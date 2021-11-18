В Москве прошла «Вторая Перкиннале» — выставка, на которой художник Вова Перкин продолжил знакомить посетителей с миром Наша Утопия. По просьбе «Афиши Daily» основоположник направления перкинизм в своем неподражаемом стиле прокомментировал несколько работ.

Вова Перкин

«Слоновий сервиз в посудной лавке» 2021

«Каждый из нас начинает свой путь как эта маленькая чайная чашечка в семейном сервизе на полке жизни. Кто‑то хрупкий, как фарфор, а кто‑то станет сверхпрочным, противоударным керамическим титаном; кто‑то изящен в своих формах, а кто‑то груб и прост. Быть может, вы стали одинокой чашкой, потому что ваш сервиз разбросало по всему миру, или наоборот, он состоит из десятков братьев и сестер. Со временем мы обрастаем другими посудными друзьями и заводим собственные сервизы, становясь в итоге старыми чайниками в хороводе молодых чашек со сверкающими блюдцами и рассказывая свои истории, похожие на бурлящий в голове кипяток». «Секретный чат» 2020

«На картине можно увидеть нас. Мы будущее поколение, состоящее из выбранных нами аватаров, пользователи интернет-провайдера „Перкийота“, сплетенные в единый энергетический комок, и распутать такое под силу только могучему высоковольтному коту — но аргументов для этого действия найти он не может. Зум-вечеринки и прямые эфиры изменили мир. Вас больше не позовут рекламировать Uber Black, ведь мы посещаем вечеринки не выходя из дома. Мы знаем все тонкости размеров платформ у туфель для пляса в Угаре. Знаем, какой зубной пастой почистить зубки, чтоб никто не заметил, что ты накачался кофеином перед встречей, и где прятать свой пауэр-банк от энергетических вампиров. Танец рук и ног не прекратить, улыбку с лица не скрыть, веселье невозможно остановить! А теперь — музыку!» «Автопортрет Телефобия» 2019

«Эта картина посвящается всем, кто замедляет шаг при виде входящего вызова. Мы будем отвечать на звонки и перестанем бояться говорить по телефону!» «Рождение идеи» 2021

«Рождение идеи под чутким руководством левого и правого полушария головного мозга лишит сна и натянет каждую струну звонкой нервной системы. Вера в идею зарядит, ударит и зажжет энергетическим потоком фонари, которые осветят улицы города искусства! Настоящая свобода — не скрывать своего безумства!» «Кошачье замыкание» 2019

«Электричество! Люблю тебя!

Из дома не выйду, если нету шнура!

Мурчу, как кот, при виде розетки!

Падаю в обморок, если нет батарейки!

Я вездесущность, мой мир — это я!

Электричество изменило все вокруг и меня!

Сижу в саду, гляжу в звездное небо,

Один вопрос, звезды, дайте ответ мне:

Почему кот бьется током?

Он ревнует к розетке?» «В мире снов, без лишних снов» 2021