые осветят улицы города искусства! Настоящая свобода — не скрывать своего безумства!»
«Кошачье замыкание»
2019
«Электричество! Люблю тебя!
Из дома не выйду, если нету шнура!
Мурчу, как кот, при виде розетки!
Падаю в обморок, если нет батарейки!
Я вездесущность, мой мир — это я!
Электричество изменило все вокруг и меня!
Сижу в саду, гляжу в звездное небо,
Один вопрос, звезды, дайте ответ мне:
Почему кот бьется током?
Он ревнует к розетке?»
«В мире снов, без лишних снов»
2021
«После недавних событий в мире Наша Утопия главный меценат, безумец, дамский угодник и коллекционер Ослик Бьоу решил изобрести идеальную инъекцию. Главная идея и секрет этого проекта — трансформировать главные шедевры его коллекции в жидкую форму и прививать окружающим хороший вкус. План осуществился! Ослик Бьоу как ответственный гражданин вызвался первым испытать это зелье: он укололся и сошел с ума! Теперь он настолько любит искусство, что хочет единолично овладеть всем искусством в мире Наша Утопия. И даже продумал план. Сидя у окна в своих роскошных апартаментах он, смотря в даль, думает: „Быть или не быть?“»