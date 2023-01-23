И эксперимент с лисами показывает почему. В нем размножаются только 1% лисиц, самые дружелюбные лисицы в дружелюбной популяции. Представьте себе, что в течение нескольких поколений лишь одному проценту из восьми миллиардов людей на планете будет позволено размножаться: это будет довольно дикая государственная манипуляция, на которую никто не пойдет, и хорошо, что не пойдет, потому что это будет отвратительно с моральной точки зрения. К тому же это не сработает. Поскольку типы поведения, о которых мы говорим, у людей очень полигенны. То есть в их кодировке задействованы сотни или тысячи генов. Мы даже не знаем какие. Так что невозможно даже определить 1%, который имеет наилучшие шансы привести к результату, похожему на результат лисьей фермы. Так что нет, надеждой на более дружелюбное будущее нашего вида это не станет.